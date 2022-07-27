Beyin göçü yerine hizmet ihracatı

Daha önce de değindim bu konulara ama farklı örnekler yakalayınca vesile oluyor, tekrar değinmeye çalışıyorum. Hizmet ihracatı önemli bir fırsat alanı. Türkiye’nin nitelikli insan kaynağını özellikle teknoloji ve buna bağlı alanlarda kullanması mümkün. Özellikle Çağrı Merkezleri’nde bunun modellemeleri başladı. Geçtiğimiz haftalarda Tempo Çağrı Merkezi’nin bu konudaki adımlarına değinmiştim. Yaygınlık diğer alanlarda daha da artabilir. Hizmet ihracatının teşvik edilip, desteklenmesi gerekiyor. Değişik alanlara hizmet biçiminin yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun için eğitim, istihdam gibi teşvikler de devreye sokulabilir. Burada özellikle Avrupa’da önemli fırsatlar var.

SAP’de uzun bir dönem, 17 yıl çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış Sefa Haktanır ile bu fırsatları konuşuyorduk. Çok eskiden tanıştığımız Haktanır, bu fırsatları görüp yeni bir girişime vesile olmuş. “Herkes bana gelip, bizi yurt dışında bir şirkete gönder, bize destek ol diyor. Oysa Avrupa’da yaşamak kolay değil. Bu ülkelerde bir yabancı için çalışma koşulları hala zor. Ama şöyle de bir gerçek var. Avrupa’da da kimse çalışmak istemiyor. Orada da özellikle nitelikli iş hizmetlerini gerçekleştirecek insan kaynağını bulmak zor” diyor.

Scheer Group Türkiye’de

İşte aynı sıkıntıyı 80 yıllık SAP partneri Alman Scheer Group da yaşıyor. SAP’nin kurucuları ile Scheer’in kurucularının dostluğu da ilk kuruluş yıllarına kadar gidiyor. Scheer’in de en büyük sıkıntısı Avrupa’da pek çok dönüşüm projesi almasına rağmen bu projeleri tamamlayacak insan kaynağı bulmakta zorlanması. Sefa Haktanır bu konuyu Scheer yöneticileriyle görüşürken gelin bu işi Türkiye’de yapın diyor. Yani bu işlerin altından kalkacak insan kaynağını Avrupa’dan temin etmek zor, uzaktan bu işi yapabiliriz, Türkiye’deki insan kaynağı bu işi yapabilir. ‘O zaman bizim için bu sen yap’ deyince de proje hayata geçiyor. Böylece Almanya Saarbrücken merkezli yazılım ve danışmanlık şirketi Scheer Group uluslararası alanda büyümeye devam ederek Türkiye üzerinden Yakın ve Orta Doğu'ya açılma kararı alıyor. İstanbul merkezli Scheer Group Yakın ve Orta Doğu Genel Müdürü de Safa Haktanır oluyor.

Türkiye büyüme noktamız

Haktanır, "Karşılıklı bilgi alışverişinden ve farklı pazarlara ilişkin derinlemesine bilgi birikiminden faydalanacağız. Scheer Group, İstanbul'daki yeni kuruluşu ile müşterilerine hem küresel hem de bölgesel olarak en iyi hizmeti sunma konusundaki değer vaadini bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye'deki potansiyelin fark edilmesinden memnuniyet duyuyorum ve Scheer grubunun bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum" diyor. Scheer Group CEO'su Mario Baldi de şunları söylüyor: "Türkiye'deki yeni iş arkadaşlarımızla birlikte Avrupa'da ve uluslararası müşterilerimizde birlikte projeler yürütmek gibi muazzam bir potansiyelin yanı sıra hizmetlerimizi Orta Doğu'daki yeni müşterilere sunmak da önemli bir yeni potansiyel olarak önümüzde duruyor. Türkiye'deki yeni lokasyonla, şirketin büyüme hedefinin yanı sıra uluslararasılaşma hedefi istikametinde de kararlı bir adım atmış bulunuyoruz."

Sipariş sorununu aşmak

Gruptan yapılan açıklamada da Türkiye ve bölge hedefleri ise şöyle değerlendiriliyor:

“Scheer Group 2022 yılı için de kendisine iddialı büyüme hedefleri belirlemiş bulunuyor. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yeni bir şubenin açılmasının ardından şimdi de Yakın ve Orta Doğu'ya doğru genişleme başlamış durumda. Almanya, Avusturya ve İsviçre bölgesi başta olmak üzere Avrupa’da artan sipariş sorununu aşabilme noktasında yeterli sayıda uygun nitelikli yeni çalışan bulmak giderek zorlaşıyor. Buna ek olarak her geçen gün artan sayıda Scheer müşterisi uluslararası alanda hatta AB ötesinde faaliyet göstermektedir. Bunun sonucunda Scheer, sürekli olarak yüksek nitelikli danışmanlarla uygun yeni yerler arayışını Türkiye'de bir şube açarak çözmeye karar vermiş ve İstanbul'da 'Scheer Yakın ve Orta Doğu'yu kurmuş bulunuyor. Orta Doğu'da faaliyet gösteren şirketler için önemli bir merkez teşkil etmesi Türkiye pazarını bilhassa cazip kılmıştır. Bunun yanı sıra, SAP deneyimine sahip çok sayıda iyi eğitimli uzmanı ile muazzam fırsatlar ve büyük bir potansiyel sunmaktadır “

İşte bu yüzden Türkiye gibi ülkelerdeki nitelikli insan gücü cazibe yaratıyor. Bu dalgayı iyi değerlendirmek gerekiyor.

Bulut dönüşümü fırsat yaratıyor

Burada sadece Scheer Group değil tüm Avrupalı şirketleri zorlayan iş ise bulut dönüşümü ve dijital dönüşüm faaliyetlerinin hızlanması, talebin yoğunlaşması teknoloji firmalarını da zorluyor. Sefa Haktanır, Scheer için de SAP’nin dönüşümleri içinde bulutun öne çıkması, dijital yeni dönemin büyük talepler yarattığını bunun da nitelikli iş gücü ihtiyacını artırdığını söylüyor. Haktanır, “Scheer, gelecekte İstanbul'da yeni kurulan şube ofisinden çok sayıda müşteri projesini destekleyebilecek. Şirket ilk yıl içinde SAP S/4HANA ve SAP Cloud'un yanı sıra Java ve JavaScript geliştirme, Open Text, Signavio ve İş Süreçleri Yönetimi alanlarında üç haneli sayıda yeni iş yaratmayı planlıyor. Sonraki birkaç yıl içinde de çalışan sayısını iki katına çıkarma potansiyeli bulunuyor”. Tabii Haktanır’a Türkiye’deki dönüşümü sorduğumda, “Senin de bildiğin gibi dönüşüm işi aslında iş süreçlerinin dönüşümü. Yani sadece teknoloji işin bir yönü. Dijital dönüşüm ile birlikte önce bu dönüşümün sağlanması gerekiyor. Türkiye’de şirketler bu konuda zorlanıyor”.