Bilgili, mütevazi, çok yönlü bir insan…

Ayrı düşüncelerde olmamıza karşın 50 yıl boyunca diyaloğumuz olan Profesör Nevzat Yalçıntaş, mütevazılığı ve bilim insanlığıyla, birçok kurumda önemli görevler üstlendi.

Nevzat Yalçıntaş, 1933’de Keskin’de dünyaya geldi. Ankara Ticaret Lisesini bitirdi.1954’te İstanbul Yüksek Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. 1957’de Fransa’da doktorasını ödüllü olarak tamamladı. London School of Economics’te doktora üstü çalışması yaptı. 1965’te doçent oldu. 1971’de İstanbul Üniversitesinde ‘’profesör ‘’unvanını aldı.

Yalçıntaş, 1968-71 yıllarında DPT’de daire başkanlığı yaptı. Ardından TOBB’da Başdanışmanlık görevinde bulundu. İslam Kalkınma Bankası’nda araştırma bölüm başkanlığı yaptı. Uludağ Üniversitesi kuruluşunda aktif görev aldı. 1975’de TRT Genel Müdürü olarak atandı, bu görevinde yayın sansür etmemesiyle bilindi, kimsenin sözleşmesini dondurmadı. 1969’da Fazilet Partisinden milletvekili oldu. AK Parti kurucuları arasında yer alan Yalçıntaş, 2002 seçimlerinde milletvekili oldu. Avrupa Parlamentosunda Türkiye Grubu Başkanlığı yaptı. Ancak ilginçtir, AK Parti onu bir sonraki seçimde aday göstermedi. İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Yalçıntaş, Büyük Doğu, Köprü, Sebil dergilerinde, Tercüman gazetesinde yazarlık, Türkiye gazetesinde başyazarlık yaptı.

Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nda görev yaparken bir kongrede yaşanan iki başlılık üzerine Doçent Yalçıntaş’ın yeddi emin olarak atanmasıyla onunla tanıştım. Sert eleştirilerimizi sukunet içinde dinleyip, hoşgörü içinde karşılayıp bizleri ikna etti, bu ben de derin bir iz bıraktı. Yıllar sonra oğlu ve benim de dostum olan Dr. Murat Yalçıntaş’a babasını nasıl tanımladığını sorduğumda, ”İyi bir baba olmasının yanı sıra, bilgisi, hoşgörüsü ve tevazusuyla saygın bir bilim insanıydı” diye tanımladı. Eserleri arasında Amerika’nın Irak Macerası, Avrupa’da Yükselen Hilâl, Avrupa Birliği ve Türkiye, Avrupa Birliği ve Kıbrıs, Mümtaz’er Türköne ile birlikte yazdığı, ‘’Türkler ve İslamiyet’’ öne çıkar.

Yalçıntaş, kelimenin tam anlamıyla bir muhafazakardı. Ama her türden fikre saygısı örnekti. Farklı düşüncelere sahip olarak Prof. Yalçıntaş’la sohbetlerimiz, karşılıklı saygı içerisinde hep devam etti. 2016’da 86 yaşında vefat etti.

Yalçıntaş Hoca’yı saygı ve özlemle anıyorum…

GÜNÜN NOTU:

Gazeteci Nur Batur’un ‘’Ortadoğu’nun Şahları, Vezirleri, Piyonları‘’ adlı eseri, Kırmızı Kedi yayını olarak çıktı. Son 40 yılın Ortadoğu panoraması, herkese tavsiye ediyorum.