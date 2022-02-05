Bilimsel devrimlerin önemi

Erdoğan KUTLU

Mak.Müh.

www.erdogankutlu.com

Dünyadaki en güvenilir araştırma kuruluşlarından “Times Higher Education (THE)” tarafından 2022 Dünya Üniversiteler sıralaması açıklandı. Öğretim, araştırma, bilgi aktarımı, uluslararası görünüm gibi 13 ayrı kriterle 99 ülkedeki 1600 üniversite karne aldı. İlk 10’a ABD’den 8 üniversite (MIT, Harvard, California Technology, California, Yale, Chicago Stanford, Princeton) ve İngiltere’den 2 üniversite (Oxford, Cambridge) girdi. İlk 200 sıralamasında ABD 57, İngiltere 28, Almanya 22, Avustralya 12, Çin 10, Hollanda 10, İsviçre 7, Kanada 7, Güney Kore 6 ve İsveç 5 üniversitesi ile yer aldı. Ülkemiz üniversiteleri ise, 2022 dünyanın en iyi 500 üniversiteleri arasında dahi yer alamadı. Dünya ve Uzay pazarlarında yaşanan bilim, teknoloji, finans ve yatırım savaşları hızla devam etmektedir. Dördüncü sanayi devrimini (Sanayi 4.0) yaşayan gelişmiş ülkeler yapay zekalı robotları, insansız akıllı fabrikaları, elektrik enerjisinin depo edilmesi, kablosuz iletilmesi ve fosil yakıtlar dışından (petrol, kömür, doğalgaz vs.) güneş ve hidrojenden elde edilmesini sağlayarak 5. Sanayi Devrimi’ne (Sanayi 5.0) geçmeye çalışıyorlar. “Güneş enerjisinden 24 saat üretim yapılabilmesi ve dünyaya kablosuz iletilmesi için “Güneş Uyduları” inşa edilmektedir. Deniz suyundan hidrojen üretimi için yapılan bilimsel çalışmalar başarı ile tamamlanmıştır.” Yakın bir gelecekte hidrojen ile uçacak uçakları, gidecek gemileri, trenleri, otomobilleri göreceğiz. Gelişmiş ülkeler teknoloji yoğun üretimlerini artık insansız akıllı fabrikalarda yapay zekalı robotların yönetimindeki robotlar tarafından gerçekleştirmeye başlamak üzereler. Böylece daha fazla üretecekler ve daha ucuza mal edecekler. Çünkü robotların maaşı yok, sosyal güvenlik masrafları yok ve sendikaları yok. Gelişmekte olan ve emek yoğun üretim yapan ülkemizi zor günler bekliyor.

Çözüm: Bilimsel devrimler yapmamız gerekiyor.

Bunun için;

a) Eğitim sistemimizin ezberci yapıdan akıl ve bilime dayalı uygulamalı eğitim sistemine geçmesi, çağdaş ve ulusal olması b) Anaokulundan başlamak üzere ilk, orta, lise ve yüksekokullarda görev yapacak öğretim üyelerinin özel eğitim almalarının zorunlu olması c) Okullar arası “Bilgi Yarışmaları”nın düzenlenmesi d) Üniversitelerin özerk olması ve YÖK’ün konumunun yeniden belirlenmesi e) Gelişen teknolojilerin beraberinde getirdiği yeni meslek dallarının eğitim sistemimize ilave edilmesi (ışık müh., enerji müh., lazer müh., uzay müh., uydu müh., enerji müh., robot müh., ileri malzeme müh., finans müh., bio-tıp müh., vs.) f) Türkiye Teknoloji Merkezi’nin kurulması ve bünyesinde genetic-tech, high-tech, nano-tech, energy- tech, robotic-tech, space-tech, enstitülerinin bulunması g) Teknoloji yoğun proje yarışmalarının (Proje Türk) düzenlenmesi ve kazanan projelerin patentleri verilerek “Proje Pazarları”nda sergilenmesi h) Teknoloji Fonu’nun oluşturulması ve kaynak olarak ithal edilen teknoloji yoğun ürünlerden vergi alınması i) İhtisas Bankası konumunda “Türkiye Teknoloji Bankası”nın kurulması ve teknoloji yoğun ürün üreten kuruluşlara düşük faizli uzun vadeli krediler vermesi bunun yanı sıra yatırımcı bulması

- Ayrıca T.C Ziraat Bankası’nın asli görevi olan tarım ve hayvancılıkta genetic-tech uygulamalı üretim yapan üreticilere yönelmesi, birim araziden ve birim hayvandan en yüksek verimi alan üreticilere düşük faizli – uzun vadeli kredi vermesi,

- Halk Bankası’nın Türkiye Teknoloji Bankası olması,

- Vakıflar Bankası’nın Çevre Teknolojileri ile ilgili üretim yapanlar ile kullanacak olanlara düşük faizli – uzun vadeli kredi verecek (Türkiye Çevre Bankası olması da düşünülebilir.)

* Bilimsel devrimler yapan teknoloji şirketlerinden Apple’ın 2022 borsa değeri 3 trilyon ABD Doları olarak açıklandı. Microsoft, Tesla, Space-X gibi diğer teknoloji şirketlerinin de borsa değeri trilyon ABD Doları seviyesindedir.

Özetle; gelişmekte olan ülkemizin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için Ata’mızın akıl ve bilimden ayrılmayan önerisine uyarak bilimsel devrimler yapmamız gerekiyor. Bu hepimizin ortak amacı ve dileğidir.