Biden’dan Türk işadamına 'Mükemmel' davet!

Dünyanın gözü kulağı 20 Ocak’ta gerçekleşecek olan ABD’deki başkanlık törenlerinde. Kasım ayında yapılan ABD seçimlerini kazanan demokrat aday Joe Biden ve ekibi, çarşamba günü görevi devralacak ve ABD’nin 46’ncı başkanı unvanına sahip olacak. Ancak bu kez seçimlerde olduğu gibi görev devrinde de ABD tarihinde ilkler yaşanacak. Hatırlayacağınız üzere Beyaz Saray’ın işgaline kadar varan ve 4 kişinin ölümüne neden olan olayların ardından Washingon Yönetimi, teyakkuza geçmişti. İşte bu olayların gölgesinde gerçekleşecek olan törende de ilkler devam edecek.

Trump'ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğine dair istihbarat gelmesi üzerine ABD ordusu Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı. Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu. Bu sayı Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla.

Doğan ailesi katılmıştı

Geleneksel olarak davet ve kokteylin de yapılacağı törenlerde ise katılım kısıtlı olacak. Geçmişte törenlere seçkin isimler katılırken, bu kez isimler daha da önemli hale geliyor. 2017’deki törenlerde Trump’ın Türkiye’de ortak olduğu Doğan ailesinden Arzuhan Doğan Yalçındağ ve eşi Mehmet Ali Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner, Begümhan Doğan Faralyalı törenlere katılmıştı. Bu yıl ise katılımcı isimlerin arasında ilginç bir isimle karşılaştım: Mükemmel Sarımsakçı.

ABD’de onu “Turkish Trupm” olarak tanıyorlar. Satın aldığı gökdelenler ve geliştirdiği projelerle birçok dünyaca ünlü medya kuruluşlarının da haberleştirdiği Sarımsakçı, 20 Ocak’taki seremoniye davet edilen çok az kişiden biri. Davet, ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris imzalı.

İş dünyası için köprü olabilir

Trump Yönetimi, Türkiye’de özellikle iş dünyasında tepki çeken kararlara imza atmıştı. Başta metal ürünleri olmak üzere Türk ürünlerine fahiş vergi oranları getirilmiş, Trump bu artışları Türkiye’yi dizginlemek için yaptığını duyurmuştu.

Şimdi gözler yeni başkan ve Türkiye’ye olan bakış açısında. Kimileri Türkiye’yi yakından tanıyan Biden Yönetimi’nin Ankara ile gerilimli bir siyaset yürüteceğini düşünüyor. Kimileri de Trump’ın sosyal medyaya sığdırdığı ilişkileri tamir edeceğini. Mükemmel Sarımsakçı, ABD’de oldukça tanınan bir isim. Onun davet edilmesi önemli bir sinyal olarak görünüyor. Belki de bu tür diyaspora görevi yürütecek isimler ile Washington- Ankara arasında buzlar eriyebilir.