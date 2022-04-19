Bilanço mevsimi

17-20 Aralık tarihlerinde Türk lirası cinsinden değerlenen varlıkların tamamında yaşanan yüksek volatilite ve değer kayıplarının ardından en ciddi yatırımcı tabanı hasarını hisse senetleri almıştı. Azalan güven, daha ihtiyatlı yaklaşımın farklı varlıklara yönelimi desteklemesi, kur korumalı mevduatın devreye alınması ile portföyler arasındaki değişikliği ön plana çıkarması ve yüksek enflasyon ortamına rağmen ilgi kaybının belirtileri BIST cephesinde hedge fiyatlaması fikrinin uzun bir süre destek bulmasına engel olmuştu. Oysaki bugünlerde farklı başlıkları konuşur durumdayız.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi portföy yöneticileri açısından yılın ilk siyah kuğu başlığı olarak şekillenirken, güvenli liman arayışını da ciddi anlamda ön plana çıkarmıştı. Tam da bu dönemde BIST cephesindeki fiyatlamaların emsallerinden farklılaştığı bir süreç ile karşılaştık. Devam da ediyor; ilginç detayları barındırması ile birlikte. Ne gibi? Mesela yabancı yatırımcı uzun bir süre diplerden dönüş çabasına katılım içerisinde olmadı. Aksine düzenli şekilde satıcı pozisyonda yer aldı. Gerek TCMB gerekse BIST’in açıkladığı haftalık-aylık veriler bu değerlendirmemizi destekler konumda. Biraz daha somutlaştırabiliriz: 26 Kasım-18 Mart haftası arasında yurtdışı yerleşiklerin hisse senetlerinde aldıkları pozisyonlar -2.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. O esnada BIST, özellikle de 24 Şubat’ta resmen duyurulan işgal ile birlikte yükseliş trendi içerisinde yer alırken. Öte yandan 2500 puan civarındaki noktalara geldiğimiz son günlerde takip ettiğimiz TCMB dataları ise sınırlı düzeyde de olsa farklılaşmaya işaret ediyor. Son 3 hafta içerisinde 272 milyon dolar nette yurt dışı yerleşik alımı ile karşılaşıyoruz. Bu, Kasım’ın ikinci yarısından bu yana en yüksek haftalık değişime işaret etmesinin yanında gözlerin daha dikkatle detay aramak için çevrilmesi fikrini de destekleyen bir gelişme.

BIST 100 endeksi yıl başlangıcından bu yana TRY bazındaki primlerini yüzde 34’lü seviyelere taşırken, bizleri, masanın diğer tarafında yer alan kesimi, en fazla mutlu eden gelişme ise banka/sanayi rasyosunun toparlanma isteği içerisinde olması. Bankacılık endeksi 2022’de yüzde 32 yükselirken, sanayi cephesi ise yüzde 28’li düzeylerde performans ortaya koydu. XBANK/XUSIN rasyosu da 0.48x ile son 1 yıllık ortalamalarına yakınsamış durumda. Mutluyuz. Nokta.

Kuşkusuz bankacılık endeksine yönelik artan iyimserliğin farklı gerekçeleri var. Yıllardır anlattığımız yüksek iskonto temalı gerekçelerin ötesinde yaklaşan ilk çeyrek finansallarına yönelik beklentiler ve Garanti Bankası’na yönelik SPK cephesinden gelen onay ivmelenmenin ana belirleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. 27 Nisan’da Akbank ile başlayacak olan finansallarda i) kredi-mevduat makasındaki toparlanma ii) swaplardaki düzelme iii) TUFEX katkısının güçlü yansıması iv) krediler, komisyon gelirleri ve azalacak karşılıklar gibi gerekçelerin ön planda yer almasını beliyoruz. Hesaplamalarımıza göre, takibimizdeki bankaların çeyrekten çeyreğe net kar rakamındaki değişim en az %50 olacak.

Fed’i ve arkasından sürüklemek istediği finansal koşulların her yerde sıkılaşması isteğini şimdilerde takvimin sağladığı avantaj ile birlikte mayıs ayına dek biraz daha düşük şiddette konuşma lüksü var. Ancak, bizim dışımızdaki emsallerimiz ve gelişmiş ülkelerin tamamında para politikalarının zaten sıkılaşma eğilimi içerisinde olduğunu da unutmadan. Başlayacak olan ilk çeyrek finansalları yüksek enflasyonist baskılar ve global büyümedeki yavaşlama riskleri karşısında şirketlerin durumunu ve gelecek dönem beklentilerinin değişip değişmediğini öğrenebilmemiz adına önemli bir şans. Unutmadan; bu esnada global hisse senetleri gelişmiş-gelişmekte olan ülke grupları birlikte hareket eder şekilde son 2 haftadır değer kaybediyor. Dolar endeksi ise 100-101 aralığına taşınarak 2020 düzeylerine çoktan ulaşmış durumda. Bu nedenle beklentiler ile gerçekleşmeler arasındaki muhtemel fark son 7 haftanın tamamında değer kazanan hisse senetleri cephesi için de primli pozisyonların konsolide edilmesi ihtiyacını gündeme getirebilir. İzliyoruz.