Bilançolara savaş faturası ikinci çeyrekte yansıyacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Pamir Karagöz, Ortadoğu’daki gerilimin piyasalar üzerindeki baskısının derinleştiğine dikkat çekerek, şirket bilançolarındaki asıl bozulmanın yılın ikinci çeyreğinde netleşeceği uyarısında bulundu.

2026 yılına umutlu başla­yan ancak şubat sonunda patlak veren küresel geri­limlerle sarsılan sermaye piya­salarında rotayı savaş belirliyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Bir­liği (TSPB) Başkanı Pamir Ka­ragöz, yüksek navlun maliyetle­ri ve emtia fiyatlarındaki artışın operasyonel karlar üzerinde­ki baskısının kapıda olduğunu söyledi. Karagöz, piyasalardaki pozitif beklentilerin 28 Şubat’ta başlayan savaşla zayıfladığını belirterek, "Bu gerilimin finan­sallar üzerindeki etkisinin ilk çeyrekten ziyade, ikinci çeyrek­te görülmesini bekliyoruz. Em­tia fiyatlarındaki artış ve yük­selen navlun giderleri, operas­yonel kârlılık üzerinde olumsuz etki yaratabilir" dedi. Karagöz, faiz indirimlerinin ötelenme riskine rağmen, olası bir kalıcı ateşkesin piyasaları yeniden po­zitife döndürebileceğini vurgu­ladı. TSPB Başkanı Pamir Kara­göz, sermaye piyasalarında hal­ka arzlar, yatırımcı sayıları ve piyasalara yönelik beklentileri­ni DÜNYA’ya anlattı.

ATEŞKESLE PİYASA­LARDA TOPARLANMA BAŞLAR: 28 Şubat’ta başlayan savaş, yarattığı riskler ve belir­sizliklerle pozitif beklentileri zayıflattı. Bu gerilimin finansal­lar üzerindeki etkisinin ilk çey­rekten ziyade ziyade ikinci çey­rekte görülmesini bekliyoruz. Küresel emtia fiyatlarındaki ar­tışların daha yüksek navlun ile beraber ikinci çeyrek operas­yonel karların üzerinde olum­suz etki oluşturabilir. Bununla birlikte, ateşkesin kalıcı bir ba­rış ortamına evrilmesi halinde, ekonomideki toparlanmaya pa­ralel olarak piyasalarda da ye­niden daha olumlu bir görünüm oluşabileceğine inanıyoruz. Merkez Bankası’nın faiz indi­rimlerine bir süre gecikmeli de olsa devam etmesi, buna paralel olarak yerli yatırımcıların ser­maye piyasalarına ilgisinin ye­niden artması ve küresel risk iş­tahındaki toparlanmayla birlik­te yabancı yatırımcı girişlerinin yeniden hız kazanması müm­kün görünüyor. Mevcut belirsiz­liklerin azalması halinde piya­salarımızın yeniden daha güç­lü ve pozitif bir seyre gireceğini düşünüyoruz.

SAVAŞLA YATIRIMCI SA­YISI DÜŞTÜ: 2026 yılı serma­ye piyasaları açısından güçlü başladı. Ocak-Şubat aylarında gerek yatırımcı sayısı gerekse halka arz tarafında ilginin art­tığı bir dönem oldu ve Şubat ayında pay senedinde bireysel yatırımcı sayısı 6,7 milyona çık­tı. Ancak Şubat ayının son gün­lerinde ABD ve İsrail’in İran ile savaşa girmesiyle küresel ve makroekonomik anlamda be­lirsizliklerin artması, beklenti­lerin bozulmasını ve pay senedi yatırımcı sayısının yeniden ge­rilemesine neden oldu. Mart so­nu itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı tekrar 6,4 mil­yon seviyesine geriledi.

GENÇLERİN PAYI DÜŞ­TÜ, ORTA YAŞ ARTTI: Pay senedi yatırımcı profilini ince­lediğimizde, halka arz piyasası­nın daha canlı olduğu 2023 yılı sonunda 29 yaş ve altındaki ya­tırımcıların yerli bi­reysel yatırımcı­lar içindeki pa­yının yüzde 28 seviyesinde ol­duğunu görü­yoruz. 2026’ya gelindiğinde ise bu grubun payı yüz­de 19’a gerilerken, aynı dönem­de daha yüksek ortalama port­föy değerine sahip 50 yaş üstü yatırımcıların payı yüzde 24’ten yüzde 26’ya yükseldi. Bu deği­şim, özellikle düşük tutarlarla halka arzlara katılan genç yatı­rımcıların piyasaya olan ilgisi­nin azaldığına işaret ediyor.

FONLARA YOĞUN İL­Gİ: Pay senedi piyasasına olan yatırımcı ilgisinin iv­me kaybettiği 2024-2025 döneminde, portföy yö­netim şirketlerimiz tara­fından yönetilen fonlara olan ilginin artarak sürdüğünü görü­yoruz. 2023 yılı sonunda yakla­şık 3 milyon se­viyesinde bu­lunan portföy yönetim şir­ketlerimiz­ce yönetilen fonlardaki yerli birey­sel yatırımcı sayısı, son iki yılda önemli bir artış göste­rerek 2026 yılı Mart sonunda 5,5 milyonu buldu. Portföy yönetim şirketlerimizce yönetilen top­lam portföy büyüklüğü ise 2023 sonunda 3 trilyon TL iken, Şubat 2026’da 14 trilyon TL’ye yaklaştı.

