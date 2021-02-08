Bilecik artık daha modern bir şehir olacak

Son derece sakin bir şehir olan Bilecik, geçtiğimiz hafta oldukça hareketli ve müjdelerle dolu iki gün geçirdi. Bir hafta içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik’i ziyaret etti. Bakanlar, Bilecik halkını sevindirecek müjdeli haberler verdi. Bu haberlerden önce bizden bir müjdeyi paylaşalım. DÜNYA Gazetesi, uzun bir ardan sonra Bilecik Bölge Temsilciliği’ni yeniden açtı. Bugünden itibaren gazetemiz, Türkiye ve dünyanın ekonomi gündemini sizlere aktarırken, Bilecik’in iş, ekonomi ve ticaret gündemindeki konulara sayfalarında yer verecek.

Gelelim diğer müjdelere... Enerji Bakanı Dönmez, Gübretaş’a ait Söğüt’teki maden sahası ile ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki 100 tonluk potansiyele dikkat çekerek, ilk üretimin en geç 2023’e kadar gerçekleşeceğini söyledi. Madenin 800-1000 kişiye istihdam sağlayacağı müjdesini verdi. Bakan Dönmez, açıklamalarında son 18 yılda Bilecik’e yapılan yatırımları şöyle sıraladı: “Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanesi, Bilecik’i ulaştırmada bir güzergah haline getiren Yüksek Hızlı Tren, duble yolalar ve tüneller, Bilecik’i Bursa Yenişehir Havaalanı’na bağlayacak Bursa-Yenişehir-Bilecik Yolu, Şeyh Edebali Üniversitesi, çalışmaları süren Bilecik Üçüncü OSB, Bilecik’in doğalgaza kavuşturulması, hidroelektrikten güneşe ve rüzgara kadar birçok yenilenebilir enerji santralini de kapsayan elektrik üretimi ve toplamda 1.1 milyar liralık enerji yatırımı...” Bakan Dönmez, ayrıca mermer ve maden yatakları son derece zengin olan Bilecik’te, madenciliğe bugüne kadar 4 milyar liralık yatırımın yapıldığı sadece 2020 yılının ilk 6 ayında bu yatırım miktarının 392 milyon lira olduğunu da açıkladı.

Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Bilecik ziyaretinde öne çıkan ayrıntılar neydi? Bakan Kurum, “Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve kurtuluşun beşiği” Bilecik için hangi önemli haberleri müjdeledi? Hem tarihi ve kültürel değerleri hem de Bilecik’i çok daha yukarı taşıması öngörülen müjdelerden biri Millet Bahçesi oldu. Bilecik’e, Şeyh Edebali Türbesi’nden başlayıp Çakırpınar Köprüsü’ne kadar uzanan, bir kısmı arkeolojik bir kısmı da doğal sit alanı olan 2,7 kilometrelik alanda, 250 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi ile Söğüt’e Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2 milyon lira hibe desteğiyle İl Özel İdaresi tarafından bir Millet Bahçesi yapılması. Söğüt’te atılacak bir başka önemli adım ise Oba Kent Projesiydi. Bu projeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı 22 milyon lira ödenek ayırmış. Her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Söğüt’e kurulacak Oba Kent’te, 40 adet kıl çadır konaklama için ziyaretçilere açılacak. Bir başka müjdeli haber de 1. dereceden deprem bölgesi olan Bilecik merkezde, 573 metrekarelik alanın rezerv yapı alanı ilan edilerek, TOKİ eliyle ilk etapta 500 konut üretilmesiydi. Tüm bu müjdeli haberler içinde dikkatimi en çok Bilecik’e yapılacak atık su yatırımı çekti. Bilecik’te bugüne kadar kayda değer bir atık su ve kanalizasyon sistemi devreye girmemiş maalesef. Maalesef diyorum çünkü şehrin atık su ve kanalizasyon sistemi olmadığı için deşarjlar yıllardır vadilere, akarsulara ve derelere yapılmış. Bu bilgiyi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’den duyduğumda inanamamıştım. Bilecik Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü, atık sulara ilişkin yaklaşık 26 milyon liralık bir yatırım planı yapmış ve proje onaylanmış. Bu yatırımla, bugüne kadar doğaya gelişigüzel bırakılan atık suların ve kanalizasyonun bertarafı için arıtma tesisi devreye alınacak. Böylece önceki yıllarda büyük maliyetlerle yapılan ancak yıllardır kullanılamayan Biyolojik Arıtma Tesisi’ne yaklaşık 10 kilometrelik ana kolektör hattı ile ulaşılacak ve atık suyun yüzde 99’u temiz suya dönüştürülecek.

Bir şehri yaşanabilir, modern kılan en önemli yatırım alt yapısıdır, atık su yönetimidir. Bugüne kadar ihmal edilmişliğini anlamak zor olsa da, çözümü için bir adım atılması, Bilecik halkı adına en müjdeli haberlerden biri bana göre. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel dokusu, doğası, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle eşsiz bir şehir olan Bilecik, bu sayede modern bir şehir olma yolunda en önemli adımı atmış olacak. Bilecik’e de bu yakışır zaten. Bilecik’i zenginlikleri, avantajları ve potansiyeline rağmen nüfusu sürekli azalan bir şehir olmaktan çıkarıp, talebi ve refahı artıran, girişimci, müteşebbis ruhu yükselten yeni atılımlar gerekiyor.