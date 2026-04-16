Beyannameler verilmeden Maliye denetime başladı

Vergi Denetim Kurulu tarafından son yıllarda mükellef davranışla­rını zamanında yönlendirmeyi ve dene­tim sonrası dönemde kalıcı uyumu güç­lendirmeyi amaçlayan gözetim ve uyum çalışmalarına da ağırlık verilmiştir.

Bu çalışmalarla denetim gücünün daha et­kin kullanılması, toplumsal farkındalık ve gönüllü uyum seviyesini arttırmak ve mükelleflerin vergisel yükümlülükle­rini zamanında yerine getirmesini sağ­lamak amaçlanmaktadır. Beyanname Gözetim Programı riskli ancak gönüllü uyum potansiyeli taşıyan mükellefle­ri hedef alıyor. Bu programla beyan ön­cesinde mükelleflerle temasa geçilerek risk durumları konusunda bilgilendir­me yapılıyor ve mükelleflerin beyanla­rını daha dikkatli vermesi amaçlanıyor. 2025 yılı Kurumlar Vergisi beyan dö­nemi sona ermeden, önce, mükelleflere “Beyanname Gözetim Programı” konu­lu yazılar gönderilmeye başlanılmıştır.

2025 yılı çalışmalarında 32 milyar matrah artışı sağlandı

Vergi Denetim Kurulu 2025 yılı Faa­liyet Raporu sonuçlarına göre; 40.000 kurumlar vergisi mükellefi riskli bulun­muş ve bunlar 9 ilde bulunan 22 daire Başkanlığına sevk edilmiştir. Çalışma ile ilgili bilgilendirme ve gerekli deste­ğin sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜRMOB’a bilgilendirme yazıları gönderilmiştir. Yapılan çalış­malar sonucu bahse konu mükelleflerin matrahlarını 32.427.127.018 TL tutarın­da artırdıkları tespit edilmiştir.

2026 çalışmalarında çeşitli sektörlerde 36 bin riskli mükellef tespit edildi

10 Nisan Cuma günü Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklama­da, 2025 yılı Kurumlar Vergisi beyan dönemi içinde kurumlar için ön ince­lemelerin tamamlandığı ve 36 binden fazla kurumun riskli bulunduğu belir­tilmiştir. Ayrıca riskli bulunan mükel­leflerin; Toptan ve Perakende Ticaret, İnşaat, İmalat ile Ulaştırma ve Depola­ma sektörleri başta olmak üzere 1.785 farklı sektörde faaliyet gösterdiği vur­gulanmıştır. Yapılan açıklamanın ardın­dan Gözetim yazıları mükelleflere teb­liğ edilmeye başlanılmıştır.

Denetim değil bilgilendirme

Yapılan çalışma bilgilendirme çalış­masıdır. Mükelleflere riskli konuların neler olduğu konusunda bir bilgilendir­me yazısı tebliğ edilerek söz konusu ya­zıda 2025 yılı kurumlar vergisi beyan­namesi verilirken riskli konulara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Beyanna­me gözetim programı kapsamında belir­lenen mükellef gruplarına müfettiş ata­ması yapılarak gözetim süreci sahada yürütülüyor.

Beyanname sonrası yapı­lan değerlendirmeler ve müfettişler ta­rafından alınan geri bildirimler doğrul­tusunda riskli görülen grup yeniden göz­den geçirilerek, gerekli uyumu gösteren ve başka bir risk taşımayan mükellefler bu kapsamdan çıkarılacak. Böylece hem vergiye gönüllü uyum artırılacak hem de vergi denetiminde etkinlik güçlendirile­cek. Söz konusu yazılara mükellefler ta­rafından herhangi bir izahat ya da cevap verilmesi gerekmemektedir.

Önleyici denetim ağırlık kazanıyor

Vergi Denetim Kurulu; “Beyanna­me Gözetim Programı”, “Yüksek Ge­lir Grupları Gözetim Programı”, “Stok Gözetim Programı”, gibi çalışmalarla önleyici denetim ve gönüllü uyum ça­lışmalarına ağırlık veriyor. Böylelikle beyannameler verildikten sonra, ince­leme yapan ve matrah farkı tespit eden bir anlayış yerine beyanname verilme­den önce riskleri tespit eden, mükelle­fe bilgilendirme yapan ve vergiye gönül­lü uyumu artırmayı hedefleyen bir yak­laşım sergiliyor. Beyanname verilirken risklerin göz önünde bulundurulması, vergi incelemesi ve cezalı vergi tarhiya­tı riskini azaltacaktır.