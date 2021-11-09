Bill Gates, Türkiye’de çiftlik kursa bizim gençler tarıma ilgi duyar mı?

Dünyanın en büyük ‘bilişim ve teknoloji’ şirketlerinden Microsoft Corporation’ın kurucusu 130 milyar doların üzerinde servet sahibi Bill Gates, uzun sayılabilecek bir süre Ege ve Akdeniz kıyılarımızda tatil yaptı. Aynı günlerde dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon’un kurucusu ve 200 milyar doların üzerinde servete sahip Jeff Bezos da tatil için karasularımızdaydı. Gates’in Aydın ya da Muğla’da 3 bin dönüm arazi almayı ve bir çiftlik kurmayı düşündüğüne dair dedikodular, New York Post’ta yayınlanınca Türkiye ziyareti başka bir anlam kazandı. Komplo teoricileri ve onlara iman etmiş olanların ‘çip ve kıyamet’ bağlantılı tuhaf tartışmaları o kadar baskın gündem oluşturdu ki dünyanın en zenginlerinden iki ismin Türkiye’de tatil yapmaları gurur duyulacak bir konu olmaktan çıktı, adeta sorgulanmaya başlandı. Konuşmalar birkaç yönde çatallandı. Bill Gates’e arazi satışını önlemeleri için Aydın ve Muğla Belediye Başkanlarına çağrıda bulunanları, bölgede tek tapu 3 bin dönüm arazi bulunmadığını açıklayanları, yabancıya gayrimenkul satışına son verilmesini isteyenlerin Bill Gates üzerinden atak yapmalarını dinledik. Bazılarının daha zekice sorular sorduğunu da gördük, “dünyanın en büyük yazılım ve teknoloji şirketinin kurucusu, Türkiye’de bu yönde yatırım yapacağına arazi peşine mi düştü” diyenler de oldu. Peki, biz ne diyoruz?

Microsoft, Türkiye’ye yatırım yapmıyor mu?

Öncelikle Microsoft’un Türkiye’de çok geniş tabanlı bir iş hacmine sahip oluğunu ve yeni ve büyük yatırımlara hazırlandığını belirtelim. Yakın zamanda, Sayın Vahap Munyar’a konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Sayın Levent Özbilgin, Türkiye’de büyük bir Ar-Ge Merkezi yatırımı için başvurunun yapıldığını, ayrıca ‘veri merkezleri kurma’ konusunda da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Sayın Özbilgin’in Sayın Munyar’a verdiği bilgiye göre İstanbul, İzmir ve Ankara’da kurulacak zamanla başka bölgelere de yayılacak veri merkezleri 8 milyar dolarlık bir yatırım değerine ulaşabilecek. Demek ki Microsoft iştigal alanına göre memlekete ciddi yatırımlara devam ediyor.

Biz ‘Silikon Vadisi’ kurana kadar o emekli oldu

Ayrıca, Bill Gates’in daha önce bu ülkede çok farklı anlamlar taşıyan yatırımlar için hazır olduğunu ama söz verilen altyapının kendisine sunulamadan ‘emekli olduğunu’ da unutmayalım. Türkiye’ye 2005’te de bir konferans için gelen Bill Gates, o zaman Başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir görüşme yapmıştı. Sayın Erdoğan’ın, Türkiye’de Kaliforniya’dakine benzer bir Silikon Vadisi Projesini hayata geçireceklerini söylemesi ve Gates’i Türkiye’de yatırıma davet etmesi üzerine ‘Tekrar geleceğini ve bu konuda detaylı çalışma yapmaya hazır olduğunu, projenin ilk yatırımcısı olabileceğini’ açıklamıştı. Sayın Erdoğan, 2006’da tatil için tekrar Türkiye’ye gelen Gates’in onuruna Dolmabahçe Sarayı’nda tarihi bir yemek de vermişti. Yemeğin en ilginç diyalogu da Gates’in, kendisine Ümraniye’de kurulacağı bilgisi verilen ‘Silikon Vadisi Projesi’ için dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş’a, dönerek “Çalışmalar sürüyor değil mi Sayın Başkan” diye sorması, Topbaş’ın da, Gates’e hazırlıkların sürdüğünü söylemesiydi. Tabii ki sonra söz konusu proje için Ümraniye’de çözüm bulunamadı. Avrupa yakasında başka bazı yerlerin adı günlerce konuşuldu ve bizdeki bürokratik oligarşinin direnişi sayesinde bu hikâyede kimse muradına eremediği için konu kapandı. İstanbul’da bir silikon vadisi kurulamadı ama 2019’da Gebze’de TOGG’un da yazılım ve teknoloji için konuşlandığı Bilişim Vadisi açıldı. Bill Gates’in, 2005’te verdiği yatırım sözü tam olarak neydi bilmiyoruz. Belki bundan sonra yine gündeme gelirse Bilişim Vadisi kendisine gezdirilebilir.

Gates’in tarıma ilgisi büyük şans değil mi?

