Bileklerdeki nadide pastel

İsviçreli lüks saat üreticisi Richard Mille, beş yıllık AR-GE ve tasarım yolculuğunu RM 07-01 Coloured Ceramics serisiyle taçlandırıyor. Sadece 50'şer adet üretilen bu özel koleksiyon; yüksek teknoloji ürünü seramiği, geleneksel el işçiliği ve pastel tonların zarafetiyle buluşturuyor.

İsviçreli lüks saat üreticisi Ric­hard Mille, yaklaşık beş yıldır sür­dürdüğü renkli seramik çalışma­larını RM 07-01 Coloured Ceramics koleksiyonunun son üç modeliyle taç­landırdı. Blush Pink, Lavender Pink ve Powder Blue olmak üzere üç fark­lı renk seçeneğiyle sunulan modeller, her biri yalnızca 50 adet ile sınırlan­dırılan özel üretim olarak koleksiyo­nerlerin beğenisine sunuldu. Marka­nın renk kullanımına yönelik tasarım anlayışını yansıtan yeni seri, yalnız­ca estetik görünümüyle değil, aynı za­manda gelişmiş malzeme teknoloji­si ve yüksek saatçilik detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Renkli seramik teknolojisinin zirvesi

Yeni RM 07-01 modellerinin kasa­sında, üstün dayanıklılığı ve çizilmeye karşı yüksek direnciyle bilinen TZP (Tetragonal Zirconia Polycrystal) se­ramik kullanılıyor. Richard Mille, bu özel malzemeyi yalnızca sağlamlığı nedeniyle değil, yıllar boyunca canlı­lığını koruyan yoğun renk tonları su­nabilmesi nedeniyle de tercih ediyor.

Koleksiyon; pudra mavisi, lavan­ta pembesi ve yumuşak pembe ton­larıyla markanın bugüne kadarki en dikkat çekici renk paletlerinden bi­rini oluşturuyor. Saatlerin kadranla­rı, farklı malzemelerin bir araya ge­tirildiği çok katmanlı bir yapıya sa­hip. Renkli seramik detayları, lazer kesim kauçuk aplikeler ve beyaz al­tın üzerine yerleştirilen pırlantalar­la birleşerek üç boyutlu ve modern bir görünüm oluşturuyor.

Kadranın kalbinde ise Richard Mille tarafından geliştirilen CR­MA2 otomatik iskelet mekanizma görev yapıyor. Grade 5 titanyumdan üretilen mekanizma yaklaşık 50 sa­at güç rezervi sunarken, hafifliği ve dayanıklılığıyla markanın teknik ka­rakterini yansıtıyor.

Tasarım yolculuğunun son bölümü

RM 07-01 Coloured Ceramics seri­si, Richard Mille’in 2021 yılında renk­li seramikler üzerine başlattığı tasa­rım çalışmalarının son halkasını oluş­turuyor. İlk modellerde cesur pembe ve mavi tonları sportif kauçuk kayış­larla buluşurken, yeni koleksiyon bu yaklaşımı daha sofistike bir seviyeye taşıyor.

Kadranlarda ge­leneksel saatçilik tekniklerinden bi­ri olan guilloché iş­çiliği, manuel rose engine tezgâhla­rında uygulanarak modern malzeme­lerle buluşturulu­yor. Böylece klasik zanaatkârlık ile çağ­daş üretim teknoloji­leri aynı tasarımda bi­raraya geliyor.

Richard Mille Krea­tif ve Geliştirme Direktö­rü Cécile Guenat’ın ifade ettiği gibi markanın amacı, canlı renkler ve farklı doku­ları bir araya getirerek “kendi­ne özgü ve alışılmışın dışında bir görsel kimlik” oluşturmak.

Yeni koleksiyonda kullanılan TZP seramik, son derece sert yapısı nede­niyle taş yerleştirme işlemini olduk­ça zorlaştırıyor. Ancak Richard Mille, her bir pırlanta, safir ve tsavoriti ta­mamen el işçiliğiyle kasaya yerleşti­rerek hem estetik hem de dayanıklılı­ğı aynı anda sunmayı başarıyor.

