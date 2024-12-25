Bilgiçler Yapı, 5 yılda projelerini 3’e katlayacak
Bugüne kadar toplamda 240 bin metrekarelik ticari ve konut gayrimenkulü üreten Bilgiçler Yapı, 5 yılda bu rakamı 3’e katlamayı hedefliyor. Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “2030 yılına kadar 700 bin metrekarelik bir gayrimenkul portföyü oluşturmak istiyoruz. Ana hedefimiz ticari alanlar olacak” dedi.
Türkiye’de gündem birkaç yıldır enflasyondaki artış, doğal olarak artan fiyatlar olmuş durumda. Özellikle gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artış, faiz oranlarındaki yükseklikle beraber konut edinimi giderek zor bir hale geldi. İnşaat şirketlerinin çoğu, projelerini ertelerken, bir kısmı da ticari alanlara yönelmiş durumda.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da birçok projeye imza atan Bilgiçler Yapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç ile konuştuk. 2024 yılını değerlendiren, 2025 yılı için de öngörülerini paylaşan Bilgiç’e göre özellikle ticari alanlar önümüzdeki senenin gündemi olacak. 2016 yılından bu yana, İstanbul’da 265 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptıklarını dile getiren Bilgiç, son 7 yılda 75 bin metrekare konut, 141 bin metrekarelik ticari üniteyi hayata geçirdiklerini belirtti.
2023 yılından itibaren 130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle hayata geçirilen 338 ünite ticari alanı bulunan AKTİM Çarşı & Ofis Projesi’nin yüzde 60 oranında inşasını bu yıl tamamladıklarını ifade eden Bilgiç’in verdiği bilgilere göre projeyle birlikte İstanbul Bayrampaşa’ya yeni 2 bin 500 kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor.
Ticari gayrimenkullere ilgi artacak
Bilgiç, Türkiye’de özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ticari gayrimenkul talebinin sürekli artış gösterdiğini ifade ediyor. Gelişen iş merkezleri, ofis alanlarına olan talebi artırırken, perakende ve ticaret sektörleri de yeni yatırımlar çekmeye devam ediyor.
Bayrampaşa’da inşa edilen AKTİM Çarşı & Ofis’in bu nedenle büyük ilgi gördüğünü belirten Bilgiç, 2025 yılında özellikle ticari gayrimenkul projelerinde hareketlilik olacağını söylüyor. Bilgiç, “2024 yılında konut piyasasındaki durgunluğa rağmen, ticari gayrimenkul piyasasında hareketlilik devam etti.
Küresel ofise dönüş hareketi uluslararası markaları da yeni ofis arayışına yöneltti. Pandemi döneminde boş kalan ve teknolojiye uyumlu olmayan eski ofis stokları, modern iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermediği için, markalar yeni projelere yöneldi” diye konuştu. Yeni yılın özellikle ikinci çeyreğinden sonra hareketlilik beklediklerini söyleyen Bilgiç, “2025 yılından umutluyuz” diye konuştu.
700 bin metrekareye ulaşacak
Bilgiç, şirketin bugüne kadar toplamda 395 milyon dolara mal olan 240 bin metrekarelik ticari ve konut gayrimenkulü ürettiğini, hedeflerinin ise 5 yılda bu rakamı 3’e katlamak olduğunu dile getiriyor. Bilgiç, “2030 yılına kadar 700 bin metrekarelik bir gayrimenkul portföyü oluşturmak istiyoruz. Ana hedefimiz ticari alanlar olacak” dedi. 2024 yılından beri yeni proje için arazi arayışlarını sürdürdüklerini kaydeden Ali Emre Bilgiç, “Yeni yılda yeni projeler için yatırım planlarımızı yaptık.
Yine ticari gayrimenkul projesi için şehir merkezinde arazi arayışlarımız sürüyor. Konut projesi için de Boğaz hattına yoğunlaştık. 2025 yılında çalışmalarımızı hızlandıracağız. Az katlı ve yatay mimari üzerinde yoğunlaşan projeler üretme hedefindeyiz” dedi.