New York Post’daki haberde konuşan bir kaynak, Gates’in, eski eşiyle birlikte yönettiği 50 milyar dolar varlığa sahip Bill & Melinda Gates Vakfı için ‘Türkiye’de büyük ve sürdürülebilir çiftlik kurmak istediğini’ söylemişti. Dünyanın en büyük yazılım ve teknoloji grubunun kurucusu Bill Gates’in, şimdi arsa arazi peşinde olması mümkün mü? Tabii ki hayır, Gates, yıllardır küresel hastalıklarla, çevre sorunlarıyla ilgileniyor ve kurduğu vakıf kanalıyla örnek çözüm projelerine imza atıyor. Sürdürülebilir çiftlik kurma isteği de bundan kaynaklanıyor. Türkiye’de özellikle gençlerimizin ‘tarım ve hayvancılıkla ilgili işlerden ve girişimlerden’ ne kadar uzak durduklarını, bu alana neredeyse hiç ilgileri olmadığını hepimiz biliyoruz. Tarım ve hayvancılığı ne kadar desteklersek destekleyelim sonuçta bu alanda çalışacak yeteri kadar insan kaynağı ve girişimcimiz olmazsa sürdürülebilir tarım mümkün mü? Bill Gates gibi yazılım ve teknoloji kariyeri olan bir ismin insanlığın geleceği için tarımın önemini görüp bu alanda çözüm üretme çabası bence çok anlamlı. Ayrıca, tarım ve hayvancılığın da doğa ile barışık yazılım ve teknolojilere ihtiyacı var.

Dolar milyarderlerini gezdirmek kolay mı?

Kendisi resmi olarak söyleyemese de Bill Gates’e son seyahatinde rehberlik yaptığı medyaya yansıyan fotoğraf karelerinde ortaya çıkan Saffet Emre Tonguç’a ülkemizi ziyaret eden dolar milyarderleri hakkında sorular sordum. Daha önce Microsoft’un önemli isimlerinden Paul Allen’a ve Bill Gates’in oğluna da rehberlik yapan Tonguç, Michael Kors, Calvin Klein, Jonh Flannnery (GE), Eric Schmidt (Google), Alen Mulally (Ford), Marijn Dekkers (Bayer), Michael Arthur (Boeing) gibi isimler dâhil 150’ye yakın çok ünlü iş insanı, siyasetçi ve sanatçıya Türkiye rehberliği yaptı. Tonguç, şöyle konuşuyor: “Tabii ki Türkiye için olumlu düşüncelerle geliyor ama biraz gezip gördükleri ve öğrendikleriyle büyük bir pozitif şok yaşıyorlar. Genellikle tekrar geleceklerini söylüyorlar. Paris’i, Londra’yı, Roma’yı biliyorlar ama İstanbul başta olmak üzere Türkiye’yi bilmiyorlar. Çok yakın zamanda 220 milyar dolarlık servetin sahibi Henry Samueli’ye de (Broadçom) rehberlik yaptım. O da İstanbul’dan çok etkilendi ve tekrar geleceklerini söyledi. İstanbul dışında, Bodrum ve Kapadokya ilgilerini çekiyor. Tabii ki Efes’i görmek isteyenler de çok. En çok etkilendikleri yer ise tarihi yarımada. Çünkü üç imparatorluğun başkenti ve Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kapalıçarşı, Süleymaniye çok etkiliyor.” Peki bir Saffet Emre Tonguç olmak kolay mı? Tonguç, Boğaziçi Üniversitesi’nde üç bölümü beş yılda bitiren tek isim. Turizm, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirip tarih yüksek lisansı yaptı. Viyana’da da işletme doktoru oldu. Bu yüzden başarısında çok iyi eğitim almasının en önemli etken olduğunu söylüyor. Tonguç’un farklı dillerde yayınlanmış 28 kitabı, 33 önemli ödülü bulunuyor. 140 ülke ve 1400’e yakın şehirde rehberlik yapabilmiş, mesleğinde dünya çapında kırılması zor bir rekorun sahibi. O yüzden Türkiye’ye gelen krallar, devlet adamları ve tabii ki dünyanın en zenginleri genellikle ülkemizi onun anlatmasını tercih ediyor.

Ağaoğlu: Gates, gayrimenkul alsa Türkiye’nin marka değeri yükselir

Bill Gates’in, Aydın ve Muğla ekseninde 3 bin dönüm çiftlik arazisi aradığına dair haberlerde bölgede en büyük tek tapu arazilerden birinin ünlü müteahhit Ali Ağaoğlu’na ait olduğu belirtiliyordu. Bill Gates’e soramayınca Milas, Mandalya Körfezi’nin de arazi ağası olan Ali Ağaoğlu’na, “Gates, adına size teklif geldi mi” diye sordum. Ağaoğlu, şöyle yanıtladı: “Ben de medyadan duyuyorum. Orada 11 bin dönüm arazim var ama isteseler de satamam, kendim projelendiriyorum. Proje netleşirse yıl bitmeden ruhsat alır, inşaata başlarız. 3-4 bin villalık dev bir gayrimenkul projesi çıkacak. Bunlar bir yana bu ülkeden yabancıların gayrimenkul almasına karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Karşı çıkan vatan hainidir. Adamlar gelsin alsın kardeşim. Böyle Gates gibi Bezos gibi çok büyük iş insanları Türkiye’den ev, arsa alsa bu ülkenin marka değeri, imajı çok daha da iyi olur. Keşke Bill Gates ve Jeff Bezos gelse de bizim yapacağımız projeden villa alsa. Bayıla bayıla veririz. Ancak, benim gördüğüm; öyle ya da böyle bu ülkeden yer alacaklar. Bu milyarderler Türkiye’yi daha yeni yeni keşfediyor.”