Bu katamaran güneşten besleniyor

Alman tersanesi Pioneer Yachts, tamamen güneş enerjisi destekli elektrikli tahrik sistemiyle geliştirilen ilk modeli PY60’ın üretiminde son aşamaya geldiğini duyurdu. "Pioneer One" adı verilen ilk teknenin temmuz ayında suya indirilmesi, resmi dünya prömiyerinin ise eylül ayında düzenlenecek Cannes Yachting Festival kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mühendis ve girişimci Mike Frank tarafından bu yıl kurulan Pioneer Yachts, geleneksel motor yatları elektrikli hale dönüştürmek yerine, tamamen elektrikli kullanım amacıyla sıfırdan tasarlanmış yeni bir platform geliştirdi. Şirketin hedefi; uzun süre denizde kalabilen, yüksek verimlilik sunan ve minimum bakım gerektiren güvenilir bir güneş enerjili katamaran üretmek oldu. Bu doğrultuda teknenin tüm mimarisi enerji üretimi, depolanması ve elektrikli tahrik sistemi merkez alınarak tasarlandı. Yaklaşık 18 metre (60 fit) uzunluğundaki PY60'ın dış tasarımı İtalyan tasarım ofisi Cossutti & Ganz, iç mekânı ise Micheletti & Partners tarafından hazırlandı. Mühendislik ve üretim süreçleri ise Almanya'da gerçekleştirildi. Ortaya çıkan sonuç; Alman mühendisliğinin teknik yaklaşımını, İtalyan tasarımının zarif çizgileriyle bir araya getiren çevreci ve modern bir katamaran oldu. PY60'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, tavanı tamamen kaplayan geniş güneş panelleri. Bu paneller tarafından üretilen enerji, teknedeki batarya grubunda depolanarak hem elektrikli tahrik sistemini hem de yaşam alanlarının tüm enerji ihtiyacını karşılıyor. Pioneer Yachts, teknenin 48 volt elektrik altyapısının uzun süreli deniz kullanımına uygun olarak geliştirildiğini belirtiyor. Katamaran, tipik seyir mesafelerinde tamamen elektrik gücüyle yol alabiliyor. Daha yüksek güç gerektiğinde ise dizel jeneratörler devreye girerek sistemin kesintisiz çalışmasını sağlıyor.d

Sessiz, konforlu ve kolay kullanım

Enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanan gövde ve üst yapı, daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performans sunuyor. PY60, maksimum 11 knot hıza ulaşabilirken, yaklaşık 7,5 knot seyir hızında sessiz ve titreşimsiz bir yolculuk vadediyor. Basitleştirilmiş kontrol sistemleri sayesinde teknenin profesyonel mürettebat olmadan da kullanılabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Böylece sahipleri, günlük kullanımlarda tekneyi rahatlıkla kendileri yönetebiliyor. İç mekânda ise ferahlık ön planda tutulmuş. Pioneer Yachts'a göre PY60, sınıfının en büyük kokpit kapılarından birine sahip. Bu sayede kıç güverte ile salon arasında kesintisiz bir yaşam alanı oluşturulurken, geniş panoramik camlar doğal ışığın iç mekâna dolmasını sağlıyor ve deniz manzarasını yaşam alanının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.

Referans model olacak

Serinin ilk teknesi olan Pioneer One, yalnızca markanın amiral gemisi olmayacak; aynı zamanda gelecekte geliştirilecek modeller için bir test platformu olarak da kullanılacak. Pioneer Yachts'ın kurucusu Mike Frank, tekneyi kişisel olarak kullanacağını ve gerçek kullanım deneyimlerinden elde edilecek verilerin yeni modellerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Frank, "Pioneer One yalnızca vitrinde sergilenen bir yat olmayacak. Gerçek deniz koşullarında elde edeceğimiz deneyimler sayesinde konsepti sürekli geliştirecek ve gelecekte üreteceğimiz tekneleri pratik kullanım verileri doğrultusunda şekillendireceğiz" ifadelerini kullanıyor. Güneş enerjisini merkeze alan mühendislik yaklaşımı, elektrikli tahrik sistemi ve modern yaşam alanlarıyla PY60, sürdürülebilir yatçılık anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.