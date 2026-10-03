Bilgi bol muhakeme kıt
Bir yöneticinin önünde hiçbir zaman bugünkü kadar fazla bilgi olmadı. Pazar verileri, müşteri davranışları, rakip analizleri, çalışan göstergeleri, onlarca tablo...
Üstelik artık yalnızca bilgiye ulaşmıyoruz. Yapay zekâ birkaç dakika içinde yüzlerce sayfalık raporu özetliyor, seçenekleri karşılaştırıyor, riskleri sıralıyor, senaryolar oluşturuyor. Mantıken bütün bunların daha iyi kararlar vermemizi sağlaması gerekir. Ancak iş dünyasında ilginç bir paradoks ortaya çıkıyor: Cevap bulmak kolaylaşırken doğru cevabı seçmek zorlaşıyor.
Korn Ferry'nin 10 ülkeden bin 600 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiği 2026 Global Talent Analytics araştırması bunun çarpıcı bir örneğini veriyor. Yöneticilerin yüzde 71'i veri fazlalığının kendilerini içgüdüsel karar vermeye yönelttiğini söylüyor. Yalnızca yüzde 34'ü şirketlerinin yetenek verilerine güveniyor. Üstelik 10'dan fazla farklı iş gücü veri platformu kullanan şirketlerin yöneticileri, terfi ve halefiyet gibi kritik konularda sezgiye iki kat daha fazla başvuruyor.
Demek ki daha fazla veri her zaman daha rasyonel karar anlamına gelmiyor. Bazen tam tersine, neyin gerçekten önemli olduğunu görmeyi zorlaştırıyor. Belki de bu nedenle liderlikte yeni bir kıtlık ortaya çıkıyor: Muhakeme.
Bilgi arttıkça karar kolaylaşmıyor
Eski McKinsey ortağı, ekonomist Caroline Webb, eylül ayında yayımlanan yeni kitabı Leadership Intelligence'da bu meseleye odaklanıyor. Davranış ve bilişsel bilim araştırmalarından hareket eden Webb, liderliği üç temel yetkinlik etrafında ele alıyor: Doğru seçimler yapmak, insanları harekete geçirmek ve belirsizlik karşısında dayanıklılık göstermek. Kitabındaki önemli kavramlardan biri “deliberate wisdom”, yani bilinçli muhakeme. Çünkü beynimizin dikkat kapasitesi önümüze gelen bilgi miktarıyla birlikte büyümüyor. Zihinsel yük arttığında ilk izlenimlere, geçmiş deneyimlere ve kestirme yollara daha fazla yaslanıyoruz. Webb bu nedenle iyi kararın yalnızca daha fazla bilgi toplamakla gelmediğini ilk varsayımı sorgulamak, bakış açısını genişletmek ve gözden kaçırılanı aramak gerektiğini savunuyor.
Bu yaklaşım bugünün yöneticisi açısından önemli. Çünkü yıllardır şirketlerde “veriye dayalı yönetim” güçlenirken, şimdi başka bir soru gündeme geliyor: Hangi veri?
Cevabın değeri düşüyor, sorunun değeri artıyor
IBM'in geçen hafta yayımladığı 1500 insan kaynakları lideri ve 8 bin 800 çalışanı kapsayan küresel araştırma bu değişimin başka bir boyutunu gösteriyor. İnsan kaynakları liderlerinin yüzde 71'i yapay zekâ çıktısını denetleme, doğrulama ve gerektiğinde geçersiz kılabilmeyi çalışanların en önemli becerisi olarak görüyor. Buna karşılık çalışanların yalnızca yüzde 29'u muhakemeyi önemli bir yetkinlik olarak değerlendiriyor. Dahası çalışanların yüzde 60'ı yapay zekânın becerilerini köreltmesinden endişeli. En çok gerilediğini düşündükleri becerilerin başında eleştirel düşünme geliyor.
Harvard Business Impact'ın 2026 Global Leadership Study'si değerin daha iyi soru sormaya ve gelen cevabı değerlendirmeye kaydığını ortaya koyuyor. Liderliğin yeni sınırı burada çiziliyor. Bir zamanlar yöneticinin avantajı cevabı bilmekti. Şimdi avantaj, cevabın doğru olup olmadığını anlayabilmek.
Çünkü yönetimin en kritik kararlarında tek bir matematiksel doğru bulunmuyor. Yeni bir pazara girmek, yatırımı ertelemek, başarılı görünen bir yöneticiyi değiştirmek, kriz döneminde maliyeti kısmak ya da yeteneği korumak... Veri seçenekleri gösterebilir, teknoloji senaryolar oluşturabilir. Ancak bağlamı okumak, sonuçları tartmak ve sonunda kararın arkasında durmak hâlâ yöneticinin işi.
Ne yapmalı?
● Önemli kararlarda ilk cevabı son cevap kabul etmeyin; “Neyi gözden kaçırıyorum?” diye sorun.
● Daha fazla veri istemeden önce karar için gerçekten gerekli bilgiyi belirleyin.
● Ekiplerde yöneticinin fikrini doğrulayanlardan çok gerekçeli biçimde karşı çıkanlara alan açın.
● Yapay zekâyı yalnızca cevap üretmek için değil, karşı tezleri ve alternatif senaryoları görmek için kullanın.
● Kararları yalnızca sonuçlarına göre değil, nasıl alındıklarına göre de değerlendirin. Yıllarca bilgi güçtü. Bilgiye daha hızlı ulaşan, rakibinden önce analiz eden yönetici avantaj kazanıyordu. Şimdi aynı bilgiye herkes birkaç saniye içinde ulaşabiliyor. Bu nedenle liderliğin rekabet avantajı da yer değiştiriyor. Bilginin bol olduğu bir dünyada kıt olan artık cevap değil. Neye inanacağını, neyi sorgulayacağını ve ne zaman karar vereceğini bilecek muhakeme.
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