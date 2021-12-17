“Bin kamyonu, 1 trene tercih etmek” de sebeptir…

Yük taşımacılığı:

Üretimi, verimliliği, rekabet edebilirliği, kârlılığı etkileyen maliyetlerden en önemlisi…

Karayolu yatırımı:

Son yıllarda öncelik verilen yatırımların birincisi…

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Ankara’nın Kazan ilçesinden, her gün, 2 binin üzerinde kamyon çıkış yapıyor…

Sadece 1 şirketin, 500’ün üzerinde kamyon ile yük taşıdığı biliniyor…

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Demiryolu yatırımı yapılmadığı;

Özel sektöre de “demiryolu yatırımı” için izin verilmediği için…

2 trenle yapılabilecek taşıma, 2 bin kamyon ile yapılıyor…

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Sonra…

Trafik yoğunluğu dikkate alınıyor…

Otoyol/karayolu/tünel/köprü yapımı “zorunlu” hale geliyor…

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Verimsizliği gösteren binlerce örnekten sadece biri bu…

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Ve sadece bu örneğin getirisi:

Verimli araziler “karayoluna” gidiyor…

Petrol/kamyon/yedek parça/lastik gibi kalemler ile ithalat büyüyor…

Farklı alanlarda değerlendirilebilecek işgücü/zaman heba oluyor…

Farklı alanlarda değerlendirilebilecek sermaye israf oluyor…

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Üretici rekabet avantajını yitiriyor…

Araştırmaya geliştirmeye kaynak ayıramıyor…

Yabancı rakiplerine göre geride kalıyor…

Bu yapı, çoğunluğu üretimden vazgeçiriyor...

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(Öncelik yük taşımacılığında olmalıyken, insan taşımacılığına verildi…

Faiz, enflasyon ve “üretim ekosistemi” üçgeninde verilen öncelik gibi…)

VELHASIL…

Bu nedenlerin sonucunda:

İhtiyaç olan ürünlerin arzı azalıyor…

Talep dışarıdan karşılanıyor; döviz ihtiyacı ve dolayısıyla fiyatı artıyor…

Enflasyon artıyor…

Ekosistem daha da bozuluyor…

Ve sermaye azalıyor, fiyatı, yani “ekonomiler için çok çok kötü bir şey olan” faiz yükseliyor…