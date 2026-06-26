Bileklerdeki nadide pastel
İsviçreli lüks saat üreticisi Richard Mille, beş yıllık AR-GE ve tasarım yolculuğunu RM 07-01 Coloured Ceramics serisiyle taçlandırıyor. Sadece 50'şer adet üretilen bu özel koleksiyon; yüksek teknoloji ürünü seramiği, geleneksel el işçiliği ve pastel tonların zarafetiyle buluşturuyor.
İsviçreli lüks saat üreticisi Richard Mille, yaklaşık beş yıldır sürdürdüğü renkli seramik çalışmalarını RM 07-01 Coloured Ceramics koleksiyonunun son üç modeliyle taçlandırdı. Blush Pink, Lavender Pink ve Powder Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulan modeller, her biri yalnızca 50 adet ile sınırlandırılan özel üretim olarak koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Markanın renk kullanımına yönelik tasarım anlayışını yansıtan yeni seri, yalnızca estetik görünümüyle değil, aynı zamanda gelişmiş malzeme teknolojisi ve yüksek saatçilik detaylarıyla da dikkat çekiyor.
Renkli seramik teknolojisinin zirvesi
Yeni RM 07-01 modellerinin kasasında, üstün dayanıklılığı ve çizilmeye karşı yüksek direnciyle bilinen TZP (Tetragonal Zirconia Polycrystal) seramik kullanılıyor. Richard Mille, bu özel malzemeyi yalnızca sağlamlığı nedeniyle değil, yıllar boyunca canlılığını koruyan yoğun renk tonları sunabilmesi nedeniyle de tercih ediyor.
Koleksiyon; pudra mavisi, lavanta pembesi ve yumuşak pembe tonlarıyla markanın bugüne kadarki en dikkat çekici renk paletlerinden birini oluşturuyor. Saatlerin kadranları, farklı malzemelerin bir araya getirildiği çok katmanlı bir yapıya sahip. Renkli seramik detayları, lazer kesim kauçuk aplikeler ve beyaz altın üzerine yerleştirilen pırlantalarla birleşerek üç boyutlu ve modern bir görünüm oluşturuyor.
Kadranın kalbinde ise Richard Mille tarafından geliştirilen CRMA2 otomatik iskelet mekanizma görev yapıyor. Grade 5 titanyumdan üretilen mekanizma yaklaşık 50 saat güç rezervi sunarken, hafifliği ve dayanıklılığıyla markanın teknik karakterini yansıtıyor.
Tasarım yolculuğunun son bölümü
RM 07-01 Coloured Ceramics serisi, Richard Mille’in 2021 yılında renkli seramikler üzerine başlattığı tasarım çalışmalarının son halkasını oluşturuyor. İlk modellerde cesur pembe ve mavi tonları sportif kauçuk kayışlarla buluşurken, yeni koleksiyon bu yaklaşımı daha sofistike bir seviyeye taşıyor.
Kadranlarda geleneksel saatçilik tekniklerinden biri olan guilloché işçiliği, manuel rose engine tezgâhlarında uygulanarak modern malzemelerle buluşturuluyor. Böylece klasik zanaatkârlık ile çağdaş üretim teknolojileri aynı tasarımda biraraya geliyor.
Richard Mille Kreatif ve Geliştirme Direktörü Cécile Guenat’ın ifade ettiği gibi markanın amacı, canlı renkler ve farklı dokuları bir araya getirerek “kendine özgü ve alışılmışın dışında bir görsel kimlik” oluşturmak.
Yeni koleksiyonda kullanılan TZP seramik, son derece sert yapısı nedeniyle taş yerleştirme işlemini oldukça zorlaştırıyor. Ancak Richard Mille, her bir pırlanta, safir ve tsavoriti tamamen el işçiliğiyle kasaya yerleştirerek hem estetik hem de dayanıklılığı aynı anda sunmayı başarıyor.
