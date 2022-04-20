Bir 38. yıl mektubu

38 yıl önce üretime başlayan, birçok zorlu dönemler geçiren Dardanel’in kurucusu Niyazi Önen’in çalışanlarına gelecek beklentilerini anlatan mektubu…

Dardanel kurucusu Niyazi Önen, üretime başlamalarının 38. yılında, 9 şirketindeki 2,573 çalışanına bir ‘’mektup’’ göndererek, 2025 yılı hayallerini anlatmış. 16 Nisan üretime başlama gününde yollanan ve Dardanel’in durumunu anlatan mektubunda Önen, şu bilgileri veriyor:

-2022 satış bütçemiz 200 milyon dolar. Tüm zorluklara rağmen nakit akışı mükemmel.

-2021 yılında Türkiye sınırları dışına çıkarak, AB’ye ayak bastık. Ege’nin karşısındaki komşu ülkemiz Yunanistan’ın lider bir markasını satın aldık. Bu girişim, grubumuzu çok farklı yerlere götürecek.

-Son iki yılda mevcut fabrikamıza büyük yatırım yaptık, ürün gamımızı genişlettik. Ar-Ge Merkezimizi tamamladık. Yeniliklerimize yenilik katacağız, zira kafamız çok saydam ve hedeflerimiz çok net. -Geliştirmemiz gereken yönlerimiz de var… Takım oyununu daha iyi oynamak… Operasyonlarda verimliliği çok daha güçlendirmek… Grup içi eğitimlere daha fazla önem vermek…

-Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Dardanelspor takımını tekrar canlandırarak kadın futbol takımını devreye soktuk. Bütçemiz elverdikçe sporu destekleyeceğiz.

-En büyük arzum, çok büyük zorluklarla bu noktaya getirdiğimiz şirketimizde bu durumun sürdürülebilir olarak devam etmesi. Bunu çekirdek ailem ve profesyonel arkadaşlarımla başaracağımıza inanarak, mutlu oluyorum. Umarım, gözüm arkada kalmaz….

Niyazi Önen, ”Hayal etmeden, hedef koymadan hiç birşey olmaz” diyerek, 2025 hedeflerini şöyle sıralıyor:

-Yeni halka açılacak şirketlerimizle birlikte toplam borsa değerimizin 1 milyar dolara ulaşması. -Konsolide ciromuzun yılda 500 milyon dolar olması. EBİTDA toplamının 75 milyon dolara yükselmesi. -Güçlü bir marka olarak sınırlarımız dışında sektöründe lider bir grup olmak.

Önen’in bu mektubunun çalışanlarını motive edeceğine inanıyorum.

Şirket dünyasının, çalışanlarına durumları ve beklentileriyle ilgili bilgi vermeleri ve diyalog içinde olmalarının gerektiğini düşünüyorum.

Dardanel kurucusu Niyazi Önen’i bu örnek davranışı nedeniyle kutluyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Doğu Akdeniz doğal gaz yataklarında Rusya’ya kiralanan parseller, boru hattı için bir teknik engel oluşturuyor. Bakalım, nasıl aşılacak?