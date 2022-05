“Bir Başka Kapadokya”ya yolculuk

- Kapadokya’daki Mustafapaşa köyünü ve yöresel lezzetleri biliyor musunuz? İşte “Bir Başka Kapadokya”

Mustafapaşa Köyü geçtiğimiz yılın son günlerinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dünyanın en iyi turizm köylerinden biri olarak ilan edilmişti. Bu nedenle Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp Belediyesi, Ürgüp Kaymakamlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Nevşehir Valiliği’nin ev sahipliğinde “Bir Başka Kapadokya” (Kapadokya Lezzetleri, Mustafapaşa) başlığı altında 30 civarında gastronomi ve turizm kanaat önderinin katılımıyla iki günlük bir etkinlik düzenlendi.

Kapadokya deyince akla öncelikle peri bacaları, balon turizmi geliyor; çünkü Kapadokya’nın kültürel hazinelerinin tamamı halen ziyaretçilere açılmış durumda değil. “Bir Başka Kapadokya” ile bölgenin yeterince değerlendirilmemiş iki kültür varlığını gündeme getirmek hedeflendi: 2021 Best Tourism Villlage Mustafapaşa ve Kapadokya gastronomi envanteri…

- Türkiye’de bir üniversiteye ev sahipliği yapan en küçük yerleşim birimi

Mustafapaşa köyü, Türkiye’nin bir üniversiteye ev sahipliği yapan en küçük yerleşim birimi olma özelliğine de sahip. Bin 300 civarında yerli nüfusu ve 2 bin civarında üniversite öğrencisi ile Anadolu’nun hiç şüphesiz en ilgi çekici yerleşim birimlerinden biri. Eski adı Sinasos olan köy, Orta Çağ’a dayanan tarihi; Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine tarihlenen 200 civarında tescilli yapısı ve kozmopolit kültürü ile Kapadokya tarihinde çok önemli bir yere sahip…

- Genç ve başarılı bir eğitim yuvası: Kapadokya Üniversitesi

“Bir Başka Kapadokya” etkinliğinde davetlisi olduğumuz Kapadokya Üniversitesi (KÜN), İç Anadolu’nun merkezinde büyük şehirlerden uzakta, evrensel bilimi ve hür düşünceyi olmazsa olmaz kabul eden, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevreye duyarlı bir yaşamı önceleyen bir grup entelektüel ve yerel kalkınma gönüllüsünün inisiyatifi ile Mustafapaşa köyünde 2005 yılında kuruldu. Aralarında uçak teknolojisi atölyelerinde eğitim alan, insansız hava aracı laboratuvarlarında ar-ge yapan, gastronomi eğitimini sürdüren öğrencilerin de bulunduğu üniversitenin Mustafapaşa, Ürgüp, Uçhisar ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dört yerleşkesi var.

- Gastronomi, Kapadokya’daki turizm varlıklarının gölgesinde kalmamalı

“Bir Başka Kapadokya (Kapadokya Lezzetleri, Mustafapaşa)" etkinliği süresince Mustafapaşa köyü tanıtıldı, bölgenin benzersiz ortamı eşliğinde Kapadokya'ya özgü lezzetleri deneyimleme fırsatı sunuldu. Etkinlik ile Kapadokya'nın sahip olduğu diğer turizm varlıkları arasında geri planda kalan gastronomi zenginliğinin göz önüne çıkarılması amaçlanıyordu. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan ve www.gastrocappadocia.com portalında kamuoyunun beğenisine sunulan Kapadokya gastronomi envanteri misafirlere tanıtıldı, deneyimleme imkânı verildi.

Etkinliğin ilk gününde, Mustafapaşa’daki Seraphim Cave Otel’de, Kapadokya Üniversitesi Aşçılık ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinin hazırladığı bölge mutfağının yemekleri etkinlik katılımcılarına sunuldu.

Etkinliğin ikinci gününde sabah kahvaltısı, Ürgüp eski TEKEL Şarap Fabrikası'nda, yeni KÜN Fabrika Yerleşkesi'nde bölgeye özgü ürünler ile hazırlandı. Kahvaltı, üniversite ve Nevşehir ili kadın kooperatiflerinin ortak çalışması ile yapıldı. Etkinlik ile yöresel lezzetlerin tanıtımı yapılırken, yerel işletmelerin de görünürlüğünün artırılması hedeflendi.

Gastro Kapadokya Yemek Şenliği’yle birlikte gerçekleştirilen etkinlik, Nevşehir kadın kooperatiflerinin, derneklerin ve yerel üreticilerin ürünlerini tanıtarak satışını yaptığı eğlenceli aktivitelere, yarışmalara ve sunumlara da sahne oldu.

- Vazgeçilmez bir geleneksel sokak lezzeti “simit”

Mutfak Dostları Derneği, 2011 yılından bugüne ülkemizin gastronomik değerlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediği “Türk Mutfağının Yapıtaşları” seminerler dizisine “Simit Semineri” ile devam etti. Seminer, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Türk Mutfağı Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşti.

- Şevval Sam bu akşamı Zorlu PSM’de!

Şevval Sam, 30 Mayıs (bugün) akşamı Zorlu PSM’de saat 21.00’de bir konser verece. Sam, konserinde Ander Sevdaluk ve Nar tanem gibi sevilen şarkılarının yanı sıra bu konser için hazırlanan sürprizlere de yer verecek.

- 6. Bozcaada Caz Festivali’nde sahne alacak isimler açıklandı

Paribu ana sponsorluğunda ve Kendine Has, Volkswagen, Jack Lives Here, Metro Türkiye, Organics by Red Bull destekleriyle 26-28 Ağustos tarihleri arasında, uluslararası programın Europe Jazz Network (Avrupa Caz Ağı) üyesi kurumlarla iş birliği içerisinde belirlendiği, yeni yetenekler ve cazın ustalarını da sahnesinde konuk etmeye hazırlanan Bozcaada Caz Festivali konser programı belli oldu.