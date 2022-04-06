BigTech’lerde metaverse yarışı var

2021'in ikinci yarısında metaverse, manşetlere, ekranlara ve yönetim kurulu odalarına gündem olmaya başladı. Şimdi markalar ve şirketler, dijital etkileşimin bu yeni versiyonuna hazırlanmak için acele ediyor. Adeta metaverse yaratma, tanımlama ve sahip olma rekabeti başladı. Dijital sanatçı ve ilk NFT dijital evi Mars House'un yaratıcısı Krista Kim, Wunderman Thompson Intelligence'a “1960'larda bir uzay yarışı vardı ve şimdi bir metaverse yarışı var” diyor. "İnsanlar gerçekten yeni meta veri deposunu oluşturmak için can atıyorlar."

BigTech’ler ve oyun şirketleri

Şimdi ise Big Tech’lerin gözü metaverse’de. Tabii kapıyı açan Facebook olmuştu. Ekim 2021'de Mark Zuckerberg, Meta'nın geleceğinin bir metaverse şirketi olmak olduğunu açıkladıktan sonra şirket adını Meta olarak değiştirdiğinde büyük bir marka pivotu yaptı aslında. Microsoft CEO'su Satya Nadella da, Microsoft'un "kurumsal meta veri tabanı" oluşturmaya başladığını söyledi.

Oyun şirketleri önde

Oyun şirketleri de platformlarında metaverse için ciddi bir yer ayırmaya başladı. Aslına bakarsanız, şu anki düzeyde Metaverse zaten bir oyun alanı… Gelecekte markalar burayı kendi alanlarına çevirmek ve tüketiciye de yeni bir ‘pazarlama oyunu’ oluşturmak için mücadele ediyor. Metaverse’in en büyük alanının oyun şirketleri olacağını söylemek de o yüzden mümkün. Çevrimiçi satın almalar, oyunda NFT’lemeler de bu bütünün bir parçası.

Yatırımlar boyutu yüksek

Epic Games, "metaverse için uzun vadeli vizyonunu" desteklemek için 1 milyar dolarlık bir finansman turunu kapattı. Pokémon Go'nun arkasındaki oyun geliştiricisi Niantic, "gerçek dünya metaverse" olarak tanımladığı şeyi inşa etmek için 300 milyon dolar topladı. Nvidia, Omniverse'in açılışıyla "mühendisler için metaverse" başlattı. Şimdi, diğer şirketler oyun geliştiricilerini satın almak için çaba sarf ediyor. Son olarak, FarmVille yaratıcısı Zynga 12,7 milyar dolara, Tencent ise İngiltere oyun geliştiricisi Sumo Group'u 1,7 milyar dolara satın aldı.

Her sektörden talep var

Hukuk ve varlık yönetimi gibi meta evreninin yaratılmasıyla doğrudan ilgili olmayan sektörlerdeki markalar bile artan değeri tahmin etmeye başladı. Mart ayında Metaverse Group, sanal varlıklar için türünün ilk örneği olan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Metaverse GYO'yu başlattı. Hukuk firması Reed Smith, fikri mülkiyetten mahremiyete ve firmanın “dünyanın gördüğü en büyük sanayi devrimi” olarak adlandırdığı rekabete kadar değişen yasal sorunları kapsayan metaverse için yasal bir kılavuz yayınladı. Haziran ayında Roundhill Investments ve Matthew Ball, Nvidia, Tencent ve Roblox gibi şirketlerde holdingleri olan Roundhill Ball Metaverse yatırım fonunu başlattı. Kısaca, Metaverse yaratma, tanımlama ve sahip olma rekabeti başladı.

Mobil uygulama trendleri

Commencis 2022 Mobil Uygulama Trendleri raporu, geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Rapordaki verilere göre, 2022'de 6,65 milyon olan akıllı telefon kullanıcısının, 2026'da 7,5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bununla beraber, 2021'de 155 milyar olan mobil uygulama indirme sayısının, 2022'de 171 milyara ulaşması bekleniyor.

Rapor, 10 pazar arasında, mobil uygulamalarda günlük geçirilen sürenin, 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 30 artışla 4 saat 48 dakikayı aştığını paylaşıyor.

Mobil uygulamada trendler

-Nesnelerin Interneti (IoT), Blockchain, katlanabilir telefonlar, 5G, giyilebilir teknolojiler, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik (AR/VR), mobil cüzdanlar, süper uygulamalar, Beacon teknolojisi, öngörü analizleri, düşük kodlu ve kodsuz platformlar, m-ticaret, ileri web uygulaması (PWA) ve Instant uygulamalarını görüyoruz.

-Şirketlerin yüzde 58'i IoT'nin endüstriyel operasyonları dijital olarak dönüştürmek için bir gereklilik olarak görüyor. Bunun yanında Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bankaların yaklaşık yüzde 90'ı ise blockchaine’e yatırım yapıyor.

-2030 itibarıyla tüm akıllı telefonların yüzde 10'unun katlanabilir ekranlara sahip olacağı öngörülüyor. Ayrıca 2027 sonuna kadar 5G aboneliklerinin yüzde 49'unun mobilde gerçekleşeceği öngörülüyor.

AppStore geride kaldı

-Mobil uygulamalarda elde edilen toplam gelir, 2021'de 693 milyar dolar oldu. Bu rakamın 2022'de 808.7 milyar dolar, 2023 yılında ise 935.2 milyar dolar olması bekleniyor.

-2020'de Google Play'den 109 milyar uygulama indirilmiş. Bu sayının 2025'e kadar 187 milyara çıkması bekleniyor.

-Google Play'e kıyasla App Store'un çok daha geride kaldığını söyleyebiliriz, ancak bu durum kullanıcı tabanıyla da açıklanabilir.