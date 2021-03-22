Bilanço görüşmeleri en fazla kaç kez ertelenir?

Dr. Soner ALTAŞ

Halka açık olan anonim şirkette şirket sermayesinin %5’ine, halka açık olmayan anonim şirkette ise %10’una sahip olan ortak veya ortaklar tarafından talep edilmesi halinde, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Bu konuda, genel kurulun herhangi bir karar almasına gerek yoktur. Azlık tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülen tüm itirazların toplantıda dile getirilmesi ve bunların toplantı tutanağına yazılması gerekir. Azlığın talebi üzerine bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesinin istenebilmesi için, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır. Erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez.

Böylece, finansal tabloların müzakeresinin, eğer koşulları var ise, en fazla iki kez ertelenebileceği sonucu çıkmaktadır. Bu koşullar ise, azlığın, finansal tablolara dair itirazlarını ilk genel kurulda toplantı tutanağına yazdırmaları ve erteleme üzerine toplanan ikinci genel kurulda finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap vermemiş olmalarıdır. Finansal tabloların ikinci kez ertelenmesi üzerine toplanan üçüncü genel kurulda da, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması halinde ne yapılacağına dair bir hükme ilgili mevzuatta yer verilmiş değildir.

Kanımızca, doğrusu da budur. Zira, artık böyle bir durumda, finansal tabloların ertelenmesinden bir sonuç alınamayacağı anlaşılmalı ve azlık tarafından yasanın tanıdığı diğer haklar kullanılmalıdır. İşin diğer yanı da, finansal tabloların ertelenmesini talep hakkını iki kez ile sınırlayarak, azlığın kendisine tanınan olumlu azınlık hakkını kötüye kullanmasının, finansal tabloların müzakeresine sürekli itiraz ederek, genel kurulun gerekli kararları almasını engellemesinin ve şirketin kilitlenmesine sebebiyet vermesinin ortadan kaldırılmasıdır. Zira, finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi halinde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası ile şirketin finansal durumu nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yenilerinin seçilmesi, yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, denetçi raporlarının okunması, şirket kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi gibi konularda ertelenmektedir. Böylece, finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesi sadece finansal tablo boyutunda kalmamakta, şirketin yönetim ve temsili ile azlık dışında kalan ortakların haklarına da olumsuz etki doğurmaktadır.

Finansal tabloların müzakeresi ikinci kez ertelendikten sonra, iyi niyetli azlığın bazı şüpheleri hala mevcut ise, bu durumda, azlık ortak veya ortaklar, Türk Ticaret Kanunu’nun 445 ile 446’ncı maddeleri çerçevesinde, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olarak alındığını düşündükleri finansal tabloların onaylanması ve bununla bağlantılı genel kurul kararları aleyhine, kararın alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurularak iptal davası açabilirler.