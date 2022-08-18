Bilgisayar oyunlarındaki tehlikelerden nasıl korunabilirsiniz?

Siber güvenlik konusunda uzun yıllardır büyük deneyime sahip olan Kaspersky, Roblox benzeri büyük oyun platfomlarındaki risklere dikkat çekiyor. Kaspersky Web İçeriği Analiz bölümünün yöneticisi Andrey Sidenk, Roblox'un bir içerik denetleme sistemi olmasına rağmen, buna tamamen güvenilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Oyun dünyasında, seçilen oyunun üyesi veya hatta yazarı olabilecek dolandırıcılarla da karşılaşmak mümkün. Bunlardan gelen tehditler oyun dünyasının içinden gelebildiği gibi saldırganlık, aldatma veya gözdağı gibi şekillerde de ortaya çıkabiliyor. Andrew Sidenk yetişkinlere hem kendileri hem de çocuklarının güvenliğini korumalarına yardımcı olacak şu tavsiyeleri paylaşıyor:

Oyun içinde, gerçek adınızı, adresinizi, okulunuzu veya saldırganların sizi gerçek dünyada tanımlamasına yardımcı olabilecek diğer kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Yalnızca kişisel olarak tanıdığınız kullanıcılarla sohbet edin. Roblox'ta veya başka bir yerde yabancılarla sohbet etmeyin. Karmaşık ve benzersiz bir şifre kullanın. Özellikle tanımadığınız bir cihazdan bağlanmayı seçerseniz, oyunun sonunda her zaman oturumu sonlandırın. İki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmayı unutmayın. Roblox dahili içerik izleme sistemi kullanır. Size veya diğer kullanıcılara karşı istenmeyen reklamlar, hile, farklı türde taciz veya saldırganlıklarla karşılaşırsanız, bunu moderatörlere bildirmelisiniz. Oyun dünyasında karşılaştığınız bilgileri eleştirel olarak değerlendirin. İstismarcılar, sosyal mühendislik de dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanabilir. Örneğin, kendiniz hakkında ayrıntılı bilgi için size oyun içi para birimi (Robux) şeklinde ödül sunabilirler. Eğer biri size bunu teklif ederse, o zaman büyük ihtimalle hile yapıyordur ve dolandırıcının bu işte "kendi çıkarları" vardır. Çocuğunuzun interneti güvenli bir şekilde kullanabilmesi için anti virüs çözümleri ve ebeveyn kontrol programları kullanın.

CEO’lar bu kitapları öneriyor

Küresel danışmanlık kuruluşu McKinsey, bir grup yöneticiye bu yaz hangi kitapları okuduklarını sorarak bir liste hazırladı. 2022 Yaz Kitap Rehberinden (Summer Reading Guide) ben kendime 5 kitap sectim.

Leadership: Six Studies in World Strategy by Henry Kissinger How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need by Bill Gates The Age of AI: And Our Human Future by Daniel Huttenlocher, Henry A. Kissinger, and Eric Schmidt Liberalism and Its Discontents by Francis Fukuyama A Brief History of Equality by Thomas Piketty (translated by Steven Rendall)

https://www.mckinsey.com/featured-insights/summer-reading-2022?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=235a2ee7e32944ef9145c518308185eb&hctky=11973238&hdpid=85feb304-d61f-4cf5-803b-c0ffa7407e1f

Yangından Etkilenen Orman Köyleri canlanıyor

“OPET Doğaya Saygı Projesi” kapsamında Marmaris Bayır Köyü’nün ardından Milas’a bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan köyleri ile Köyceğiz’e bağlı Otmanlar köyündeki çalışmalar hızla devam ediyor. Çökertme, Gökbel, Bozalan ve Otmanlar’ın sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefleyen proje kapsamında, yılsonuna kadar Marmaris Osmaniye, Bodrum Pınarlıbelen (Etrim), İrmene ve Çamlık köylerinde de düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Farkındalık ve eğitim çalışmalarına odaklanılıyor

Doğaya Saygı Projesi kapsamındaki çalışmalar; OPET’in koordinasyonunda Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Müftülük gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile yürütülüyor.

Köylerde, fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra yöre halkına yönelik eğitim programları düzenlenerek, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime de katkı sağlamak hedefleniyor. Ayrıca yaşanan orman yangınları, iklim değişikliği ve diğer doğal afetlere ilişkin farkındalık yaratmak için eğitim çalışmaları yapılıyor. Muğla Valiliği’ne bağlı tüm bağlı kurum ve kuruluşlar ile Marmaris Belediyesi’nin işbirliğinde yürütülen proje, aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin akademisyenleri Prof. Dr. Selçuk Aktürk, Prof. Dr. Adnan Diler, Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, Prof. Dr Ummuhan Gökovalı, Doç. Dr Öncü Başoğlan Avşar, Doç. Dr. Serkan Dirlik, Doç. Dr. Rahşan İvgin Tunca ve Dr. Öğretim Üyesi İlke Tekin’den bilimsel, mimari, arkeolojik ve iktisadi konularda danışmanlık alınarak geliştiriliyor.

Sorunlara kalıcı çözümler

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, yaz ayları ile birlikte orman yangınlarının ve riskinin de arttığına dikkat çekerek proje ile ilgili şu bilgiyi paylaşıyor: “Yangından hem ekonomik hem de fiziksel olarak zarar gören köylerimizde yeni geçim kaynakları oluşturmak, köylerimizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Köylerimizin tarihine, arkeolojik, kültürel ve tarımsal zenginliklerine dikkat çekerek köy halkı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projemiz, Bayır Köyü’nden sonra Milas’taki Çökertme, Bozalan ve Gökbel Köyleri’nde de hızla devam ediyor. Tüm köy evleri ve köy meydanlarında yürüttüğümüz mimari çalışmalarla köylerimizi yeni bir çehreye kavuştururken, halk eğitim kursları, kooperatifçilik, köylerimize özgü ürünlerin coğrafi işaret başvuruları ile köylerimizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz.”

6. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı başvuruları başladı

Kale Grubu’nun kurucusu merhum İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ‘İyi Bak Dünyana’ Hareketinin önemli bir ayağını oluşturuyor.

Yalnızca üretimi ve büyümeyi değil; ürettiği değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefleyen Kale Grubu’nun hayata geçirdiği ödül programı, yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda hayatları iyileştirmek için harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilere destek olmayı, onların yarattığı pozitif etkiyi çoğaltmayı ilke ediniyor.

Bu yıl ‘Değer Kat Hayata, İyi Bak Dünyana’ sloganıyla hayata geçirilecek olan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı için başvurular 11 Ağustos Perşembe günü başladı. Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik Kategorileri kapsamında yapılacak olan başvurular, 14 Eylül tarihine kadar ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden alınacak.

Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorilerindeki tüm başvuruları kapsamına alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, bu yıl 2. kez erken ve ileri aşama kategorilerine başvuru yapan sosyal girişimciler arasından 18-25 yaş aralığındaki değişim öncüsü bir genci de ödüllendirecek.

Ödül başvuruları Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından ele alınacak, final aşamasına kalan adaylar ise Türkiye’nin önde gelen sosyal girişimci, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası liderlerinden oluşan bir Seçici Kurul Üyelerinin karşısına çıkacak.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı kategorileri: