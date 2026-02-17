Donald Trump’ın ara seçimler yaklaş­tıkça işleri zorlaşıyor. Başkanlığının ilk senesini devirmesine rağmen, Ameri­kan toplumundaki keskin hatlarla yaşa­nan ayrım ve iç siyasetteki kamplaşma gi­derek artıyor. Ancak bu sefer kamplaşma ve gerginlik sadece iki parti arasında de­ğil, Cumhuriyetçilerin içerisine de sıçra­mış durumda. Malum olduğu üzere, Sena­to’nun bir kısmı, Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve eyalet valiliklerinin de bir kıs­mı Kasım’da seçime girecek. Şu ana dek Trump’ın yanında olmak hem seçim kam­panyasına fon bulmak hem Trump oylarını devşirmek noktasında Cumhuriyetçi aday­lara avantaj sağlıyordu. Gün itibarıyla du­rum değişiyor. Yazının başlığında da dedi­ğim gibi işler “bıçak sırtı”.

Cumhuriyetçi Parti’nin içi kanıyor

Yakın zamanda ya Trump iyice yalnızla­şacak ya da kendini ve kitlesini toplayacak. Ancak bu belirsiz durum tüm ara dönem adaylarını ve 2028’i düşünen tüm isimle­ri artık karar vermeye itiyor. Ya Trump’tan uzaklaşacaklar ya da desteğe devam ede­cekler. İşte bu yüzden Cumhuriyetçi Par­ti’nin içi kaynıyor, belirsizlik ve karar ver­me sancısı herkesi geriyor.

Peki neden bu noktaya gelindi? Ekono­mideki veriler karışık. Trump’ı dinlediği­nizde tarihin en iyi Amerikan ekonomisi, muhalefeti dinlediğinizde Amerika batmış. Gerçekten de veriler karışık, nerden baktı­ğınıza bağlı. ICE meselesi ve Minnesota’da yaşanan olaylara baktığımızda, ülke çapın­da ICE meselesinden dolayı Trump’a gös­terilen tepkinin kontrolden çıktığını görü­yoruz. Üstüne Amerika’nın dünyanın her yerine çökme söylemi, belli bakış açısına sahip orta akım Cumhuriyetçilerin de tep­kisini çekiyor. Vergi savaşları ve bu süre­cin yarattığı ekonomideki dengesizlik de Cumhuriyetçi Parti içerisinde yanlış poli­tika izlendiğini düşünen bir kitleyi daha da hareketlendirdi.

Epstein olayı: Sonu bilinmeyen süreç

Gelelim büyük meseleye, “Epstein Ola­yı”. Nereye evrileceği belli değil. Trump’ın olayın neresinde olduğu muamma. Neti­cede Trump’ın arkasında duranlar bu ola­yın nereye evrileceğinden çok kaygılılar. Sonu bilinmeyen bir süreç ve her an her yere gidebilir. Ve tabi ki yetmezmiş gibi, Trump’ın Obamaları maymun olarak kari­katürize eden bir tweet atması, ırkçılık id­dialarını Amerika’nın gündemine taşıdı.

Şimdi bütün bu gelişmeler doğal olarak ürkütüyor seçime girecekleri. Nerede yer tutacaklarını kestiremiyorlar. Bu süreçle­rin sonunda Trump’ın geleceği, Amerikan siyasetinin istikbali ve istikameti belirsiz gerçekten. Tüm bu gelişmeler ışığında ar­tık kritik günler geliyor kampanya döne­mi iyice hareketlenmeden. Yani yazın başı­na kadar artık Trump’ın ve Cumhuriyetçi Parti’nin geleceği açısından birçok şey net­leşebilir. Tabi ki başka bir yazının konusu, ama Trump’ın Amerikan iç siyaseti bu ka­dar karışmışken, İran’a bir müdahalesi ilgi dağıtmak açısından önemli bir ihtimal ha­line de geliyor.