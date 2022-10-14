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Bilimler tarihi de “maliyetli hatalar” ile doludur, ama…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kendi döneminde dışlanan ve düşüncesi sonradan kabul gören “bilim adamları” ile doludur tarih… Yanısıra… Bilimlerin geçmişinin, maliyetli hatalarla dolu olduğunu da anlatır tarih…

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Bilim adamı yeni bir fikir ile ya öncekini çürütür ya geliştirir; ya icatçıdır ya keşifçi… Politika olarak uygulanan “çürütülmesi olası fikirlerin” maliyetine katlanan/lar ise çoğunluğu oluşturan emekçi, işçi, çiftçi…

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Dünya halkları, ekonomik olarak, oldukça maliyetli bir süreç yaşıyor… Maliyet düşürmek için de “yeni fikirler” deneniyor…

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Yeni fikirlerin getirisini/götürüsünü anlamak “uzun zaman” gerektiriyor… Yeni fikir aynı zamanda risk, ekonomiyi oluşturan aktörlerin (yatırımcı, işveren, işçi, öğrenci…) güvende hissetmemesi, beklentilerde endişe/kaygı ve yeni/yıkıcı maliyetler anlamı da taşıyabiliyor…

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Oysaki bilim ve yaşanmışlıklar, maliyetleri düşürebilmenin yollarını açıkça anlatıyor… Örneğin, “riski düşür” diyor…

VELHASIL

Enflasyon için de, bilim ve yaşanmışlıklar yol gösteriyor… Bizim gibi cari açık veren ve ithalatta yabancı para birimi kullanan ülkeler için ne diyor?..

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Riski sıfırlamaz;

Rasyonel bir eğitimle teknik/alanlarında uzman insanlar yetiştirip, onlara güven vermez; Gelecek beklentilerini olumluya çevirmezsen; Sadece faiz düşürüp/artırarak, Ar-Ge/yatırımı/üretimi ve en önemlisi verimliliği/tasarrufu artıramaz, enflasyonu düşüremezsin…

 

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