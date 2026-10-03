Bilgi bol muhakeme kıt

Bir yöneticinin önünde hiç­bir zaman bugünkü kadar fazla bilgi olmadı. Pazar verile­ri, müşteri davranışları, rakip analizleri, çalışan göstergeleri, onlarca tablo...

Üstelik artık yal­nızca bilgiye ulaşmıyoruz. Ya­pay zekâ birkaç dakika içinde yüzlerce sayfalık raporu özet­liyor, seçenekleri karşılaştırı­yor, riskleri sıralıyor, senaryo­lar oluşturuyor. Mantıken bü­tün bunların daha iyi kararlar vermemizi sağlaması gerekir. Ancak iş dünyasında ilginç bir paradoks ortaya çıkıyor: Cevap bulmak kolaylaşırken doğru ce­vabı seçmek zorlaşıyor.

Korn Ferry'nin 10 ülkeden bin 600 üst düzey yöneticiyle ger­çekleştirdiği 2026 Global Ta­lent Analytics araştırması bu­nun çarpıcı bir örneğini veriyor. Yöneticilerin yüzde 71'i veri faz­lalığının kendilerini içgüdüsel karar vermeye yönelttiğini söy­lüyor. Yalnızca yüzde 34'ü şir­ketlerinin yetenek verilerine güveniyor. Üstelik 10'dan fazla farklı iş gücü veri platformu kul­lanan şirketlerin yöneticileri, terfi ve halefiyet gibi kritik ko­nularda sezgiye iki kat daha faz­la başvuruyor.

Demek ki daha fazla veri her zaman daha rasyonel karar an­lamına gelmiyor. Bazen tam ter­sine, neyin gerçekten önemli ol­duğunu görmeyi zorlaştırıyor. Belki de bu nedenle liderlik­te yeni bir kıtlık ortaya çıkıyor: Muhakeme.

Bilgi arttıkça karar kolaylaşmıyor

Eski McKinsey ortağı, eko­nomist Caroline Webb, eylül ayında yayımlanan yeni kitabı Leadership Intelligence'da bu meseleye odaklanıyor. Davra­nış ve bilişsel bilim araştırma­larından hareket eden Webb, li­derliği üç temel yetkinlik etra­fında ele alıyor: Doğru seçimler yapmak, insanları harekete ge­çirmek ve belirsizlik karşısın­da dayanıklılık göstermek. Ki­tabındaki önemli kavramlardan biri “deliberate wisdom”, yani bilinçli muhakeme. Çünkü bey­nimizin dikkat kapasitesi önü­müze gelen bilgi miktarıyla bir­likte büyümüyor. Zihinsel yük arttığında ilk izlenimlere, geç­miş deneyimlere ve kestirme yollara daha fazla yaslanıyoruz. Webb bu nedenle iyi kararın yalnızca daha fazla bilgi topla­makla gelmediğini ilk varsayımı sorgulamak, bakış açısını geniş­letmek ve gözden kaçırılanı ara­mak gerektiğini savunuyor.

Bu yaklaşım bugünün yöne­ticisi açısından önemli. Çünkü yıllardır şirketlerde “veriye da­yalı yönetim” güçlenirken, şim­di başka bir soru gündeme geli­yor: Hangi veri?

Cevabın değeri düşüyor, sorunun değeri artıyor

IBM'in geçen hafta yayımla­dığı 1500 insan kaynakları lide­ri ve 8 bin 800 çalışanı kapsayan küresel araştırma bu değişimin başka bir boyutunu gösteriyor. İnsan kaynakları liderlerinin yüzde 71'i yapay zekâ çıktısı­nı denetleme, doğrulama ve ge­rektiğinde geçersiz kılabilmeyi çalışanların en önemli beceri­si olarak görüyor. Buna karşılık çalışanların yalnızca yüzde 29'u muhakemeyi önemli bir yet­kinlik olarak değerlendiriyor. Dahası çalışanların yüzde 60'ı yapay zekânın becerilerini kö­reltmesinden endişeli. En çok gerilediğini düşündükleri bece­rilerin başında eleştirel düşün­me geliyor.

Harvard Business Impact'ın 2026 Global Leadership Stud­y'si değerin daha iyi soru sorma­ya ve gelen cevabı değerlendir­meye kaydığını ortaya koyuyor. Liderliğin yeni sınırı burada çiziliyor. Bir zamanlar yöneti­cinin avantajı cevabı bilmekti. Şimdi avantaj, cevabın doğru olup olmadığını anlayabilmek.

Çünkü yönetimin en kritik kararlarında tek bir matema­tiksel doğru bulunmuyor. Yeni bir pazara girmek, yatırımı er­telemek, başarılı görünen bir yöneticiyi değiştirmek, kriz dö­neminde maliyeti kısmak ya da yeteneği korumak... Veri seçe­nekleri gösterebilir, teknolo­ji senaryolar oluşturabilir. An­cak bağlamı okumak, sonuçları tartmak ve sonunda kararın ar­kasında durmak hâlâ yönetici­nin işi.

Ne yapmalı?

● Önemli kararlarda ilk cevabı son cevap kabul etmeyin; “Neyi gözden kaçırıyorum?” diye sorun.

● Daha fazla veri istemeden önce karar için gerçekten gerekli bilgiyi belirleyin.

● Ekiplerde yöneticinin fikrini doğrulayanlardan çok gerekçeli biçimde karşı çıkanlara alan açın.

● Yapay zekâyı yalnızca cevap üretmek için değil, karşı tezleri ve alternatif senaryoları görmek için kullanın.

● Kararları yalnızca sonuçlarına göre değil, nasıl alındıklarına göre de değerlendirin. Yıllarca bilgi güçtü. Bilgiye daha hızlı ulaşan, rakibinden önce analiz eden yönetici avantaj kazanıyordu. Şimdi aynı bilgiye herkes birkaç saniye içinde ulaşabiliyor. Bu nedenle liderliğin rekabet avantajı da yer değiştiriyor. Bilginin bol olduğu bir dünyada kıt olan artık cevap değil. Neye inanacağını, neyi sorgulayacağını ve ne zaman karar vereceğini bilecek muhakeme.