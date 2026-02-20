Bilmediğini bilebilme erdemi
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilgiye erişim oldukça kolay bir hal aldı, biraz da yapay zekâdan dozunda bir yardım aldığınız zaman değmeyin keyfinize.
Hayatınız boyunca bir gün bile çalışmadığınız ya da sorumluluk almadığınız konularda sosyal medyanın da yardımı ile gönlünüzce görüş bildirebilir, hatta konunun gerçek uzmanlarına eğitim verebilirsiniz. Meslek hayatında otuz yıla yaklaşırken, gerçek uzmanlığın çizgisinin nerede sonlandığı konusunda düşündüğümde vardığım yanıt netleşiyor. Bildiklerini sürekli yeni gözden geçirmeler ile güncellerken, bilmediğin konuların da farkında olmak ve o tarafta fazla köşeli yorumlar yapmamak.
Özellikle TV yorumlarında aynı anda birden farklı konuda görüş bildirmek durumunda kalırken, aslında aktardıklarımızın özellikle dış basından takip edebildiklerimizin bir yönetici özeti olduğunu sıklıkla belirtmeye gayret ederim. Her konuyu her an bilebilmek mümkün değildir, bazen yoğunlaştığınız konularda akışa hâkim olabilirsiniz ancak emin olun o an başka bir piyasada sizin ummadığınız başka gelişmeler yaşanmaktadır.
Oscar Wilde tarafından söylenen meşhur sözdür: “Her şeyi bilebilecek kadar genç değilim.” Şüphesiz bildiğinle aksiyon almak ya da alabilmek de yerine göre gerekli ve daha ziyade gençlikte etkili olan bir ruh halidir. Ancak esas olan arada tatlı bir denge kurmaktır, yoksa en küçük karar öncesinde bile simülasyonların ortasında sıkışıp kalırız.
Fed cephesinde indirim fiyatlanıyor
Peki, bu girizgahın ardından biraz piyasalara bakalım. ABD piyasalarında yapay zeka ilintili şirketler ve bunların ihtiyaç duyduğu çip üreticileri konusundaki belirsizlik devam ediyor.
Yüksek sermaye yatırımları açıklamaları endişeleri artırmakta. ABD ekonomisine dair yakın zamanda gelen veriler, konut piyasası da dahil olmak üzere olumlu. Yani endekslerin teknoloji tarafında kan kaybederken, son yıllarda görece oldukça geride kalmış farklı sektörlere para girişi ile ayakta kalmasını görüyoruz. Yeni giriş olmasa da sektörel rotasyon sayesinde çöküş değil zirvelere çok uzak olmayan bir konsolidasyon yaşıyoruz.
Normalde satın alma endeksleri, istihdam verileri ve sanayi üretimi gibi büyüme açısından öncü veriler faiz indirimlerini desteklemekten uzak. Diğer yandan mayıs ayından itibaren Fed Başkanlığı görevini devir alacak olan Kevin Warsh büyük ölçüde Trump ile koordine bir politika izleyecektir, bu minvalde faiz indirimlerinin devam edeceği fiyatlanmakta. Piyasada anlık verilere göre değişmekle beraber, yılın ikinci yarısında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi geleceği tahmin edilmekte.
ABD ile Uzakdoğu arasında yakınsama süreci
Çin bu hafta yeni yıl tatili dolayısıyla kapalı, onlar için at yılının başlangıcında robotlar tarafından yapılan gösteriler bir kez daha teknolojide gelinen noktayı göstermesi açısından da önemliydi. Yüksek teknoloji üreten şirketler açısından ABD dışında fazla adres yok. Hindistan ve Çin bu konuda başı çekiyor. Bu ülkelerin piyasalarında işlem gören şirketler ABD görece çok düşük çarpanlar ile işlem görmekte. ABD ile Uzakdoğu arasında çarpanlar bazında bir yakınsama süreci (convergence trade) olarak adlandırabileceğimiz seyir sürecektir. Japonya’da yeni görece başlayan hükümetin aldığı aksiyonların finans piyasaları üzerine etkisi büyük ölçüde fiyatlara dahil oldu, oradan yeni şoklar gelme ihtimali düşük.
Yeni belirsizlik ECB Başkanlığı
Avrupa’da siyasi belirsizliklere bir de ECB Başkanlığı eklendi. Mevcut başkan Christine Lagarde yetkililere kolaylık sağlamak adına görevi erken bırakabileceğini açıkladı. Yeni gelecek başkan oldukça güvercin bir çizgide yer alan Lagarde’a kıyasla ECB politikalarını farklı bir yere taşır mı, merak konusu. Ukrayna-Rusya savaşının kısa zamanda sonlanacağına dair emareler bulunsa da, süreç giderek uzamakta. Ayrıca İran’a dair başta ABD olmak üzere devam eden abluka ciddi endişeler yaratmakta. ABD ordusu, donanmasının büyük bir kısmını bölgeye yönlendirirken, İran tarafında da devrim muhafızlarının tatbikatını takip ediyoruz. İki ülke arasında uranyum zenginleştirme konusunda yapılan müzakerelerden sonuç çıkmaması halinde yeni bir müdahale kapıda.
|Borsa
|13.804,21
|-3,20 %
|Dolar
|43,8416
|0,19 %
|Euro
|51,6427
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1772
|0,03 %
|Altın (GR)
|7.028,20
|-0,13 %
|Altın (ONS)
|4.996,52
|-0,11 %
|Brent
|71,6800
|0,10 %