Bir ayda 500 milyon dolar yapay zekâ faturası ödeyen gizemli şirket kim?

Bir sabah finans ekibinizden tek satır­lık bir e-posta düşüyor: Yapay zekâ kullanım faturası geçen aya göre ikiye katlanmış. Üstelik kimse israf etmemiş. Herkes beklendiği gibi daha hızlı, verim­li ve doğru çalışmış. Peki ne oldu da ve­rimlilik faturayı düşürmedi, büyüttü?

Çünkü şirketler yapay zekâyı kullanmayı hızla öğreniyor fakat maliyetini yönetme­yi aynı hızla öğrenemiyor. Pek çok kurum­da model abonelikleri, API (uygulama prog­ramlama arayüzü) kullanımı, token tüke­timi, ajan çalıştırma ve bulut giderleri hâlâ “ikincil masraf” gibi görülüyor; BT (Bilgi Teknolojileri) bütçesinin teknik bir alt kale­mi sayılıyor. Gidişat çoğu yerde “kervan yol­da düzelir” rahatlığıyla ilerliyor. Oysa yapay zekâ artık deneme alanı ya da altyapı gideri değil; şirketin üretim, karar, hız ve risk yapı­sını değiştiren yeni bir operasyon katmanı.

Bu yüzden konu yalnızca teknoloji kul­lanımı değil; yönetişim, kontrol ve mali­yet disiplini meselesi.

Yapay zekâ araçları hızla yayılıyor. Li­sanslar alınıp çalışanlara açılıyor, kullanım teşvik ediliyor. Son dönemde ajanlar, yani belirli işleri adım adım kendi yürüten ya­pay zekâ sistemleri de devreye giriyor. Ama çoğu kurum hangi işte hangi modeli kulla­nacağını, kimin ne kadar harcayacağını ve bu harcamanın hangi sonuca bağlandığını bilmiyor.

Şöyle düşünün: Şirkete bir anda onlarca stajyer, uzman ve yeni yönetici alınıyor ama kayıtları tutulmuyor, görev sınırları çizilmi­yor, bütçeleri izlenmiyor. Doğacak karmaşa açık. Yapay zekâ da iş ortamına benzer bir kontrolsüzlükle girerse sonuç farklı olmaz.

Örnek: Ayda 500 milyon dolar ödeyen gizemli şirket!

Axios’un (ABD merkezli dijital haber ku­ruluşu) aktardığına göre, adı açıklanmayan bir şirket, çalışanların Claude lisansları­na kullanım sınırı koymadığı için tek ay­da yaklaşık 500 milyon dolar harcadı. Aynı dönemde Microsoft’un mühendisleri için aldığı Claude Code lisanslarının büyük bö­lümünü azaltması, “bu şirket Microsoft olabilir” spekülasyonunu güçlendirdi.

Amazon da benzer dersi yaşadı. Şir­ket, çalışanların yapay zekâ kullanımını puanlayan KiroRank adlı iç sıralamayı ka­pattı. Çünkü bazı çalışanlar skorlarını yük­seltmek için gereksiz ajan görevleri çalış­tırıyordu. Kullanım arttı, fatura şişti fakat üretilen değer aynı hızda artmadı.

Çıkarılacak ders: Yönetim kademeleri yapay zekâyı artık inovasyon ya da IT büt­çesinde değil, işletme giderlerinde izlemek zorunda… Çünkü maliyet lisansla bitmiyor. Her uzun belge, kod denemesi ve ajan göre­vi token tüketiyor; token, modelin işle­diği veri birimi. Tek kullanıcıda küçük gö­rünen harcama, binlerce çalışan ve otonom iş akışında büyük ölçeğe sıçrıyor.

Çıkarımlar:

-Çalışan için yapay zekâyla meşgul gö­rünmek, değer üretmekle aynı şey değil.

-Yönetici için yanlış metrik, ekibi yanlış davranışa iter.

Üstelik ajanlı yapay zekâ riski büyü­tüyor. Nisan 2026 tarihli akademik çalış­ma, ajan tabanlı kodlama görevlerinin kla­sik sohbete kıyasla bin kata kadar fazla to­ken harcayabildiğini gösteriyor. Daha fazla token, otomatikman daha doğru sonuç an­lamına gelmiyor.

Bu nedenle her iş lideri şu dört soruya yanıt vermeli:

1 Hangi iş için hangi model?

2 Kim, hangi seviyede ajan çalıştırabilir?

3 Kullanıcı, ekip ve proje başına aylık sı­nır ne?

4 Harcanan token hangi iş sonucuna bağ­lanıyor?

Bunlar teknik ayrıntıdan öte; yeni yö­netim disiplini. Çünkü ölçülmeyen yapay zekâ harcaması kısa sürede teknoloji viz­yonu ya da stratejik hamle olmaktan çı­kar, yönetim zafiyetine dönüşür. O yüzden doğru adım için “Şirketimiz yapay zekâ kullanıyor mu?” sorusunda değil. “Kulla­nımını ölçebiliyor mu?” konusuna odakla­nılmalı. Aksi halde verimlilik vaadi, görün­meyen maliyet sızıntısına dönüşür. Dikkat!