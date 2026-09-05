Beynimiz hangi yaşa kadar gelişmeye devam eder?
Beyin gelişimi çocuklukta hızla başlasa da 20'li yaşların ortalarına kadar devam eder. Özellikle karar verme, planlama ve dürtü kontrolünde rol oynayan prefrontal korteks geç olgunlaşır. Ancak beynin gelişimi 25 yaşında sona ermez; nöroplastisite sayesinde yetişkinlik ve ileri yaşlarda da öğrenme, deneyim ve çevresel etkilere bağlı olarak değişmeye devam eder. Yaşam tarzı, zihinsel aktiviteler, sosyal ilişkiler ve fiziksel hareketlilik beyin sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir.
Bu hafta özel bir konuyu yazacağım. Her şeyin merkezi olan beynin dünyasından söz edeceğiz. Özellikle beynin gelişim evrelerinden ve beynin nereye kadar gelişebildiğinden… Beynin gelişimi denince akla çoğunlukla bebeklik ve çocukluk dönemi gelir. Ancak gerçek çok daha kapsamlıdır: beyin, çocukluğun çok ötesinde, yirmili yaşların ortasına kadar aktif biçimde olgunlaşmaya devam eder -ve hatta bir bakıma yaşam boyu değişmeye devam eder. Bu makalede, beynin hangi yaşa kadar "geliştiğini", bu gelişimin hangi sırayla ilerlediğini ve yetişkinlikte beynin neden hâlâ değişime açık olduğunu ele alıyoruz.
Çocukluk ve ergenlik: Hızlı gelişimin temelleri
Başlangıçla birlikte beyin en hızlı gelişimini yaşamın ilk yıllarında yaşar; dört-altı yaş arasında beyin hacmi yetişkin düzeyinin yaklaşık %90'ına ulaşır. Ancak bu, gelişimin tamamlandığı anlamına gelmez. Ergenlik döneminde beyin, miyelinizasyonun yoğunlaştığı ve ikinci bir sinaptik budama dalgasının yaşandığı yeni bir yeniden yapılanma sürecine girer. Bu süreç, beynin "ham hacim" olarak büyümesinden çok, mevcut devrelerin daha verimli ve hızlı çalışacak şekilde yeniden düzenlenmesiyle ilgilidir.
Şunu söyleyelim: Araştırmalar, beynin planlama, karar verme, dürtü kontrolü ve mantıksal akıl yürütmeden sorumlu bölgesi olan prefrontal korteksin, gelişimini ancak yaklaşık 25 yaşına kadar tamamladığını göstermektedir. Bu nedenle genç yetişkinlik döneminde bile risk değerlendirmesi, uzun vadeli planlama ve dürtü kontrolü gibi beceriler hâlâ olgunlaşma sürecindedir. Bu bilgi, özellikle ergenlik ve genç yetişkinlikteki bazı dürtüsel davranışların yalnızca bir "karakter" meselesi değil, aynı zamanda beynin biyolojik olgunlaşma takvimiyle de ilişkili olduğunu gösterir.
Haydi şunu da irdeleyelim: Beynin bir gelişim sırası var mı? Beyin, tüm bölgelerinde aynı anda olgunlaşmaz; genel eğilim, beynin arka bölgelerinden ön bölgelerine doğru ilerleyen bir olgunlaşma sırasıdır. Görme ve temel duyusal işlemlerden sorumlu bölgeler nispeten erken olgunlaşırken, dil ve mekânsal becerilerle ilişkili bölgeler çocukluk ve erken ergenlikte gelişimini büyük ölçüde tamamlar. Karmaşık karar verme, planlama ve sosyal muhakemeden sorumlu prefrontal korteks ise bu sıralamada en son olgunlaşan bölgedir. Bu "arkadan öne" gelişim örüntüsü, neden küçük çocukların temel duyusal ve motor becerilerde hızla ilerlerken, karmaşık akıl yürütme ve öz-kontrol becerilerinin çok daha uzun sürede geliştiğini açıklar.
Önemli bir soru geliyor: Yirmili yaşlarda ne oluyor? Prefrontal korteksin olgunlaşmasıyla birlikte, beynin yapısal gelişimi büyük ölçüde tamamlanmış olur. Ancak bu, beynin artık "donduğu" anlamına gelmez. Yetişkinlik boyunca beyin, yeni bilgi ve deneyimlere yanıt olarak sinaptik bağlantılarını sürekli yeniden şekillendirmeye devam eder. Bu kapasiteye nöroplastisite adı verilir ve beynin yaşam boyu koruduğu en önemli özelliklerden biridir.
Asıl önemli konuya geldik: Nöroplastisite! Bakalım. Nöroplastisite, beynin yeni deneyimler, öğrenme ve hatta hasar sonrası kendi sinirsel bağlantılarını yeniden düzenleme kapasitesidir. Yeni bir dil öğrenmek, bir müzik aleti çalmayı öğrenmek, alışılmadık bir beceri edinmek ya da düzenli olarak zihinsel açıdan zorlayıcı etkinliklerle uğraşmak, yetişkin beyninde de yeni sinirsel bağlantıların kurulmasını teşvik eder. Bu özellik sayesinde beyin, yalnızca çocuklukta değil, yaşamın her döneminde öğrenmeye ve uyum sağlamaya devam edebilir.
Bir başka hayati konu ise nörogenez olacak. Ona da bakalım. Uzun süre bilim insanları, yetişkin beyninde yeni nöron oluşmadığına inanıyordu. Ancak güncel araştırmalar bu görüşü büyük ölçüde değiştirdi: özellikle bellek ve öğrenmeyle ilişkili hipokampüs bölgesinde, yetişkinlikte ve hatta ileri yaşlarda bile yeni nöron üretiminin (nörogenez) devam ettiği gösterilmiştir. Bazı çalışmalar, seksen yaşın üzerindeki sağlıklı bireylerin hipokampüsünde bile günde ortalama yüzlerce yeni nöron üretilebildiğini ortaya koymuştur. Bu bulgu, yaşlanmanın bilişsel gerilemeyi kaçınılmaz kılmadığını, aksine yaşam tarzı seçimleriyle beyin sağlığının her yaşta desteklenebileceğini göstermektedir.
Yaşlanma ve beyin
İleri yaşlara da bakalım. İleri yaşla birlikte beyinde bazı doğal değişimler yaşanır -işlem hızında hafif bir yavaşlama, bazı bellek görevlerinde küçük düşüşler gibi. Ancak bu değişimler, herkeste aynı hızda ya da şiddette ilerlemez; genetik yatkınlık kadar yaşam tarzı da bu süreçte belirleyici bir rol oynar. Aktif, sosyal olarak bağlı, zihinsel açıdan uyarılmış ve fiziksel olarak hareketli bir yaşam biçimi, beynin işlevsel kapasitesini ileri yaşlara kadar korumasına önemli katkı sağlar.
Beynimiz, yaygın inanışın aksine, çocuklukla sınırlı bir gelişim süreci yaşamaz. Yapısal olgunlaşma -özellikle prefrontal korteksin tam gelişimi- yirmili yaşların ortasına kadar sürerken, nöroplastisite ve nörogenez sayesinde beyin yaşam boyu değişime ve öğrenmeye açık kalır. Bu bakış açısı, beyin gelişimini yalnızca çocuklara özgü bir konu olmaktan çıkarır ve her yaştan insan için geçerli, umut verici bir gerçeğe işaret eder: doğru alışkanlıklarla beslendiğinde beynimiz, hangi yaşta olursak olalım, gelişmeye devam edebilir.
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