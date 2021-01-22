Bilime gönül veren iki kadın sağlıkta kutu devrimi yaptı

Biri mobilitede inovasyona odaklanmış Fark Labs’ın Kurucusu Ahu Serter, diğeri klinik araştırmaların kraliçesi Mene Research’ün kurucusu Şule Mene, sağlıkta güçbirliği yaparak devrim niteliğinde bir üretime imza attı. Pandemiyle birlikte tüm dünyanın kafa yorduğu COVID- 19 aşıları gibi özel ürünlerin taşınmasında rekabet üstünlüğü sağlayacak inovasyona imza atan iki iş insanı, Mobiqu adındaki özel kutuyu geliştirdi. Fikrin aslında çok eski olduğunu, üretimin ise üç aylık bir Ar-Ge ve mühendislik çalışmasıyla gerçekleştiğini belirten Şule Mene, “Pandemi tüm ülkelere özellikle sağlık teknolojisinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak üretim gücü gerektiğini gösterdi. Mobique gibi özel kutular, ilaç molekülleri gibi pahalı ürünleri taşıdığı için gelecekte çok daha kritik olacak. Biz bu konuda Türkiye’nin elini güçlendirecek bir ürün geliştirdik” dedi.

‘Kutuyla kafayı bozan insanlarız’

Daha önce Şule Mene ile pek çok platformda bir araya geldiklerini ve ortak projeler üzerine görüşmeleri olduğunu belirten Ahu Serter de, Fark Labs’in odaklandığı konular ve hedefleri ile Mene Health’in çalışma alanlarının kesiştiğine vurgu yaptı. Fikrin nasıl geliştiğini anlatan Serter, “Fark Labs’a geleceğin daha iyi bir versiyonunu tasarlama laboratuvarı diyebiliriz. Mobility tarafında kutularla kafayı bozmuş bir laboratuvar burası. Dünyada her şeyin kutuya evrilebileceğini düşünüyoruz. Bir sohbet sırasında Şule de kendi alanı olan ilaçta molekülleri bozulmadan taşıyacak kutuları bulmakta zorlandıklarını anlattı. Türkiye’de bunu yapan firma olmadığını söyledi. Ne yapabiliriz diye düşünüp hemen organize olduk” ifadelerini kullandı.

İyi girişimciliğin bir probleme çözüm bulan iyi fikirlerden doğduğuna inandığını söyleyen Serter, iki kadın liderliğinde böyle bir işi sırtlanarak ekipleriyle birlikte önemli bir projeye imza attıklarını ifade etti. Serter süreci şöyle anlattı: “Biz mobiliteden aldığımız tasarım ve üretim yetkinliklerimizi ortaya koyduk. Şule de bu alanda problemleri, ihtiyaçları çok iyi bilen biri. Bu yüzden, işimiz çok zor olmadı. Hemen finansmanı sağlayarak, ekipleri kurduk. Sekiz kişilik ekip iki kadın liderliğinde yürüttük. Hem kendi şirketlerimizde ekipler görevlendirildi hem de bu girişime özel ekip kurduk. Biz buna, birliktelik zekasının optimum seviyede çalışması diyoruz. Üç ayda fikirden ürüne geldik.”

Başlangıç bütçesi 100 bin dolar

İşin finansman ve üretim tarafını üstlenen Fark Labs, ilk etapta başlangıç ve ürün geliştirme safh aları için 100 bin dolarlık bir yatırım yaptı. Ahu Serter, “Bundan sonra tekrar fonlamaya devam edecek miyiz, yoksa yatırıma mı çıkacağız bunlar gideceğimiz yöne doğru şekillenecek. Belki şirket geliştikçe biz de fonlayacağız. İlla bir girişim gibi ortaya çıkmamız da gerekmiyor. İşbirliklerine açığız” diye konuştu.

Adını “mobil kutu”dan alan Mobiqu’nun üretiminin üç bölümde gerçekleşeceğini söyledi Ahu Serter. Bunlardan biri soğuk zincir alanı, ikincisi akıllı kutular ya da takip edilebilir kutu, üçüncüsü de “son kilometre” denilen tüketici teslimat kutuları. Üçüncü ayakta büyük bir pizza şirketiyle görüşme halinde olduklarını belirten Serter, “Kutu ihtiyacı olan bize gelsin” dedi.

