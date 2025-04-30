Bilgili’nin dev projesine 350 milyon dolarlık kredi

Bilgili Holding, Manhattan’ın en çok katlı ikinci gökdeleni ‘125 Greenwich’i için 350 milyon dolarlık bir yeniden finansman kredisi aldı. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilgili, “Projenin refinansmanını tamamlamak, dünya sahnesinde konumumuzu daha da pekiştirdi” dedi.

ABD’nin en önemli lüks gayrimenkul projele­rinden birine Türkler imza atıyor. Uzun bir süredir Türkiye’nin yanı sıra ABD’de milyarlarca dolarlık projele­re imza atan Bilgili Holding’in masasındaki en önemli çalış­ma, finansın merkezi Manhat­tan’daki lüks apartmanların yer aldığı devasa kule. Dünya­ca ünlü mimar Rafael Vinol­y’nin imzası bulunan devasa gökdelen Greenwich’i yapan iş insanı Serdar Bilgili’nin şir­keti Bilgili Holding, proje için Starwood Property Trust’tan 350 milyon dolarlık bir ye­niden finansman kredisi al­dı. 4.4 milyar dolarlık serve­tiyle ABD’li yatırımcı Barry Sternlicht’in küresel özel ya­tırım şirketi Starwood Ca­pital Group’un iştiraki olan Starwood Property Trust; Bilgili, Fortress Investment Group ve Bizzi & Partners’ın geliştirdiği projeye önemli fon sağlamış oldu.

Manhattan’daki en uzun binalardan biri

The Greenwich projesi stüdyo dairelerden üç yatak odalı geniş rezidanslara kadar toplam 272 lüks daireyi kapsı­yor. Manhattan Finans Bölge­si’nde yer alan 88 katlı ve 278 metre yüksekliğindeki lüks konut projesi, New York’un en uzun 10 yapısından biri. Kat sayısında ise dünyaca ünlü 102 katlı Empire State’ın ardın­dan ikinci sırada. İş merkez­lerini dışarıda tutarsak, konut anlamındaki en uzun gökde­len unvanına sahip.

İç tasarı­mı Londra merkezli March & White Design tarafından yapı­lan proje, minimal kolon tasa­rımı ve tam boy cam cepheleri sayesinde Hudson Nehri, New York Limanı ve şehir silueti manzaralarını maksimum dü­zeyde içeri alacak şekilde ta­sarlandı. En üst üç katı ‘The 88’ adı verilen özel bir alan olarak düzenlenen ve 2 bin 700 met­rekarelik lüks sosyal alanlarla tasarlanan projenin en üst ka­tında Manhattan’daki en yük­sek kapalı tuzlu su yüzme ha­vuzu, fitness merkezi, spa, si­nema salonu, özel yemek alanı ve lounge’ı barındırıyor.

DÜN­YA Gazetesi’ne konuşan Bil­gili Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Serdar Bilgili, “125 Greenwich projesinin küre­sel ölçekte refinansmanını ta­mamlamak, Bilgili Holding’in dünya sahnesinde lider bir gayrimenkul geliştiricisi ve yatırım yöneticisi olarak ko­numunu daha da pekiştirmiş­tir. Bu, sadece Manhattan’ın en büyük konut projelerinden biriyle imza attığımız bir ba­şarı değil; aynı zamanda Bil­gili Holding’in küresel pazar­da güven, kalite ve üstün icra kabiliyetiyle anıldığının güçlü bir kanıtıdır. Zorlu piyasa ko­şullarına rağmen dünya çapın­da ikonik projelere yön verme­ye ve sektörde çıtayı yükselt­meye kararlıyız” dedi.

Bizzi’yle hem ABD’de hem de Avrupa’da ortaklık kurdu

Beşiktaş’ın eski yöneticile­rinden iş insanı Serdar Bilgili, 2023 yılında ABD’de oldukça önemli işlere imza atan Bizzi & Partners ortaklık kararı al­mıştı. İki ortak, hem ABD’de hem de Avrupa’da bazı proje­leri birlikte hayata geçirmek için düğmeye basmıştı. Bilgi­li ve Bizzi Miami Beach’te 5. Caddede geliştirmekte oldu­ğu bir ofis mülkü de dahil ol­mak üzere gelecekteki tüm projelerde ortak olmayı plan­lıyor. Ayrıca New York, Miami ve Los Angeles’ta yeniden ge­liştirmeyi umdukları bazı ofis mülklerinde daha fazla fırsat arıyorlar. İtalya’da da Toska­na, Bordighera ve Milano şe­hirlerinde projeleri bulunan Bilgili ve Bizzi ortaklığı, otel de dahil olmak üzere Avru­pa’da da yatırım yapmayı he­defliyor.

3.5 milyar dolarlık yatırımda yer almıştı

Bilgili, ABD sahnesine ilk kez 2018 civarında adım at­mıştı. Alman emeklilik fo­nu BVK’nın desteğiyle Bilgi­li, Deutsche Finance America ve yerel bir ortağıyla büyük bir satın alma zincirini hayata ge­çirmişti. 711 Beşinci Cadde’de­ki Coca-Cola Binasını, 685 Be­şinci Cadde’deki eski Gucci genel merkezini, Miami’deki Raleigh, Richmond ve South Seas Otellerini, Beverly Hil­ls’teki Mandarin Oriental Re­sidences’ın alanını satın aldı. Ortaklığın o dönem yaptığı ya­tırımların tutarı 3.5 milyar do­ların üzerindeydi.