Bu katamaran güneşten besleniyor
Alman tersanesi Pioneer Yachts, tamamen güneş enerjisi destekli elektrikli tahrik sistemiyle geliştirilen ilk modeli PY60’ın üretiminde son aşamaya geldiğini duyurdu. "Pioneer One" adı verilen ilk teknenin temmuz ayında suya indirilmesi, resmi dünya prömiyerinin ise eylül ayında düzenlenecek Cannes Yachting Festival kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Mühendis ve girişimci Mike Frank tarafından bu yıl kurulan Pioneer Yachts, geleneksel motor yatları elektrikli hale dönüştürmek yerine, tamamen elektrikli kullanım amacıyla sıfırdan tasarlanmış yeni bir platform geliştirdi. Şirketin hedefi; uzun süre denizde kalabilen, yüksek verimlilik sunan ve minimum bakım gerektiren güvenilir bir güneş enerjili katamaran üretmek oldu. Bu doğrultuda teknenin tüm mimarisi enerji üretimi, depolanması ve elektrikli tahrik sistemi merkez alınarak tasarlandı. Yaklaşık 18 metre (60 fit) uzunluğundaki PY60'ın dış tasarımı İtalyan tasarım ofisi Cossutti & Ganz, iç mekânı ise Micheletti & Partners tarafından hazırlandı. Mühendislik ve üretim süreçleri ise Almanya'da gerçekleştirildi. Ortaya çıkan sonuç; Alman mühendisliğinin teknik yaklaşımını, İtalyan tasarımının zarif çizgileriyle bir araya getiren çevreci ve modern bir katamaran oldu. PY60'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, tavanı tamamen kaplayan geniş güneş panelleri. Bu paneller tarafından üretilen enerji, teknedeki batarya grubunda depolanarak hem elektrikli tahrik sistemini hem de yaşam alanlarının tüm enerji ihtiyacını karşılıyor. Pioneer Yachts, teknenin 48 volt elektrik altyapısının uzun süreli deniz kullanımına uygun olarak geliştirildiğini belirtiyor. Katamaran, tipik seyir mesafelerinde tamamen elektrik gücüyle yol alabiliyor. Daha yüksek güç gerektiğinde ise dizel jeneratörler devreye girerek sistemin kesintisiz çalışmasını sağlıyor.d
Sessiz, konforlu ve kolay kullanım
Enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanan gövde ve üst yapı, daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performans sunuyor. PY60, maksimum 11 knot hıza ulaşabilirken, yaklaşık 7,5 knot seyir hızında sessiz ve titreşimsiz bir yolculuk vadediyor. Basitleştirilmiş kontrol sistemleri sayesinde teknenin profesyonel mürettebat olmadan da kullanılabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Böylece sahipleri, günlük kullanımlarda tekneyi rahatlıkla kendileri yönetebiliyor. İç mekânda ise ferahlık ön planda tutulmuş. Pioneer Yachts'a göre PY60, sınıfının en büyük kokpit kapılarından birine sahip. Bu sayede kıç güverte ile salon arasında kesintisiz bir yaşam alanı oluşturulurken, geniş panoramik camlar doğal ışığın iç mekâna dolmasını sağlıyor ve deniz manzarasını yaşam alanının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.
Referans model olacak
Serinin ilk teknesi olan Pioneer One, yalnızca markanın amiral gemisi olmayacak; aynı zamanda gelecekte geliştirilecek modeller için bir test platformu olarak da kullanılacak. Pioneer Yachts'ın kurucusu Mike Frank, tekneyi kişisel olarak kullanacağını ve gerçek kullanım deneyimlerinden elde edilecek verilerin yeni modellerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Frank, "Pioneer One yalnızca vitrinde sergilenen bir yat olmayacak. Gerçek deniz koşullarında elde edeceğimiz deneyimler sayesinde konsepti sürekli geliştirecek ve gelecekte üreteceğimiz tekneleri pratik kullanım verileri doğrultusunda şekillendireceğiz" ifadelerini kullanıyor. Güneş enerjisini merkeze alan mühendislik yaklaşımı, elektrikli tahrik sistemi ve modern yaşam alanlarıyla PY60, sürdürülebilir yatçılık anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.
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