Şu anda -70, ileride 2-8 ve oda sıcaklığı kutuları

Mobiqu kutuları şu anda -70 derece ısıda taşıma teknolojisiyle üretiliyorlar. Buna ileride 2-8 ve 15-15 derece aralıklarını da ekleyeceklerini belirten Şule Mene, kutuların fiyatlandırmalarıyla ilgili bilgi verdi. -70 teknolojisinin bambaşka bir süreç olduğunu anlatan Mene, “Şu anda 190 Euro gibi bir maliyeti var. Bunu daha aşağı çekeceğimize inanıyoruz ama biz fiyatla rekabet etme taraftarı değiliz. Sadece ülkemiz için olabildiğince aşağı çekecek yollar var. Umuyorum ki 190 Euro’nun altına ineceğiz” diye konuştu.

BionTech’e mesaj gönderdik

Mobiqu için ilaç şirketleriyle görüşmelere başladıklarını belirten Farma gibi firmalarla görüşmeye başladıklarını belirten Mene, otomotivden gıda perakendeciliğine kadar pek çok alandaki firma ile görüşmeleri olduğunu aktardı. “Mobiqu’nun ilk müşterisi biz olacağız” diyen Mene, -70 derecede taşınması gereken BionTech aşısı için de girişimde bulunduklarını söyledi. Mene, “Uğur Şahin’e yazı yazıp ürünü anlattık. Ancak şu anda böyle bir desteğe ihtiyacımız yok şeklinde yanıt aldık. Ben yine de ileride çalışacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

‘Aşıyla fark edilen problemin 10 yıldır içindeyiz’

Türkiye’deki klinik araştırmaların yüzde 80’ini gerçekleştiren Mene Health’in Kurucusu Şule Mene, dünyanın biyoaşılarla gündemine gelen soğuk zincir taşıma problemini 10 yıldan uzun süredir yaşadıklarına dikkat çekti. “Bizim için Mobiqu fikrinin 10 yıllık geçmişi var” diyen Mene, özellikle son yıllarda artan biyoteknolojik ilaç üretiminin özel lojistik gerektiren kutulara ihtiyacı artırdığını söyledi. Mene, “Çünkü bunlar ısıya hassas ürünler. Biz 10 yıldır, dünyadaki neredeyse bütün sistemleri kullandık. İyileri de kötüleri de gördük. 2030’da ilaçların yüzde 80’inin biyoteknolojik olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla her ülkenin bu ürünlere ihtiyacı artacak” dedi.

Milyonlarca dolarlık ilaç moleküllerinin lojistikteki küçük bir hata nedeniyle çöp olma riski bulunduğuna dikkat çeken Mene, dünyada Mobiqu muadili ürünlerin çok pahalı satıldığını ve ihtiyaç arttıkça her ülkenin tıpkı maskelerde görüldüğü gibi yurtdışına satış yasağı koyabileceğini de vurguladı.

Mene, Mobiqu’nun özelliklerini ise şöyle anlattı: “COVID-19 aşılarının bazılarında gündeme gelen -70 gibi ısılarda koruma sağlayan bir kutu geliştirdik. Bizim aşıları biz taşıyalım diye bir derdimiz yok. Dana çok biyoteknolojik ürünleri doğru, güvenilir ve izlenebilir şekilde taşımayı hedefledik. Bu kutuyu buzdolabından ayıran şey içinde müthiş bir teknolojik platform olması. Yazılım bulunması. Bugün dünyada var olan benzer kutular 60-70 saate kadar taşımaya izin veriyor. Biz 120 saate kadar çıkmalı dedik. Son validasyon testinde 116 saati gördük. Hafif, ucuz ve güvenilir olmasını istedik. Ayrıca eğer bu kutuyu kuru buzla beslemeye devam ederseniz elinizde -70 derecelik sürekli bir buzdolabınız oluyor. 15 gün kutuyu -70’te tutabiliyorsunuz.”