Bir ayda 500 milyon dolar yapay zekâ faturası ödeyen gizemli şirket kim?
Bir sabah finans ekibinizden tek satırlık bir e-posta düşüyor: Yapay zekâ kullanım faturası geçen aya göre ikiye katlanmış. Üstelik kimse israf etmemiş. Herkes beklendiği gibi daha hızlı, verimli ve doğru çalışmış. Peki ne oldu da verimlilik faturayı düşürmedi, büyüttü?
Çünkü şirketler yapay zekâyı kullanmayı hızla öğreniyor fakat maliyetini yönetmeyi aynı hızla öğrenemiyor. Pek çok kurumda model abonelikleri, API (uygulama programlama arayüzü) kullanımı, token tüketimi, ajan çalıştırma ve bulut giderleri hâlâ “ikincil masraf” gibi görülüyor; BT (Bilgi Teknolojileri) bütçesinin teknik bir alt kalemi sayılıyor. Gidişat çoğu yerde “kervan yolda düzelir” rahatlığıyla ilerliyor. Oysa yapay zekâ artık deneme alanı ya da altyapı gideri değil; şirketin üretim, karar, hız ve risk yapısını değiştiren yeni bir operasyon katmanı.
Bu yüzden konu yalnızca teknoloji kullanımı değil; yönetişim, kontrol ve maliyet disiplini meselesi.
Yapay zekâ araçları hızla yayılıyor. Lisanslar alınıp çalışanlara açılıyor, kullanım teşvik ediliyor. Son dönemde ajanlar, yani belirli işleri adım adım kendi yürüten yapay zekâ sistemleri de devreye giriyor. Ama çoğu kurum hangi işte hangi modeli kullanacağını, kimin ne kadar harcayacağını ve bu harcamanın hangi sonuca bağlandığını bilmiyor.
Şöyle düşünün: Şirkete bir anda onlarca stajyer, uzman ve yeni yönetici alınıyor ama kayıtları tutulmuyor, görev sınırları çizilmiyor, bütçeleri izlenmiyor. Doğacak karmaşa açık. Yapay zekâ da iş ortamına benzer bir kontrolsüzlükle girerse sonuç farklı olmaz.
Örnek: Ayda 500 milyon dolar ödeyen gizemli şirket!
Axios’un (ABD merkezli dijital haber kuruluşu) aktardığına göre, adı açıklanmayan bir şirket, çalışanların Claude lisanslarına kullanım sınırı koymadığı için tek ayda yaklaşık 500 milyon dolar harcadı. Aynı dönemde Microsoft’un mühendisleri için aldığı Claude Code lisanslarının büyük bölümünü azaltması, “bu şirket Microsoft olabilir” spekülasyonunu güçlendirdi.
Amazon da benzer dersi yaşadı. Şirket, çalışanların yapay zekâ kullanımını puanlayan KiroRank adlı iç sıralamayı kapattı. Çünkü bazı çalışanlar skorlarını yükseltmek için gereksiz ajan görevleri çalıştırıyordu. Kullanım arttı, fatura şişti fakat üretilen değer aynı hızda artmadı.
Çıkarılacak ders: Yönetim kademeleri yapay zekâyı artık inovasyon ya da IT bütçesinde değil, işletme giderlerinde izlemek zorunda… Çünkü maliyet lisansla bitmiyor. Her uzun belge, kod denemesi ve ajan görevi token tüketiyor; token, modelin işlediği veri birimi. Tek kullanıcıda küçük görünen harcama, binlerce çalışan ve otonom iş akışında büyük ölçeğe sıçrıyor.
Çıkarımlar:
-Çalışan için yapay zekâyla meşgul görünmek, değer üretmekle aynı şey değil.
-Yönetici için yanlış metrik, ekibi yanlış davranışa iter.
Üstelik ajanlı yapay zekâ riski büyütüyor. Nisan 2026 tarihli akademik çalışma, ajan tabanlı kodlama görevlerinin klasik sohbete kıyasla bin kata kadar fazla token harcayabildiğini gösteriyor. Daha fazla token, otomatikman daha doğru sonuç anlamına gelmiyor.
Bu nedenle her iş lideri şu dört soruya yanıt vermeli:
1 Hangi iş için hangi model?
2 Kim, hangi seviyede ajan çalıştırabilir?
3 Kullanıcı, ekip ve proje başına aylık sınır ne?
4 Harcanan token hangi iş sonucuna bağlanıyor?
Bunlar teknik ayrıntıdan öte; yeni yönetim disiplini. Çünkü ölçülmeyen yapay zekâ harcaması kısa sürede teknoloji vizyonu ya da stratejik hamle olmaktan çıkar, yönetim zafiyetine dönüşür. O yüzden doğru adım için “Şirketimiz yapay zekâ kullanıyor mu?” sorusunda değil. “Kullanımını ölçebiliyor mu?” konusuna odaklanılmalı. Aksi halde verimlilik vaadi, görünmeyen maliyet sızıntısına dönüşür. Dikkat!
