Mehmet Bayhan'ın öncülük ettiği bir grup fotoğraf sanatçısının 1985 yılında kurduğu FOTOGEN Fotoğraf Sanatı Derneği 35. yaşını geride bırakırken bu özel yıldönümü nedeniyle “Bir Başka İstanbul” isimli bir fotoğraf kitabı yayınladı. Önce ismi çok sevdim. Çünkü, Bir Başka İstanbul, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın bir şiirinin ve dayım Orhan Okay’ın ailemizin tarihini de anlattığı kitabının da adı. Bendeki çağrışımları çok, ama çok fazla…

Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan kitabın girişinde FOTOGEN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Göksungur imzasıyla bir yazı yer alıyor. Yazı, hem İstanbul’un fotoğraf sanatçıları gözündeki önemine hem de kitabın nasıl oluştuğuna dair ipuçları taşıyor:

“Bu sene 35. yaşını kutlayan FOTOGEN Fotoğraf Sanatı Derneği için bu kadim şehrin ayrı bir önemi oldu hep…

Sadece İstanbul’da kurulmuş olmak, İstanbul’da yaşıyor olmak değil bunun nedeni. Aynı zamanda; İstanbul’un kendini yavaş yavaş ele veren büyüleyiciliği, peşine düştükçe keşfettiğiniz gizemi, gözden uzak detaylarda gizli ayrıksılığı ve çekiciliği bizleri de büyüledi ve bütün bunların peşine düştük…

İşte bu nedenle bu 35 yılda, elbette başka çalışmaların yanı sıra, esas olarak İstanbul’a baktık, izledik, araştırdık…

2005 yılında birinci ‘Tarihi Yarımada’ sergisini, 2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması vesilesiyle, birincisinin devamı niteliğinde ikinci ‘Tarihi Yarımada’ sergilerini açtık…

2010 yılında gerçekleştirdiğimiz FOTOGEN Gösteri Günleri etkinliğimizin temasını ‘İstanbul’ olarak belirledik…

2013 yılında 33 arkadaşımızın İstanbul’un 33 farklı yönünü çalıştığı ‘33 İstanbul’ sergisini açtık ve albümünü yayımladık…

Bu çalışma o kadar beğenildi ki, devamı niteliğinde elinizde tuttuğunuz ‘Bir Başka İstanbul’ projesine başladık. Bu projede de 32 arkadaşımız yine İstanbul’un farklı unsurlarını, farklı boyutlarını, farklı zenginliklerini ele aldı, üç yıl boyunca fotoğrafladı. Böylece İstanbul destanının kilometre taşlarından biri daha döşenmiş oldu…

Sonuçta ortaya, İstanbul’un hemen göze çarpan, görmeye alıştığımız görüntüleri dışında, 32 ayrı konu başlığından örneklerin yer aldığı bu çalışma çıktı. Hepsi aynı İstanbul ama 32 farklı İstanbul…”

156 sayfalık kitapta yer alan sanatçılar arasında “Yaşayan Çinilerimiz” ile Ersin Alok, “İstanbul’un Işıkları” ile İbrahim Zaman, “Şefler ve Mutfakları” ile Yusuf Biton, “Dönüşen Tarlabaşı” ile İbrahim Göksungur, “Yeni İstanbul” ile Cengiz Karlıova, “İstanbul’da Kuş Sarayları” ile Sevdiye Kurucu, “Süleymaniye ve Suriyeliler” ile Fatmagül Mercan, “İstanbul’da Yalnızlık” ile Masis Üşenmez de bulunuyor. Fotoğraflar öncesinde işlenilen konularla ilgili kısa tanıtımlar, kitabın sonunda ise fotoğrafçıların biyografileri yer alıyor.

Ben, “Bir Başka İstanbul” kitabını çok sevdim, birkaç gündür elimden düşmüyor. Siyah beyazın büyüleyici tonlarıyla İstanbul’u bir roman tadında izlerken kimi zaman çocukluğuma gidiyor, bazen duygulanıyor bazen gülümsediğimi fark ediyorum… FOTOGEN’e gelince yıllardır odağımda. Etkinliklerine gazetenizde yer vermeye çalışıyorum… Bu senenin son etkinliği Onur Üyelerinden İbrahim Zaman'ın Haziran ayındaki “Zamanın Renkleri”ydi. FOTOGEN, sezon içinde her Salı etkinlikler düzenliyor.

FOTOGEN önemli iki yarışmayı da halen sürdürüyor. Türk fotoğrafının öncülerinden Şinasi Barutçu adına her yıl “Şinasi Barutçu Kupası Yarışması” yapılıyor. Şinasi Barutçu Kupası’nı kazanmak için üç yıl başarılı olmak gerekiyor. Kupayı kazananların sergileri de açılıyor.

Fotoğrafçı Sami Güner adına da Sami Güner Kupası düzenleniyor. Şinasi Barutçu kupasında olduğu gibi “Sami Güner Kupası” kazanmak için de üç yıl üst üste bu yarışmada başarılı olmak gerekiyor.