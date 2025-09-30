Bilgisayar üretimi/tüketimi yüzde 50 artarken; Tasarım/makine üretimindeki gerileme ne anlama gelir?

Bilgisayar üretimi de, ithalatı da, tüketimi de artıyor… Üretimde, yıllık artış yüzde 50’yi aşıyor…

***

Temmuz ayı sanayi üretimi verisi ise toplam sa­nayi üretiminin önceki aya göre yüzde 1.8 gerile­diğini belgeliyor…

Toplam sanayi üretiminde (Makine, maden, gı­da vb…) yıllık artış ise yüzde 5 ile, bilgisayar üre­timinin/tüketiminin çok çok altında seyrediyor…

***

Neden bilgisayar üretimi ile sanayi üretimi­ni karşılaştırdım?

Sonuçta teknolojik bir ürün bilgisayar…

Doğru kullanıldığında “teknoloji geliştirmeyi” de kolaylaştırıyor…

Ve tüm mal ve hizmetlerin temeli olan ve talebi­ni artıran “tasarım alanını” kolaylaştırıp, hızlan­dırıyor…

***

Belçika’nın çizgi romancılarının; Çekya’nın heykeltraşlarının, ressamlarının, müzisyenleri­nin teknolojik gelişime yön veren tasarımların ve teknik çizimin öncüsü olduğu biliniyor… Resmi, müziği, filmi, heykeli tasarlayanların; uzun vadeli planı, programı tasarlayabildiği de biliniyor...

***

Çok daha önemlisi:

Tasarım alışkanlığının kazandırdığı “matematiksel öngörü” ile hazırlanan plan ve programların uygulanmasıydı...

Kültür ve sanatın kazandırdığı disiplin, “uygu­lama” ve “plana uyma” refleksini artırmıştı...

Bu nedenle, “uygulama”, “plana uyma” konu­sunda da sorun yaşanmadı...

Ve kalkınma ve refah geldi...

VELHASIL

Bilgisayarlar da dahil, elimizdeki kıt kaynakları (Üstelik son üretim7tüketim verisi, bu kayna­ğın kıt olmadığını gösteriyor) doğru kullanmak önemli…

***

Talebe göre “tasarım” yapmak, günümüz bilgi­sayarları/yazılımları ile çok daha kolay…

Aynı bilgisayar/yazılımlarla, talebi yüksek ola­bilecek, yeni ürün tasarımları yapıp, üretmek de…

***

Bilgisayarlar da dahil, elimizdeki kıt kay­nakların yanlış kullanımı ise emek/zaman kaybı, hatta israfı anlamı taşıyor… (Son veriler, bu yolu tercih ettiğimizi anlatıyor…)

***

Kıt kaynakları etkin kullanmak…

Örneğin: Kalkınma ve refah için geleceği tasar­layabilmek; Tasarlayıp, uygulayabilmek için ise eğitimde, kültürde, sanatta ve sosyal yapıda ciddi bir dönüşümden geçmemiz gerekiyor...

***

Hedeflerden sapma ve buna şaşırmama alışkan­lığımızın kronikleşmesi ise dönüşümü zorunlu kı­lıyor...