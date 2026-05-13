Bir Bakan’ın Türkiye günlüğü
Belçika Kraliçesi Mathilde “Belçika Ticaret Elçisi” olarak ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Kraliçe Mathilde ve beraberindeki yaklaşık 300 iş insanının 14 yıl aradan sonra Türkiye’ye “Belçika Ekonomi Misyonu” ziyareti Belçika’nın tek gündemi oldu…
Aşırı sağcı Yeni Flaman Birliği (NV-A) partisinin “en önemli ismi” Theo Francken, Türkiye ziyareti süresince günlük tutmaya başladı. Bir Flaman aşırı sağcı politikacı olan Francken, Türkiye izlenimlerini günlük olarak resmi hesabından paylaşmaya başladı.
Belçika hükümetinin “en ağır toplarından biri” olan Dış Ticaret ve Savunma Bakanı Theo Francken, “İstanbul’dan günaydın dostlar. Ne muhteşem bir şehir! Ticaret ruhu ve dinamizmle dolup taşıyor. Her yerde şantiyeler ve altyapı çalışmaları görüyorsunuz. Ve burada sadece binalar değil, savunmanın geleceği de inşa ediliyor. Bu şehri ve insanlarını sevmeye başladım dostlar. Güçlü, umut dolu ve girişimci bir şehir. Geleceğe bakıyor. Daha önce gelmeyen varsa: mutlaka gelsin” diye seslendi takipçilerine.
Aşırı sağcı partinin “en sağcısı” olarak da bilinen Bakan Francken, “Kraliçe Mathilde ile birlikte burada bir ticaret heyetine liderlik ediyorum. 300’den fazla Belçikalı girişimci bu misyona katılıyor. Beklentiler oldukça yüksek: anlaşmalar! Peki neden Türkiye’yi seçtik. Çünkü Türkiye, Avrupa dışındaki dördüncü en önemli ticaret ortağımız. 2025 yılında Belçikalı şirketler Türkiye’ye tam 6,5 milyar euro değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu çok iyi bir rakam, ancak daha da yükseğe çıkabilir. 2000 yılından bu yana Türkiye ekonomisi yılda ortalama yüzde 5 büyüdü. Türkiye bu süreçte sanayi devi hâline geldi. Bugün otomobilden elektroniğe, tekstilden birçok ürüne kadar hemen her şeyi üretiyor. Büyük Türk holdinglerinin yüksek teknoloji bileşenlerine ihtiyacı var. Bizim şirketlerimiz de bunları sağlayabilir. Önümüzdeki günlerde burada çok sayıda iş anlaşması imzalanacak. Bu da para ve istihdam sağlayacak” diye yazdı.
Belçika vatandaşlığını alma yasasını değiştirerek zorlaştıran, Avrupa Birliği ülkeleri dışından yapılacak evlilik yaşını 23’e çıkartan ve AB dışından ülkelerden yapılacak evliliklerde en az 2.300 euro net maaşlı iş sahibi olma şartını getiren yasanın mimarı olarak tanınan Francken, “Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Orta Asya arasında stratejik bir köprü oluşturuyor. Bu geniş bölgede Türkiye’nin etkisi giderek artıyor. Petrol ve doğal gaz boru hatları sayesinde ülke, Avrupa’nın enerji arzında da kritik bir oyuncu hâline geldi. Bu nedenle Türkiye ile iyi diplomatik ilişkiler kurmak önemli” ifadelerini kullandı.
Anıtkabir’de diz çökmüştü…
Geçtiğimiz yıl Anıtkabir’e gerçekleştirdiği ziyarette Atatürk’ün anıt mezarı önünde diz çökerek saygı duruşunda bulunan Belçika Savunma Bakanı Francken, “Türkiye aynı zamanda askeri bir güç. Ülke güçlü bir orduya ve yetkin bir savunma sanayisine sahip. Stratejik konumu ve artan gücü sayesinde Türkiye’nin sesi, İran ve Rusya ile ilgili iki önemli barış sürecinde büyük ağırlık taşıyor. Ayrıca temmuz ayında Ankara’da bir sonraki NATO zirvesi düzenlenecek. Bu nedenle bu misyonun önemli bir savunma boyutu da bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Frederik Vansina ve üst düzey generallerle birlikte savunma sanayisini ziyaret edeceğim ve Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşeceğim. Gündemde neler mi var? Saymakla bitmez” diyerek, gündemi de anlattı.
İkinci gün…
Türkiye ziyaretinin ikinci gününde de yazmaya devam eden Bakan Francken, “Dün kraliçe ve girişimcilerimizle birlikte Baykar şirketini ziyaret ettim. Bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz, çünkü sürekli yeniliği temel prensibi hâline getirmiş durumda. 1980’lerde çok küçük başlayan şirket bugün milyarlarca euro ciro yapan bir deve dönüştü. Şirket, yapay zekâ destekli silahlı dronlarda öncülük yaptı. Bu dronlar giderek daha yükseğe ve daha uzak mesafelere uçabiliyor. Şimdi ise kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor: insansız savaş jeti. “Kızılelma” halihazırda seri üretimde ve ihracatı da başladı. Aynı dinamizmi burada pek çok sektörde görmek mümkün. Bugün Türkiye Dış Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşeceğim ve büyük Türk sanayicilerine bir konuşma yapacağım. Mesajım şu: “Belçika iş yapmaya açık”. Burada şirketlerimizin ihracat ve yatırım açısından hâlâ büyük büyüme fırsatları bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin Belçika’ya yatırım yapması için de fırsatlar mevcut. Ekonomik misyonumuzun yarattığı bağlantılar meyvesini vermeye başladı bile. Daha bu akşam, Belçika ile Türkiye arasında yapılan ilk 32 iş anlaşması resmî olarak imzalanıp sonuçlandırılacak” dedi.
Belçika Başbakanı Bart De Wever’in “en yakınındaki kişi” olarak da bilinen Dış Ticaret ve Savunma Bakanı Francken, “Türkiye, Avrupa ile aynı Gümrük Birliği içinde yer alıyor. Bu Gümrük Birliği’nin kapsamlı şekilde güncellenmesi hâlinde aramızdaki ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika bu görüşü destekliyor. Şirketlerimiz bu fırsatı kaçırmamalı” çağrısında bulundu.
