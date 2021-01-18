Biden dönemi konusunda erken iyimserlik doğru değil

Jeopolitik de, salgını andıran biçimde, toplumların başına dert açabilir. Şu sırada Türkiye COVID-19 virüsüne karşı aşı kampanyasını başlatıyor. Ahali sosyal hayatın canlandığı, insanların bir araya geldiği yaz tatillerinin gelmesini ümit ederken, uzmanlar işlerin kısa süre içinde normale dönmeyebileceği konusunda uyarılar yapıyorlar. Buna benzer kalıplar içinde düşünen bazı gözlemciler, yeni ABD hükümeti ülke içindeki yangınları söndürmek için koşuştururken, yaşanan iç karmaşanın Türkiye’ye bir nefes alma fırsatı vereceğini ümit ediyor. Ancak, siyaset uzmanımız erken iyimserliğe kapılmak konusunda bizi uyarıyor. Acaba Türkiye yeni ABD yönetiminin gündeminin ön sıralarında ya da merkezinde mi yer alacak, yoksa ABD’nin yoğunlaşan iç sorunlarından yararlanarak gözlerden uzak kalmayı başaracak mı?

Ne dersiniz, Türkiye Biden yönetiminin başlangıç döneminde biraz daha nefes alabilecek mi?

Göreve yeni gelen Biden’ın karşısında ilgilenmesi gereken çok sayıda sorun olduğu bir gerçek. Türkiye’nin yeni hükümetin gündeminde öncelikli bir yer işgal etmesini beklemek de gerçekçi olmaz. Muhtemelen Biden, kendisini meşgul edecek sorun bolluğu karşısında, Türkiye ile ilişkiler konusuna fazla zaman ayıramayacaktır. Yeni yönetimin siyasa yapımı ve uygulamasını Beyaz Saray’dan şekillendirmek geleneğinden ayrılarak devletin ilgili kurumlarına bırakması bir değişikliğe işaret ediyor. Biden’in yönetim üslubu, ekipler oluşturmayı ve selefinden farklı olarak siyasanın şekillendirilmesi ve uygulanmasının, devlet kurumlarına bırakılmasını öngörüyor. Bu koşullar altında Türkiye ile ilgili siyasaların sürdürülmesi beklenebilir.

Türkiye’ye dönük siyasetin başlıca unsurları neler olacaktır? Burada, Kongre’nin Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları uygulamaya karar verdiğini hatırlamak gerekiyor. Bu kararın uygulanmaya devam etmesini beklememek için bir sebep yok. Bunun yanında, ABD’nin Suriye siyaseti de devam edecektir. Amerikalılar bugüne kadar YPG’ye verdikleri desteği birdenbire kesmeyi düşünmeyeceklerdir. Hatta, ABD’nin YPG’ye destek vermesinin keskin yandaşı Brett McGurk’in Dışişleri Bakanlığında önemli bir göreve getiriliyor olması, desteğin artması ile sonuçlanabilir. Halkbank davası da halen yargıdadır. Dolayısıyla, kişisel kanaatim, Biden’in meşgaleleri dolayıyla Türkiye’nin bir rahat nefes alma dönemi yaşayacağını beklemenin gerçekçi olmadığıdır.

Eğer, siyasaları uygulama sorumluluğu göreve atanan kişilere teslim ediliyorsa, Biden’in görevlendirmeleri ABD -Türkiye ilişkilerinin seyri açısından ne ifade ediyor?

Atamalara bakılacak olursa, Biden’in büyük ölçüde Obama döneminin kadrolarından yararlandığı görülecektir. Bu tercih, Biden’in birçok bakımdan Obama döneminde geliştirilen ve uygulanan politikalara geri döneceği anlamına geliyor. Buna karşılık, siyasa uygulama görevini Dışişleri ve Savunma bakanlıkları bürokrasisine vereceğinin bekleniyor olması, Trump dönemindeki tahmin edilebilirliği düşük siyasaların yerini istikrarlı siyasaların alacağına işaret ediyor.

Bu koşullar altında Türk hükümetine bir tavsiyede bulunmak gerekirse, şu söylenebilir: Muhataplarınız bunlar, siyasalar da bunlar ve bir telefon görüşmesi ile siyasayı değiştirebileceğinizi de düşünmeyin. Biden devlet kurumları birlikte belirlediği ahenkli bir siyaset oluşturacaktır. Siz de siyasetinizi belirlerken ABD siyasetinin ne olduğunu tespit edin ve kolayca değiştirilemeyeceğini de hesaplayın.

Türkiye söylemini yumuşatır gibi; ABD’ye zeytin dalı uzatır gözüküyor. Sizce, Brett McGurk gibi yetkililer bu dala uzanacaklar mı?

Önce Türkiye gerçekten de zeytin dalı uzatıyor mu yoksa sorunları azaltmak amacıyla bazı taktik adımlar mı atıyor, ona bakalım. Türk tarafında aşılması son derece güç bir genel inandırıcılık sorunu var. Dolayısıyla bazı jestler yapmak yeterli olmayabilir. Örneğin, geçen hafta ABD Büyükelçisi bir toplantıda S-400’lerin gitmesi gerektiğindeki ısrarı yineledi. Bu durumda karşımızdaki soru, Türkiye’nin bu talebe olumlu cevap verip vermeyeceğidir. Aslında karşımızda bir dizi önemli sorun var. Ana soru şu: Türkiye Ortadoğu siyasetinin ana çizgisini değiştirecek mi, yoksa sorunların köklerinden uzak durarak onları hafifletmek maksadıyla sadece geçici ayarlamalar mı yapmağa çalışıyor?

ABD ile ilişkilerini yeni bir zemine oturtmak için Türkiye, söylemini yumuşatmak yanında, başka ne gibi somut adımlar atabilir?

Başlıca sorunlar arasında S-400ler, Suriye, Türkiye’nin Ortadoğu’da Müslüman Kardeşleri desteklemesi ve Doğu Akdeniz’deki çok yönlü sorunlar yer alıyor. Her birinin çözümü için uzun mesafe alınması gerekiyor. Kanaatimce iniş ve çıkışların nitelediği sorunlu ilişkiler devam edeceğe benzemektedir.