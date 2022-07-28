Bir acı söyleyen dost daha…

Fitch’den sonra, görevi Türkiye’yi izlemek olan OECD’nin Türkiye Masası Şefi’nin değerlendirmeleri de ”dost acı söyler” dedirtti…

19 temmuzdaki yazımda Fitch’in Ülke Notları Direktörü söyleşisini değerlendirirken, “dost acı söyler” demiştim. Türkiye’nin ‘’kıdemli üyesi‘’ olduğu OECD’nin yeni Türkiye masası şefi Gabriel Machlica’nın DÜNYA’dan arkadaşımız Elif Karaca’ya verdiği özel demeçte, “Güven ortamını artırmak için politika faizinin artırılması gerekir” değerlendirmesi, bana yine “dost acı söyler” dedirtti.

Machlica’nın 2 temel değerlendirmesini öncelikle paylaşayım:

1-Türkiye’de şu anda OECD’nin gelişmiş ekonomilerden çok daha yüksek bir enflasyon oranı söz konusu.

2-Yüksek enflasyona bağlı olarak negatif reel faiz, yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturup, TL’de büyük kayıpları sürdürüyor. Güven ortamına ihtiyaç var. Bunun için politika faiz oranının artırılması gerekli.

Türkiye Masası Şefi‘nin ‘’Katılaşmış yüksek enflasyon hane halkının alım gücünü zayıflatacaktır. Artan belirsizlik ve enflasyon, yatırımlar üzerinde olumsuzluğa da neden olmaktadır‘’ ifadeleri, işin çok yönlü olumsuz etkisini açık seçik anlatmış oluyor.

Machlica’nın ‘’Türkiye’de COVID-19 sonrası güçlü bir toparlanma yaşandı. İhracat artışı ve tüketici harcamaları sayesinde OECD bölgesinde, 2021’in en güçlü büyüme oranlarından biri elde edildi. Ancak dünya ekonomisi yavaşlamaya başladı‘’ şeklindeki sözleri hem bir övgü, hem de ‘’ufukta beliren tehlike‘’ işaretini şöyle veriyor:

-Bu yavaşlama Türkiye’ye küresel tedarik zinciri sıkıntılarından fayda sağlasa da, zayıflayan küresel talebin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri görülecektir. Cari denge risklerle karşı karşıya kalacaktır.

‘’Zayıf ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonun sürmesi bekleniyor. Enerji fiyatlarında artışın sürmesi, tedarik zincirinde kısıtlamaların kademeli olarak devam edeceği varsayımına dayanıyor. Dünya çapında ekonomik aktivite ölçüde yavaşlayacak‘’ sözleri, dünya ekonomisinin en yalın dille değerlendirmesi oluyor.

Sonuçta OECD, Türkiye’nin bir daralma dönemine girerek 2022’de yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörüyor, ki bunu önemli bir daralma olarak görmemiz gerekir.

OECD ilke olarak demeç vermemek ve değerlendirme yapmamakla tanınır. Türkiye Masası‘nın uzun yıllar şefliğini büyük bir beceriyle yürüten Dr. Rauf Gönenç‘in emekli olmasından sonra oluşan bu yaklaşım değişikliğini anlamlı buldum. Yine de “Bir acı söyleyen dost daha” ifadesini kullanıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

The Economist dergisi son 2 haftadır Türkiye enflasyonundaki büyük sıçramaya dikkat çekiyor ve ekonomi yönetimini uyarıyor.