Beyannameler verilmeden Maliye denetime başladı
Vergi Denetim Kurulu tarafından son yıllarda mükellef davranışlarını zamanında yönlendirmeyi ve denetim sonrası dönemde kalıcı uyumu güçlendirmeyi amaçlayan gözetim ve uyum çalışmalarına da ağırlık verilmiştir.
Bu çalışmalarla denetim gücünün daha etkin kullanılması, toplumsal farkındalık ve gönüllü uyum seviyesini arttırmak ve mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Beyanname Gözetim Programı riskli ancak gönüllü uyum potansiyeli taşıyan mükellefleri hedef alıyor. Bu programla beyan öncesinde mükelleflerle temasa geçilerek risk durumları konusunda bilgilendirme yapılıyor ve mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli vermesi amaçlanıyor. 2025 yılı Kurumlar Vergisi beyan dönemi sona ermeden, önce, mükelleflere “Beyanname Gözetim Programı” konulu yazılar gönderilmeye başlanılmıştır.
2025 yılı çalışmalarında 32 milyar matrah artışı sağlandı
Vergi Denetim Kurulu 2025 yılı Faaliyet Raporu sonuçlarına göre; 40.000 kurumlar vergisi mükellefi riskli bulunmuş ve bunlar 9 ilde bulunan 22 daire Başkanlığına sevk edilmiştir. Çalışma ile ilgili bilgilendirme ve gerekli desteğin sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜRMOB’a bilgilendirme yazıları gönderilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu bahse konu mükelleflerin matrahlarını 32.427.127.018 TL tutarında artırdıkları tespit edilmiştir.
2026 çalışmalarında çeşitli sektörlerde 36 bin riskli mükellef tespit edildi
10 Nisan Cuma günü Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı Kurumlar Vergisi beyan dönemi içinde kurumlar için ön incelemelerin tamamlandığı ve 36 binden fazla kurumun riskli bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca riskli bulunan mükelleflerin; Toptan ve Perakende Ticaret, İnşaat, İmalat ile Ulaştırma ve Depolama sektörleri başta olmak üzere 1.785 farklı sektörde faaliyet gösterdiği vurgulanmıştır. Yapılan açıklamanın ardından Gözetim yazıları mükelleflere tebliğ edilmeye başlanılmıştır.
Denetim değil bilgilendirme
Yapılan çalışma bilgilendirme çalışmasıdır. Mükelleflere riskli konuların neler olduğu konusunda bir bilgilendirme yazısı tebliğ edilerek söz konusu yazıda 2025 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilirken riskli konulara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Beyanname gözetim programı kapsamında belirlenen mükellef gruplarına müfettiş ataması yapılarak gözetim süreci sahada yürütülüyor.
Beyanname sonrası yapılan değerlendirmeler ve müfettişler tarafından alınan geri bildirimler doğrultusunda riskli görülen grup yeniden gözden geçirilerek, gerekli uyumu gösteren ve başka bir risk taşımayan mükellefler bu kapsamdan çıkarılacak. Böylece hem vergiye gönüllü uyum artırılacak hem de vergi denetiminde etkinlik güçlendirilecek. Söz konusu yazılara mükellefler tarafından herhangi bir izahat ya da cevap verilmesi gerekmemektedir.
Önleyici denetim ağırlık kazanıyor
Vergi Denetim Kurulu; “Beyanname Gözetim Programı”, “Yüksek Gelir Grupları Gözetim Programı”, “Stok Gözetim Programı”, gibi çalışmalarla önleyici denetim ve gönüllü uyum çalışmalarına ağırlık veriyor. Böylelikle beyannameler verildikten sonra, inceleme yapan ve matrah farkı tespit eden bir anlayış yerine beyanname verilmeden önce riskleri tespit eden, mükellefe bilgilendirme yapan ve vergiye gönüllü uyumu artırmayı hedefleyen bir yaklaşım sergiliyor. Beyanname verilirken risklerin göz önünde bulundurulması, vergi incelemesi ve cezalı vergi tarhiyatı riskini azaltacaktır.