KADINLAR HİSSEDEN SONRA FONLARI DA KEŞ­FETTİ: Türkiye’de sermaye pi­yasalarına olan kadın yatırım­cı ilgisinde son yıllarda belir­gin bir şekilde artış söz konusu. 2019 yılı sonunda pay senedi pi­yasasında yüzde 23 seviyesinde bulunan kadın yatırımcı oranı, 2022 yılında yüzde 27’ye yük­seldi. 2022 yılından itibaren ise yaklaşık yüzde 35’ler seviyesine çıkarak istikrar kazandı. Pay se­nedinin yanı sıra yatırım fonla­rına olan kadın yatırımcı ilgisi­nin de devam ettiğini görüyoruz.

Yatırım fonlarındaki kadın yatırımcı oranı 2024 yılı so­nunda yüzde 33 iken, 2025 so­nunda yüzde 35 seviyesine ulaştı. Portföy büyüklüğü için­deki paylara baktığımızda ise kadın yatırımcıların bireysel pay senedi portföyündeki payı 2025 yılı sonunda yüzde 18 se­viyesinde iken, yatırım fonla­rında bu oran yüzde 28 gibi da­ha yüksek bir düzeye ulaştı.

132 ŞİRKET HALKA ARZ İÇİN SIRADA: Borsa İstan­bul’da işlem gören şirket sayısı, 2025 yılı sonunda 591’e yüksel­di. Nisan ortasına dek 14 şirke­tin halka arzı gerçekleştirildi ve bu halka arzlardan 21,4 milyar TL kaynak sağlandı.132 şirketin SPK’ya halka arz için başvurdu­ğunu görüyoruz. 2026 yılının ilk çeyreğinde artan jeopolitik risklerle birlikte, küresel enf­lasyon beklentilerinde yaşana­bilecek yükseliş, gelişmiş ülke merkez bankalarının para poli­tikalarında beklenen gevşeme sürecinin ötelenmesine ve daha temkinli bir duruş sergilemesi­ne neden olabilir. Bununla bir­likte, Türkiye’de de finansal ko­şullar yılbaşında öngörülene kı­yasla daha sıkı bir görünüm arz edebilir. Bu ortamda daha fazla sayıda şirket banka finansmanı yerine halka arz yoluyla kaynak temin etmeyi tercih edebilir.

“Serbest fonlara katı sınır büyümeyi engeller”

Yatırım fonlarına yönelik genel düzenlemeleri olumlu bulduklarını belirten Pamir Karagöz, serbest fonlara getirilmesi planlanan kısıtlamalar konusunda ise uyarıda bulundu. Karagöz, serbest fonların yatırım araçlarına getirilecek katı sınırların sektörün büyümesini engelleyebileceği yönünde endişe taşıdıklarını ifade etti. Serbest fonların piyasanın lokomotifi olduğunu vurgulayan Karagöz, şu verileri paylaştı: “Serbest fonların toplam portföy büyüklüğü, 2026 Mart sonu itibarıyla 2024 sonuna göre yüzde 136 artarak 5,2 trilyon TL’yi aştı. Bu rakam, yatırım fonları toplam büyüklüğünün yaklaşık yüzde 68’ine tekabül ediyor.” Kısıtlamaların fonların esnek yapısını bozabileceğine dikkat çeken Karagöz, “Tüm sektöre yaygın kısıtlamalar yerine; riskli veya mevzuata aykırı davranışlara yönelik hedefli denetim ve yaptırımların, sağlıklı büyüme açısından çok daha etkin olacağına inanıyoruz” dedi.

“Eş-dost” tavsiyesi ile karar vermeyin

TSPB Başkanı Pamir Karagöz, savaşın yarattığı belirsizlik ortamında profesyonel yatırımcıların dahi zorlandığını vurgulayarak şu uyarılarda bulundu: “Savaşla birlikte artan riskler piyasalarda sert dalgalaanmalara neden oluyor. Yatırımcılar kısa vadeli fiyat hareketlerine göre karar vermek yerine, mutlaka risk-getiri dengesini gözetmeli ve uzun vadeli bakış açısını korumalıdır. Özellikle bu dönemde eş, dost veya sosyal medya tavsiyelerine dayanarak hareket edilmemesi hayati önem taşıyor; çünkü bilgi kirliliği ve manipülatif içerikler çok hızlı yayılabiliyor. Yatırımcılarımıza tüm tasarruflarını tek bir varlık sınıfına yönlendirmemelerini, portföy çeşitlendirmesine gitmelerini ve yüksek oynaklık dönemlerinde kaldıraçlı işlemler ile borçlanarak yatırım yapmaktan kesinlikle kaçınmalarını öneriyorum. Deneyimi az olan yatırımcılar için ise en güvenli liman, profesyonel yönetim sunan yatırım fonlarıdır.”