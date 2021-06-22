“Bilimin sınırlarını zorlamayı amaçlıyoruz”

2030 yılına kadar yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefleyen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın üçüncüsü “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, “Yenilikçi sağlık hizmetleri çözümlerinin küresel alanda olumlu sağlık sonuçları elde etmek için önemli olduğuna inanıyoruz ve tüm ana tedavi alanlarımızda, karşılanmamış ihtiyaçları karşılamak ve sağlığa erişim eşitliğini artırmak için çalışıyoruz” diyor.

“Sürdürülebilirlik; toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlık alanında, en anlamlı etkiyi yaratmak için sahip olduğumuz yetkinlikleri kullanmak anlamına geliyor. Herkesin tedavi ve önlem için sağlık hizmeti çözümlerine erişimi olduğu bir gelecek hedefliyoruz” diyen Barış’ın yorumları şöyle:

Yapay zeka ile kalp yetersizliğine erken teşhis

“Dijital teknolojiyi daha iyi ilaçları daha hızlı üretebilmek, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek ve entegre sağlık sistemleri dünyasında hastalara daha güçlü erişim yöntemleri sunmak için yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Yeni ilaçlar keşfetmek ve geliştirmek için veri bilimi ve yapay zekadan yararlanıyoruz. Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi ile yapay zekâ çözümleri tedarikçimiz Qure.AI iş birliğinde yapay zekâ teknolojisinin kalp yetersizliğinin erken tanısında kullanılacağı proje koşulsuz finansal destek sağladık. 2021 yılında herhangi bir nedenle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran 45 yaş üzerindeki hastalara ait 20 binin üzerinde röntgen sonuçları, üniversite tarafından hastalara ilişkin kişisel verilerden arındırılmış şekilde Qure.AI’in yapay zekâ tabanlı platformunda analiz edilecek. Analizler sonucunda daha ileri tetkiklerin gerekli görüldüğü hastalar kesin tanı için hastaneye çağırılacak.”

Ar-Ge merkezlerimizi biyolojik bilim gruplarına yakınlaştırdık

“Sektör bağımsız olarak baktığımızda, bilim olmadan dünyanın ve insanlığın faydasına hizmet etmek mümkün değil. Bu sebeple bilim dünyası, üniversiteler ve bilim grupları ile iş birlikleri tüm sektörlerde artırılmalı. Bu alanda attığımız en önemli adım Ar-Ge merkezlerimizin biyolojik bilim gruplarına olan yakınlığını artırmak oldu. COVID-19 pandemisinde aşıya geniş, zamanında ve eşit erişim sağlamak için Oxford Üniversitesi’yle aşının küresel gelişimi ve dağıtımı için bir anlaşma yaptık. Şu ana kadar 160›tan fazla ülkeyi kapsayan anlaşmalarla 2021 sonuna kadar milyarlarca dozluk tedarik kapasitesi oluşturduk. Bu hacmi hızla üretmek için, bir düzineden fazla paralel bölgesel tedarik zinciri kurduk ve 15'ten fazla ülkede 20'den fazla paydaş ile iş birliği gerçekleştiriyoruz.”

Türkiye’de klinik araştırma yatırımlarını 2 kat artırdık

“Dünyada yüz milyonlarca kişiyi tehdit eden onkoloji, solunum ve immunoloji, kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalık alanlarında ilaçları 100’den fazla ülkede sağlığın hizmetine sunuyoruz. 16 ülkede üretim yaparak yılda ortalama 6 milyar dolar Ar-Ge yatırımı gerçekleştiriyoruz. Yaşama değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorlamayı amaçlıyoruz. AstraZeneca Türkiye bünyesinde 48 kişilik klinik araştırma kadromuz ve 78 kişilik saha görevlisi ekibimiz ile birlikte klinik araştırma faaliyetlerini yürütüyoruz. Türkiye’de yürüttüğümüz klinik araştırma sayısını son dört yıl içinde iki buçuk kat, klinik araştırmalara yapılan yatırımımızı 2019’dan bu yana 2 katından fazla artırdık. Sadece 2020’deki yatırımımız 83 milyon TL. Şu anda yürütmekte olduğumuz 35 klinik araştırma, 205 merkezde gerçekleştiriliyor.”

Sıfır karbon emisyonlu yeni nesil solunum cihazı

“Bilimi erişilebilir hale getirerek, doğal kaynakları korumak ve çalışmalarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz. 2025’e kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi ve 2030'a kadar da tüm tedarik zincirinde karbon negatif olmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarma ve hem elektrik hem de ısı tüketiminde yenilenebilir enerji kullanma taahhüdü verdik. Bu hedefleri gerçekleştirmek ve küresel ısınma potansiyeline neredeyse sıfır katkıda bulunacak itici gaz kullanarak yeni nesil solunum cihazı geliştirmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. 50 milyon ağaçlık yeniden ormanlaştırma projesi olan ‘AZ Ormanı’ inisiyatifini de dünya genelinde başlattık.”