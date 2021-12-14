Bilecik, Kütahya ve Afyon’un OSB Yıldızları

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK), 358 OSB’de faaliyet gösteren firmaları 5 ana kategoride ilk 100 firma ile 5 yan kategoride ilk 50 firmanın performanslarını 2020 “OSB Yıldızları Araştırması”nda listeledi. Yıldızlar listesinde, bölge temsilcisi olduğum Bilecik’ten İstikamet Döküm AŞ ve Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri AŞ, Kütahya’dan Nursan Kablo Donanımları AŞ, Afyonkarahisar’dan Afyon Et Entegre, Emin Demirel Mermer Maden, Kupontaş Mermer ve Ogaş Şekerleme olmak üzere toplamda 7 firma yer aldı. OSB’lerde en fazla ihracat yapan ilk 100 firma listesine bu 3 ilden firma girmedi. OSB’lerde en fazla yurtiçi ciro yapan ilk 100 firma listesinin 41’inci sırasında 713 milyon 968 bin 505 lira ile Kütahya’dan Nursan Kablo, 93’üncü sırasında ise Afyonkarahisar’ın en köklü gıda markası Cumhuriyet Sucukları’nın üreticisi Afyon Et Entegre 370 milyon 164 bin 673 lira ile yer aldı.

Otomotiv sektörüne yönelik kablo üretimi yapan Nursan Kablo, toplam 5 ayrı kategoride sıralamaya Kütahya’dan giren tek firma oldu. Nursan Kablo, OSB’lerde en fazla kadın istihdam eden firmaların TOP 10 listesine bin 142 kadın çalışan sayısı ile girerek 2’nci sırada yıldızlaştı. Firma ayrıca OSB’lerde en fazla istihdam yapan ilk 100 firma listesine 229’ı beyaz, 2 bin 97’si mavi yaka olmak üzere toplam 2 bin 326 çalışan ile 12’nci sıradan girdi. Nursan Kablo, OSB’lerde en fazla yatırım yapan ilk 50 firma sıralamasında 722 milyon 994 bin 28 liralık yatırımla 33’üncü, OSB’lerde en fazla patent sahibi olan ilk 50 firma arasında ise 5 patent ile 42’nci sırada yer aldı. Afyon Et Entegre ise ayrıca OSB’lerde en fazla dijitalleşmeye harcama yapan ilk 50 firma kategorisinin 34’üncü sırasına 557 milyon 400 bin liralık harcama ile yerleşti.

OSB’lerde en fazla kadın istihdam eden ilk 100 firma kategorisinde, Bilecik Bozüyük’ten Sağlamlar Tarım Ürünleri 138 kadın çalışan ile 57’nci, Afyonkarahisar’dan Lokum Atölyesi markası ile lokum ve şekerleme ürünleri üretimi ve ihracatı yapan Ogaş Şekerleme 108 kadın çalışan ile 71’inci oldu.

OSB’lerde en fazla patent sahibi olan ilk 50 firması listesinin 40’ıncı sırasına ise Afyonkarahisar’dan Kupontaş Mermer, 6 patent ile girdi. Bilecik Bozüyük’ten yıldızlar listesine giren ikinci firma ise İstikamet Döküm oldu.1 milyon 200 bin liralık bütçesi ile OSB’lerde en fazla dijitalleşmeye harcama yapan 50 firma arasında sıralamada 23’üncü oldu.

2020 OSB Yıldızları’nın Top 10 listesinde ikinciliğe yerleşen firmalardan bir diğeri de Türkiye’nin Afyonkarahisar’daki ilk ve tek mermer ihtisas OSB’si İscehisar’da faaliyet gösteren mermer sanayisinin güçlü kuruluşlarından Demirci Hacı Ömer Oğulları Şirketler Grubu şirketlerinden Emin Demirel Mermer Maden oldu. Firma, OSB’lerde en fazla dijitalleşmeye harcama yapan firmalar kategorisinde 2’ncilik sırasına 5 milyon 250 bin lira ile yerleşti.

Bu performanslar Türkiye için yeterli mi? Değil belki ancak umut ve ilham verici. Daha iyisi olabilir mi? Kesinlikle... Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünleriyle, rekabetçi ve ihracat odaklı üretimin potansiyel adresi Türkiye. OSB’lerde bunca yıldızımız varken neden olmasın?