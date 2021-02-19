Bilişimde 10 milyar $’lık ihracat unicorn'larla olur

Türkiye’nin küresel hizmet ihracatındaki payı %1,06 düzeyinde. 2023 yılı hedeflerimize baktığımızda ülkemizin dünya hizmet ticaretinden aldığı payın artırılması hedefleniyor. Bilişim sektöründe 10 milyar $ tutarında ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Peki, bu nasıl gerçekleşecek?

Geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmeler bu hedefe hiç de uzak olmadığımızı gösterdi. Dünya oyun devi Zynga, geçtiğimiz haziran ayında video oyunları startup’ı Peak şirketini 1,8 milyar dolara satın aldı. Peak, ilk Türk unicorn'u olmakla kalmadı; oyun sektöründe rekor satışa imza attı.

Unicorn, tek boynuzlu demek. 1 milyar $’ı aşan girişimler, yörüngeye çıkan unicorn olarak adlandırılıyor.

Startup.watch tarafından paylaşılan Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 verilerine göre, 2020’de 165 startup 139 milyon $ yatırım aldı. Böylece ülkemizde girişim ekosistemindeki en büyük tutara ulaşıldı. Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi Peak, 2020’de Avrupa’nın da en büyük yatırımı oldu. 2021 yılının unicorn'larına baktığımızda yapay zeka, fintech ve internet yazılımları öne çıkıyor. Teknoloji girişimlerinin büyümesi için altın çağı yaşıyoruz. Küredeki internet ekonomisi ve çevrimiçi nüfus hızla büyüyor.

Milyarlık yörüngeye ancak bu alandaki şirketleri destekleyerek ve daha çok şirket çıkararak 2023 hedeflerine ulaşabiliriz. Girişimlerimiz yerel kalmamalı ve küreye açılmalı.

COVID’İ UNICORN'LAR İÇİN FIRSATA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ

COVID-19 bizi evlerimize itince: 1) Zoomve Skype yeni toplantı odamız oldu. 2) Dünyanın tüm okul çocukları çevrimiçi eğitime geçti. 3) E-ticaret platformları zirve yaptı. 4) Finansal sistem işlemeye devam etti. 5) Netflix, AppleTV hayatımızın bir parçası haline geldi. 6) Video oyunları patladı. Oyun diye küçümsenen sektör, ülkenin en büyük ticari başarısı oldu. Son 2 yılda en çok yeni girişim kurulan sektör, oyun sektörü oldu: 141 oyun girişimi kuruldu. Tarımda, savunma ve uzay, finans alanında parlak sonuçlar elde edebileceğimiz unicornlar ile 2023 bilişim ihracat hedefine ulaşabiliriz.