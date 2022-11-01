Bilişim ihracatına devlet desteği

2012 yılının Nisan ayının dördünde yayınlanan “Bilişim İhracata Ne Katar” başlıklı sohbetimizi “ …turizme bacasız fabrika derdik, buna ne ad takarız bilemem amma özellikle yazılımcıların, hammaddesiz üretim yapan fabrika oldukları bir gerçek” diyerek bitirmiştim.

Bu sohbetimizden tam 10 yıl sonra bilişim sektörüne ait özel destekleri kapsayan, 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı 20.04.2022 tarih ve 31815 numaralı Resmî Gazete’de ve bu karara ilişkin uygulama usul ve esasları da Mayıs 2022 başında yayınlandı.

Bu karar ile bilişim ihracatına verilen devlet desteklerine ilişkin detayları incelemek isteyen dostlarımız, sohbetimizin sonunda verdiğim adrese giderek bilgilerin tümüne erişebilirler.

Bu adrese giden dostlarımıza, diğer başlıklara göz atmadan, öncelikle ve özellikle “ Bilişim Hizmetleri Sektörüne Sunulan Desteklere İlişkin Özet Tablo” içeriğini incelemelerini salık veririm.

Aynı sayfada bulacağınız “Bilişim Destekleri Sunumu” başlıklı sunumda da sektöre verilen tüm destekler ayrıntılı bir biçimde ince detayları ile anlatılıyor.

Destekler, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarını kapsıyor

Destek kararlarını incelerken dikkat edilmesini önerdiğim konu, verilen desteklerden bazılarının sadece işbirliği kuruluşlarına verilen destekleri kapsıyor olması.

Bazılarının da şirketlere verilen destekleri kapsaması.

Ayrıca bazı destekler hem işbirliği kuruluşlarına hem de şirketlere veriliyor.

Özet tabloda bu konu, çok ayrıntılı bir şekilde görülmekte.

Daha önce, bu desteklerin yeni yayınlandığı sıralarda birlikte çalıştığımız bilişim firmaları ile yaptığımız incelemelerde de bu konunun karıştırılmamasının önemine dikkat çekmiştik.

Önemli olan başka bir nokta da verilen tüm desteklerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden girilmesi gereken bilgiler çerçevesinde verileceği.

Öte yandan, alınacak destek için temel alınan noktanın firmaların NACE kodu olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer firmanızın mevcut NACE kodu yapılan işi tam anlamıyla kapsamıyor ise destek başvurularınızın sonuç vermemesi olasıdır.

Bu nedenle, destek başvurularınızı yapmadan önce firmanızın NACE kodunu öğrenerek, yaptığınız ve destek almak istediğiniz iş konusunu tam anlamıyla kapsayıp kapsamadığını belirlemenizde çok büyük fayda vardır.

Sıkça sorulan ve endişe duyulan bir konunun sorusuna cevap:

Desteklerden yararlanmak için daha önce ihracat yapmış olma zorunluluğu yoktur.

Sohbet yerimizin kısıtlı olması nedeniyle “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’nın” detaylarına giremiyorum amma bilgileri adreslemeye çalıştım.

https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/bilisim