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  4. Biden-Erdoğan görüşmesi sonrası ikili ekonomik ilişkiler

Biden-Erdoğan görüşmesi sonrası ikili ekonomik ilişkiler

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği)
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu

Türkiye-ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişki, dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer alıyor. Ticaret ve yatırım, iki ülke arasındaki stratejik ilişkide kilit nitelikte önem taşıyor. İş dünyası olarak iş birliklerimiz yoluyla küresel istikrara ve istihdama sağladığımız katkının, her iki ülke için ekonomik ve ticari alanlarda gelecekte büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz.

Türkiye’nin en hızlı büyüdüğü ihraç pazarları arasında yer alan ABD, Türkiye’de 2. en büyük yatırımcı ve Türkiye’nin 4. en büyük ticari ortağı. İkili ticarette pandemiye rağmen kaydedilen artış ise G7 ülkeleri arasındaki tek örnek olma özelliği taşıyor. Bu anlamda iki başkanın ticareti daha da artırmaya yönelik kararını memnuniyetle karşılıyoruz.  

ABD Başkanlık seçiminin ardından iki ülke başkanı arasında gerçekleşen ilk görüşmenin ekonomik aktörlere de olumlu yansıyacağına inanıyoruz. AmCham Türkiye ve TAİK olarak Mayıs ayının son haftası her iki Başkan’a yönelik ilettiğimiz mektupta da stratejik iş birliğimizde ekonomik ve ticari ilişkilerin öneminin altını çizdik. İkili ticaret ve yatırımların geliştirilmesinde köprü görevi gören AmCham Türkiye olarak, ekonomik iş birliğini destekleyecek her türlü çalışmaya odaklanmayı sürdüreceğiz. Bu anlamda iki başkanının görüşmede doğrudan diyalog mekanizmalarına odaklanmalarından memnuniyet duyduk.

 

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