Bilgisayar üretimi/tüketimi yüzde 50 artarken; Tasarım/makine üretimindeki gerileme ne anlama gelir?
Bilgisayar üretimi de, ithalatı da, tüketimi de artıyor… Üretimde, yıllık artış yüzde 50’yi aşıyor…
***
Temmuz ayı sanayi üretimi verisi ise toplam sanayi üretiminin önceki aya göre yüzde 1.8 gerilediğini belgeliyor…
Toplam sanayi üretiminde (Makine, maden, gıda vb…) yıllık artış ise yüzde 5 ile, bilgisayar üretiminin/tüketiminin çok çok altında seyrediyor…
***
Neden bilgisayar üretimi ile sanayi üretimini karşılaştırdım?
Sonuçta teknolojik bir ürün bilgisayar…
Doğru kullanıldığında “teknoloji geliştirmeyi” de kolaylaştırıyor…
Ve tüm mal ve hizmetlerin temeli olan ve talebini artıran “tasarım alanını” kolaylaştırıp, hızlandırıyor…
***
Belçika’nın çizgi romancılarının; Çekya’nın heykeltraşlarının, ressamlarının, müzisyenlerinin teknolojik gelişime yön veren tasarımların ve teknik çizimin öncüsü olduğu biliniyor… Resmi, müziği, filmi, heykeli tasarlayanların; uzun vadeli planı, programı tasarlayabildiği de biliniyor...
***
Çok daha önemlisi:
Tasarım alışkanlığının kazandırdığı “matematiksel öngörü” ile hazırlanan plan ve programların uygulanmasıydı...
Kültür ve sanatın kazandırdığı disiplin, “uygulama” ve “plana uyma” refleksini artırmıştı...
Bu nedenle, “uygulama”, “plana uyma” konusunda da sorun yaşanmadı...
Ve kalkınma ve refah geldi...
VELHASIL
Bilgisayarlar da dahil, elimizdeki kıt kaynakları (Üstelik son üretim7tüketim verisi, bu kaynağın kıt olmadığını gösteriyor) doğru kullanmak önemli…
***
Talebe göre “tasarım” yapmak, günümüz bilgisayarları/yazılımları ile çok daha kolay…
Aynı bilgisayar/yazılımlarla, talebi yüksek olabilecek, yeni ürün tasarımları yapıp, üretmek de…
***
Bilgisayarlar da dahil, elimizdeki kıt kaynakların yanlış kullanımı ise emek/zaman kaybı, hatta israfı anlamı taşıyor… (Son veriler, bu yolu tercih ettiğimizi anlatıyor…)
***
Kıt kaynakları etkin kullanmak…
Örneğin: Kalkınma ve refah için geleceği tasarlayabilmek; Tasarlayıp, uygulayabilmek için ise eğitimde, kültürde, sanatta ve sosyal yapıda ciddi bir dönüşümden geçmemiz gerekiyor...
***
Hedeflerden sapma ve buna şaşırmama alışkanlığımızın kronikleşmesi ise dönüşümü zorunlu kılıyor...
