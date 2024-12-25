Bilgiçler Yapı, 5 yılda projelerini 3’e katlayacak

Bugüne kadar toplamda 240 bin metrekarelik ticari ve konut gayrimenkulü üreten Bilgiçler Yapı, 5 yılda bu rakamı 3’e katlamayı hedefliyor. Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “2030 yılına kadar 700 bin metrekarelik bir gayrimenkul portföyü oluşturmak istiyoruz. Ana hedefimiz ticari alanlar olacak” dedi.

Türkiye’de gündem birkaç yıldır enflasyondaki artış, doğal olarak artan fiyatlar olmuş durumda. Özellikle gayri­menkul fiyatlarında yaşanan ar­tış, faiz oranlarındaki yükseklik­le beraber konut edinimi giderek zor bir hale geldi. İnşaat şirket­lerinin çoğu, projelerini erteler­ken, bir kısmı da ticari alanlara yönelmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da birçok pro­jeye imza atan Bilgiçler Yapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Em­re Bilgiç ile konuştuk. 2024 yılı­nı değerlendiren, 2025 yılı için de öngörülerini paylaşan Bilgiç’e göre özellikle ticari alanlar önü­müzdeki senenin gündemi ola­cak. 2016 yılından bu yana, İstan­bul’da 265 milyon dolarlık gayri­menkul yatırımı yaptıklarını dile getiren Bilgiç, son 7 yılda 75 bin metrekare konut, 141 bin metre­karelik ticari üniteyi hayata ge­çirdiklerini belirtti.

2023 yılın­dan itibaren 130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle hayata geçiri­len 338 ünite ticari alanı bulunan AKTİM Çarşı & Ofis Projesi’nin yüzde 60 oranında inşasını bu yıl tamamladıklarını ifade eden Bil­giç’in verdiği bilgilere göre pro­jeyle birlikte İstanbul Bayrampa­şa’ya yeni 2 bin 500 kişilik istih­dam sağlanması öngörülüyor.

Ticari gayrimenkullere ilgi artacak

Bilgiç, Türkiye’de özellikle İs­tanbul gibi büyük şehirlerde tica­ri gayrimenkul talebinin sürek­li artış gösterdiğini ifade ediyor. Gelişen iş merkezleri, ofis alanla­rına olan talebi artırırken, pera­kende ve ticaret sektörleri de ye­ni yatırımlar çekmeye devam edi­yor.

Bayrampaşa’da inşa edilen AKTİM Çarşı & Ofis’in bu neden­le büyük ilgi gördüğünü belirten Bilgiç, 2025 yılında özellikle tica­ri gayrimenkul projelerinde hare­ketlilik olacağını söylüyor. Bilgiç, “2024 yılında konut piyasasında­ki durgunluğa rağmen, ticari gay­rimenkul piyasasında hareketli­lik devam etti.

Küresel ofise dönüş hareketi uluslararası markala­rı da yeni ofis arayışına yöneltti. Pandemi döneminde boş kalan ve teknolojiye uyumlu olmayan es­ki ofis stokları, modern iş dünya­sının ihtiyaçlarına cevap verme­diği için, markalar yeni projelere yöneldi” diye konuştu. Yeni yılın özellikle ikinci çeyreğinden sonra hareketlilik beklediklerini söyle­yen Bilgiç, “2025 yılından umut­luyuz” diye konuştu.

700 bin metrekareye ulaşacak

Bilgiç, şirketin bugüne kadar toplamda 395 milyon dolara mal olan 240 bin metrekarelik ticari ve konut gayrimenkulü ürettiği­ni, hedeflerinin ise 5 yılda bu ra­kamı 3’e katlamak olduğunu dile getiriyor. Bilgiç, “2030 yılına ka­dar 700 bin metrekarelik bir gay­rimenkul portföyü oluşturmak istiyoruz. Ana hedefimiz ticari alanlar olacak” dedi. 2024 yılın­dan beri yeni proje için arazi ara­yışlarını sürdürdüklerini kayde­den Ali Emre Bilgiç, “Yeni yılda yeni projeler için yatırım plan­larımızı yaptık.

Yine ticari gay­rimenkul projesi için şehir mer­kezinde arazi arayışlarımız sürü­yor. Konut projesi için de Boğaz hattına yoğunlaştık. 2025 yılında çalışmalarımızı hızlandıracağız. Az katlı ve yatay mimari üzerinde yoğunlaşan projeler üretme he­defindeyiz” dedi.