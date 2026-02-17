Bıçak sırtı
Donald Trump’ın ara seçimler yaklaştıkça işleri zorlaşıyor. Başkanlığının ilk senesini devirmesine rağmen, Amerikan toplumundaki keskin hatlarla yaşanan ayrım ve iç siyasetteki kamplaşma giderek artıyor. Ancak bu sefer kamplaşma ve gerginlik sadece iki parti arasında değil, Cumhuriyetçilerin içerisine de sıçramış durumda. Malum olduğu üzere, Senato’nun bir kısmı, Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve eyalet valiliklerinin de bir kısmı Kasım’da seçime girecek. Şu ana dek Trump’ın yanında olmak hem seçim kampanyasına fon bulmak hem Trump oylarını devşirmek noktasında Cumhuriyetçi adaylara avantaj sağlıyordu. Gün itibarıyla durum değişiyor. Yazının başlığında da dediğim gibi işler “bıçak sırtı”.
Cumhuriyetçi Parti’nin içi kanıyor
Yakın zamanda ya Trump iyice yalnızlaşacak ya da kendini ve kitlesini toplayacak. Ancak bu belirsiz durum tüm ara dönem adaylarını ve 2028’i düşünen tüm isimleri artık karar vermeye itiyor. Ya Trump’tan uzaklaşacaklar ya da desteğe devam edecekler. İşte bu yüzden Cumhuriyetçi Parti’nin içi kaynıyor, belirsizlik ve karar verme sancısı herkesi geriyor.
Peki neden bu noktaya gelindi? Ekonomideki veriler karışık. Trump’ı dinlediğinizde tarihin en iyi Amerikan ekonomisi, muhalefeti dinlediğinizde Amerika batmış. Gerçekten de veriler karışık, nerden baktığınıza bağlı. ICE meselesi ve Minnesota’da yaşanan olaylara baktığımızda, ülke çapında ICE meselesinden dolayı Trump’a gösterilen tepkinin kontrolden çıktığını görüyoruz. Üstüne Amerika’nın dünyanın her yerine çökme söylemi, belli bakış açısına sahip orta akım Cumhuriyetçilerin de tepkisini çekiyor. Vergi savaşları ve bu sürecin yarattığı ekonomideki dengesizlik de Cumhuriyetçi Parti içerisinde yanlış politika izlendiğini düşünen bir kitleyi daha da hareketlendirdi.
Epstein olayı: Sonu bilinmeyen süreç
Gelelim büyük meseleye, “Epstein Olayı”. Nereye evrileceği belli değil. Trump’ın olayın neresinde olduğu muamma. Neticede Trump’ın arkasında duranlar bu olayın nereye evrileceğinden çok kaygılılar. Sonu bilinmeyen bir süreç ve her an her yere gidebilir. Ve tabi ki yetmezmiş gibi, Trump’ın Obamaları maymun olarak karikatürize eden bir tweet atması, ırkçılık iddialarını Amerika’nın gündemine taşıdı.
Şimdi bütün bu gelişmeler doğal olarak ürkütüyor seçime girecekleri. Nerede yer tutacaklarını kestiremiyorlar. Bu süreçlerin sonunda Trump’ın geleceği, Amerikan siyasetinin istikbali ve istikameti belirsiz gerçekten. Tüm bu gelişmeler ışığında artık kritik günler geliyor kampanya dönemi iyice hareketlenmeden. Yani yazın başına kadar artık Trump’ın ve Cumhuriyetçi Parti’nin geleceği açısından birçok şey netleşebilir. Tabi ki başka bir yazının konusu, ama Trump’ın Amerikan iç siyaseti bu kadar karışmışken, İran’a bir müdahalesi ilgi dağıtmak açısından önemli bir ihtimal haline de geliyor.
