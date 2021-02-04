Bilişimde 50. yıl

Ülkemizin bilişim alanında en eski ve etkin sivil toplum kuruluşu Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bu yıl 50. yılını kutluyor.

Genel Başkanı Rahmi Aktepe’den derneğin kuruluş sürecini ve ülkemiz açısından yarattığı değerleri anlatmasını rica ettim.

TBD, bilgisayar sayısının 80’i bulmadığı 1971 yılında, dünyada pek az örneği olan bir gönüllü atılım olarak, kendilerini “Bilişimci” olarak adlandıran 8 bilgi işlem çalışanının 22 Nisan’da verdiği dilekçeyle kuruldu.

Aydın Köksal, Önal Örs, Tamer Uykal, Bülent Dikman, Ersay Gürsoy, Coşkun Arslan, Atalay Yunusoğlu ve Ünal Yarımağan’dan oluşan kurucular kurulu, ilk toplantısını 22

Haziran 1971’de yaparak başkanlığa Aydın Köksal’ı seçti.

Bilgi işlem çalışanlarını bir çatı altında toplayan, 50 yıldan beri kamu yararına çalışmalarda bulunan ve bu niteliği 7 Mart 1994’te Bakanlar Kurulu Kararı ile resmen onaylanan TBD, Türkiye’nin bilişim alanındaki en eski ve toplumun her kesiminden üyeliğe açık ilk sivil toplum kuruluşu niteliğine sahip.

TBD, “Bilişim teknik bilimini ülke kalkınması için kaldıraç olarak kullanma” ve “bilişim kültürünü” yayma amacıyla 1971’de kurulduğunda adında “bilişim” sözcüğü olan bir dernek olarak Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşmesi yönünde etkin katkılar sağladı, kalkınmayı odağına alarak güçlendi ve bugün öncü bir sivil toplum hareketine dönüştü.

“Olağanüstü öngörülü ve fedakâr kurucularımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” diyerek derneği kuran değerli kurucuları anarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Rahmi Aktepe, 2021 yılının kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtiyor.

Sayın Rahmi Aktepe, “Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda 50 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışan TBD’nin uzun soluklu yol alma sürecinde 50 yılı geride bırakacağımız 2021 yılı, bizler için diğer yıllardan çok daha farklı bir anlam taşıyor.

Türkiye’nin bilişimcilerinin, bilişimi bilmek isteyenlerin uzun vadeli bir hedef için oluşturduğu işbirliğinin somut bir göstergesi olan TBD’nin 50. yılı, sadece bir kutlama değil, sürdürülebilirlik açısından kurucularımızın ileri görüşlülüğünün de çok önemli bir göstergesi olmasıyla da, ayrı bir gurur vesilesi olmuştur” diyor.

Kuruluştan bu güne kadar geçen süre içerisinde sivil toplum kuruluşlarının da bazı değişimler geçirdiğine dikkat çeken Rahmi Bey şu görüşleri dile getiriyor:

“Yalnızca baskı noktası veya lobicilik değil, ülkenin mekanizmalarının hızlanmasında destek rolü üstlenmek ve bir fikir etrafında binlerce gönüllü çalışan, birlikte çalışmak isteyen kurumlar ve destekçiler bulunmakta olması sürdürülebilirliğin en güzel örneğini oluşturmaktadır. 50 yıldır TBD, küresel rekabete hazır bir Türkiye inancı ile ülkemizin dünyaya kendi ürettiği özgün standartlar ve kendi milli teknolojisiyle açılması için yapılan tüm çalışmalara katkı sağlamaya çalıştı. Bu gün Türkiye’de var olan ‘bilişimle dönüşüm’ düzeyinde TBD’nin yadsınamayacak bir rolü vardır.”

Kurulduğu günden bugüne, misyon ve hedefinden hiç sapmadan, Türkiye’nin dünya fotoğrafında hak ettiği yeri alacağı inancını kaybetmeden, daima kolektif bilinç ve işbirliği ile Türkiye’ye bilişimle dönüşüm potansiyelini etkinliklerle, kitaplar ve dergilerle, raporlarla, eğitim çalışmalarıyla daima gündemde tutmanın TBD’nin yegane çabası olduğunu vurgulayan Sayın Aktepe, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bizler için önemli olan hedefe ulaşılması olduğundan, hiçbir gönüllümüz veya yöneticimiz her hangi bir çalışmayı tek başına kendine mal etmemiş, daima ortak bir başarı anlayışına dayalı geleneğimiz bugüne kadar gelmiştir.

Bu noktada şunu özellikle belirtmek isterim ki, katkının büyüğü küçüğü olmaz, TBD bu bakımdan her bir üyesinin, yöneticisinin büyük değeridir ve onu sahiplenmek istemek de güçlü bir duygudur. Bu nedenle zaman içerisinde, kolektif sahiplenme duygusu da büyümüş, geleneğimiz haline gelmiştir. Yani yaptıklarımız ve başarılarımızı ‘ben yaptım’ diyebilmek mümkün değildir, en küçükten en büyüğe her ferdimizin ürünü ve eseridir.

50. kuruluş yıldönümünde de TBD bu vizyon, gelenek ve inancını sürdürmeye, gönüllülerinin ve değerli paydaşlarının katkısı ile devam ediyor.

Bu çerçevede derneğimiz bu gün de, her zaman olduğu gibi yine paydaşlarının desteği ile yarım asırdır büyüttüğü bilgi birikimini, her zaman olduğu gibi toplumun çeşitli kesimlerine uzanan farklı projeler ile geride bırakmayı ve 50. kuruluş yıldönümünü, teknoloji üreten bir Türkiye için bir kilometre taşı yapmayı hedefliyor.

Kuruluşumuzun 50. yılına adım attığımız bu ilk günlerde, başta kurucularımız olmak üzere, bu yolculukta görev almış tüm yöneticilerimize tüm gönüllülerimize, uzman üyelerimize, paydaş ve destekçilerimize şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.

Aramızdan ayrılmış olanları da burada saygıyla anmak isterim, onları daima yanımızda hissediyoruz. Dilerim ki TBD nice 50 yıl aynı heyecan ile yaşasın ve değerlerini gelecek kuşaklarımıza taşısın” diyor Genel Başkan Rahmi Aktepe…

Üyesi olmaktan onur duyduğum TBD’ye nice uzun yıllar başarılı çalışmalar dileğiyle ve kuruluşundan bugüne değin yönetimlerde, gerçekleştirilen projelerde yapılan çalışmalarda görev alanlara bilişime gönül veren bir kişi olarak teşekkür ediyorum.