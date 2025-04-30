Bilgili’nin dev projesine 350 milyon dolarlık kredi
Bilgili Holding, Manhattan’ın en çok katlı ikinci gökdeleni ‘125 Greenwich’i için 350 milyon dolarlık bir yeniden finansman kredisi aldı. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilgili, “Projenin refinansmanını tamamlamak, dünya sahnesinde konumumuzu daha da pekiştirdi” dedi.
ABD’nin en önemli lüks gayrimenkul projelerinden birine Türkler imza atıyor. Uzun bir süredir Türkiye’nin yanı sıra ABD’de milyarlarca dolarlık projelere imza atan Bilgili Holding’in masasındaki en önemli çalışma, finansın merkezi Manhattan’daki lüks apartmanların yer aldığı devasa kule. Dünyaca ünlü mimar Rafael Vinoly’nin imzası bulunan devasa gökdelen Greenwich’i yapan iş insanı Serdar Bilgili’nin şirketi Bilgili Holding, proje için Starwood Property Trust’tan 350 milyon dolarlık bir yeniden finansman kredisi aldı. 4.4 milyar dolarlık servetiyle ABD’li yatırımcı Barry Sternlicht’in küresel özel yatırım şirketi Starwood Capital Group’un iştiraki olan Starwood Property Trust; Bilgili, Fortress Investment Group ve Bizzi & Partners’ın geliştirdiği projeye önemli fon sağlamış oldu.
Manhattan’daki en uzun binalardan biri
The Greenwich projesi stüdyo dairelerden üç yatak odalı geniş rezidanslara kadar toplam 272 lüks daireyi kapsıyor. Manhattan Finans Bölgesi’nde yer alan 88 katlı ve 278 metre yüksekliğindeki lüks konut projesi, New York’un en uzun 10 yapısından biri. Kat sayısında ise dünyaca ünlü 102 katlı Empire State’ın ardından ikinci sırada. İş merkezlerini dışarıda tutarsak, konut anlamındaki en uzun gökdelen unvanına sahip.
İç tasarımı Londra merkezli March & White Design tarafından yapılan proje, minimal kolon tasarımı ve tam boy cam cepheleri sayesinde Hudson Nehri, New York Limanı ve şehir silueti manzaralarını maksimum düzeyde içeri alacak şekilde tasarlandı. En üst üç katı ‘The 88’ adı verilen özel bir alan olarak düzenlenen ve 2 bin 700 metrekarelik lüks sosyal alanlarla tasarlanan projenin en üst katında Manhattan’daki en yüksek kapalı tuzlu su yüzme havuzu, fitness merkezi, spa, sinema salonu, özel yemek alanı ve lounge’ı barındırıyor.
DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, “125 Greenwich projesinin küresel ölçekte refinansmanını tamamlamak, Bilgili Holding’in dünya sahnesinde lider bir gayrimenkul geliştiricisi ve yatırım yöneticisi olarak konumunu daha da pekiştirmiştir. Bu, sadece Manhattan’ın en büyük konut projelerinden biriyle imza attığımız bir başarı değil; aynı zamanda Bilgili Holding’in küresel pazarda güven, kalite ve üstün icra kabiliyetiyle anıldığının güçlü bir kanıtıdır. Zorlu piyasa koşullarına rağmen dünya çapında ikonik projelere yön vermeye ve sektörde çıtayı yükseltmeye kararlıyız” dedi.
Bizzi’yle hem ABD’de hem de Avrupa’da ortaklık kurdu
Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden iş insanı Serdar Bilgili, 2023 yılında ABD’de oldukça önemli işlere imza atan Bizzi & Partners ortaklık kararı almıştı. İki ortak, hem ABD’de hem de Avrupa’da bazı projeleri birlikte hayata geçirmek için düğmeye basmıştı. Bilgili ve Bizzi Miami Beach’te 5. Caddede geliştirmekte olduğu bir ofis mülkü de dahil olmak üzere gelecekteki tüm projelerde ortak olmayı planlıyor. Ayrıca New York, Miami ve Los Angeles’ta yeniden geliştirmeyi umdukları bazı ofis mülklerinde daha fazla fırsat arıyorlar. İtalya’da da Toskana, Bordighera ve Milano şehirlerinde projeleri bulunan Bilgili ve Bizzi ortaklığı, otel de dahil olmak üzere Avrupa’da da yatırım yapmayı hedefliyor.
3.5 milyar dolarlık yatırımda yer almıştı
Bilgili, ABD sahnesine ilk kez 2018 civarında adım atmıştı. Alman emeklilik fonu BVK’nın desteğiyle Bilgili, Deutsche Finance America ve yerel bir ortağıyla büyük bir satın alma zincirini hayata geçirmişti. 711 Beşinci Cadde’deki Coca-Cola Binasını, 685 Beşinci Cadde’deki eski Gucci genel merkezini, Miami’deki Raleigh, Richmond ve South Seas Otellerini, Beverly Hills’teki Mandarin Oriental Residences’ın alanını satın aldı. Ortaklığın o dönem yaptığı yatırımların tutarı 3.5 milyar doların üzerindeydi.