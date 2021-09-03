Bilimsel yolla çözülmeyen sorun, kök verir…

Büyüme verileri birçok şey anlatıyor…

Anlattıklarını dinlemek; sorunları/eksikleri görüp, gidermek/tamamlamak gerekiyor…

Tersini yapmak, sorun büyütmekten başka bir işe yaramıyor…

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Örnek mi?

21,7 büyürken, vatandaşın tüketimi yüzde 22,9 büyümüş…

Büyümeye, en yüksek katkıyı “tüketim” vermiş…

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Tüketmek kötü bir şey değildir…

Ekonomideki canlılığın ve refahın göstergesidir…

Ama, tüketimin nasıl arttığı, ekonomiler için “hayati” önemdedir…

* * *

Vatandaşın harcaması/tüketimi, gelir etkisiyle mi artmış?

Tasarrufu mu vardı da, harcaması artmış?

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Tüketici ve ihtiyaç kredilerindeki artış, harcama/tüketim artışının kaynağının gelir veya tasarruf olmadığını anlatıyor…

Sorun, “Beni görün; çığ gibi büyüyebilirim” diyor…

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Örneğin ihracat artışı…

TL’nin değeri rekor oranda düşükken…

Euro-Dolar paritesi 1’i değil, 1.20’yi zorlarken ve bu ihracatçımız için ciddi bir teşvik unsuruyken…

İşçi ücretleri dip seviyedeyken…

AB pazarları için Türkiye’den almak avantajlı hale gelmişken…

“İhracatımız artıyor” diye seviniyoruz…

Düşük kâr marjına, teknik eleman ve/veya işçi açığına, borçluluğa, çalışanların ve dolayısıyla ülkenin refahına katkısına ve bu artışın sürdürülebilirliğine bakmıyoruz…

VELHASIL

Çıraklığını yapmadığımız işin, ustası olmak istiyoruz;

“kazanmadan harcamak”, “ekmeden biçmek”, “sorunu bilmeden, çözmek” gibi…

Çırak heyecanlıdır, tez canlıdır; çıraklık süreci bu nedenle yorucu/yıpratıcıdır…

Sorunu en küçük ayrıntısıyla ortaya koyabilendir; parçaları, olması gerektiği gibi birleştirebilmek için kazanılan bilginin/tecrübenin ve çabanın/sabrın adı ustalıktır…