Bir aile Eiffel Kulesi kadar maden tüketiyor

Rüstem ÇETİNKAYA

Kullandığımız, yediğimiz, tükettiğimiz, giydiğimiz, sürdüğümüz hemen hemen her üründe maden olduğunu bilmek sizleri şaşırtmasın. Ama öyle. Tarımda kullanılan gübrelerin tümünün içeriğinde maden ve mineraller bulunuyor.

Güne, madenle başlıyor, madenle bitiriyoruz aslında. Banyodaki musluğun vanası, çayınızın kaşığı, tabağınızın çatalı, yazdığımız kalem, çizdiğimiz kağıt maden içeriyor. Sürdüğünüz otomobil, uçtuğunuz uçak, cebinizdeki telefon madenlerle oluşturuldu. İzlediğiniz televizyon, dinlediğiniz radyo, kolunuzdaki saat maden ihtiva ediyor. Hiç tüketmesek, nasıl yaşardık madenler olmadan? Emin olun; hayat hiç de kolay olmayacaktı insanlar için. Madenlerin yerine önerilen ürünlerin çoğunun da petrol türevi olduğunu, doğada binlerce yıl varlığını sürdürdüğünü, çevre için felaket olduğunu ne kadar biliyoruz?

Bugün 5 Haziran; Dünya Çevre Günü. Türkiye’de çevre denilince akla ilk gelen sektör ise ne yazık ki madencilik. Ağaçların hatta doğanın etkilenmesi ithamlarıyla sürekli karşı karşıya kalıyor sektörümüz. Madenlerin yerine koyacağımız ürünlerin zararı tam bir felaket oysaki.

İNSAN, HAYATI BOYUNCA 50 GRAM ALTINA İHTİYAÇ DUYUYOR

Gelin önce madenin hayatımızdaki yerinden biraz bahsedelim. ABD’de yapılan bir araştırma insanoğlunun toprağın altına olan bağımlılığını da ortaya koyuyor. 79 yıllık bir ömre göre yapılan hesaplamada bir insan hayatı boyunca 50 gram altına ihtiyaç duyuyor, 251 kilo çinko, 429 kilo bakır, 402 kilogram kurşun tüketiyor. Alüminyumda bu rakam 2 tonu, kilde 5 tonu, demirde 9.7 tonu, tuzda 17 tonu aşıyor.

Bir insan, hayatı boyunca 22 bin 824 kilogram çimento tüketiyor. Kömürde 175, kum-çakılda 959 tona ihtiyaç duyuyor. Mermer, granit ve diğerlerini de katarsak bir insan hayatı boyunca 1 milyon 471 bin 656 kilo 50 gram yani 1.471 ton maden tüketiyor.

Şöyle düşünün; Dünyanın en büyük ve ağır uçağı Antonov, sadece 285 ton. Yani neredeyse bir insan, ömrü boyunca 5 Antonov uçağı ağırlığında maden tüketiyor. Tamamen metalden yapılan Eiffel Kulesi ise 7 bin ton. 5 kişilik bir ailenin tükettiği maden, Eiffel Kulesi’nin ağırlığıyla yarışıyor.

KAĞITLARI AĞAÇTAN DEĞİL MERMER TOZUNDAN YAPALIM

Maden denilince ilk akla gelen genelde ormanlar oluyor. Biz de bu konuda bazı önerilerde bulunduk. Bu örneklerden biri de maden atıkları. Bu konuda yurtdışında ilginç bir örnek çalışmayı sizlerle paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere Türkiye’de yılda, ücretli veya ücretsiz 600 milyondan fazla kitap basılıyor. Bu rakama defterleri, dosya kağıtlarını eklerseniz rakam milyar sınırını geçiyor. Bir ton kağıt için 17 ağaç kesiliyor. Ortalamada 1 ağaç, ömrünü 187 kitabın yayınlanmasına harcıyor. Dünyada giderek yayılan bir inovatif çalışma var. Mermer tozları dönüştürülerek kağıt üretiliyor. Yanlış duymadınız; taştan kağıt üretiliyor. Bu örnekle madenciler ciddi bir atık sorununu çözüyor hem de ağaçların yerine mermer kullanılıyor. Geri dönüşüm konusunda yerli ve yabancıların desteklenmesiyle Türkiye, bu konuda inovatif bir ürünle tanışabilir. Eğer bu konuda adımlar atılırsa, okullar ve kurumlar başta olmak üzere kamu alım garantileri oluşturulursa Türkiye büyük bir ekonomik getiri de elde edilebilir.

Türkiye, dünyanın en zengin maden yataklarına sahip. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77’si Türkiye’de üretiliyor. Milyarlarca dolarlık ekonomi yaratan, 4.3 milyar dolarlık ihracat yapan, 100 binden fazla insanımıza iş imkanı yaratan madenciler, çevre için büyük çaba sarf ediyor. Biliyoruz ki bu doğa hepimizin. Rus yazar Dostoyevski’nin de söylediği gibi; “Doğa bir aynadır.

Hem de aynaların en parlağı.” Bizler bu aynayı yarınlara; aldığımızdan daha parlak vermek zorundayız çünkü.