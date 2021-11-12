Bir Cumhuriyet beyefendisi Murtaza Çelikel

Murtaza Çelikel, üniversitede okurken Eminönü’nden iplik alıp Mersin’de dokuttu, Ortadoğu’ya ihracat yapan babasına yardımcı oldu. Bir cumhuriyet beyefendisi olarak tanındı.

Murtaza Çelikel, 1931’de yılında Konya Ereğli’de dünyaya geldi. Konya Lisesi’nden mezuniyetinin hemen sonrası CHP’ye üye oldu, bu Türkiye’nin sosyolojik yapısında çok ender görülen bir adımdı. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okurken Eminönü’nden iplik alıp Mersin’de dokuttu, Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan babasına yardımcı oldu.

Çelikel, Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi’nin önerisiyle Gazetecilik Enstitüsü‘nde de okumaya başladı. Simavi ile nerede ve nasıl tanıştığı öyküsü bir yana, her 2 okulun öğrenci cemiyetlerine girer, burada cumhuriyetçi çıkışlarıyla öne çıkar.

Yeni Sabah gazetesinde staj yaparken, gazetenin patronu Sefa Kılıçlıoğlu onun farklı yönlerini keşfeder, muhabir olarak işe başlatır. Çelikel, 1954’te CHP Beyoğlu İlçe Gençlik Kolu Başkanı olur, belediye meclisine üye seçilir. Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın yazdığı yazılar nedeniyle hapis yatarken onunla birebir ilgilenir, vasiyeti gereği tabutunu o taşır, Yalçın ‘’Kalemimi kırarım ama yazdıklarımdan vazgeçmem‘’ dediği kalemini ona armağan eder. Türkiye Musevisi Josef Levi ile toptan gömlek işine girerek iş yaşamına atılır. Askerliği sonrasında onunla suni deri ve muşamba üretir. Durmuş Erginsoy’la poliüretan torba üretimi yapar, Raif Dinçkök ve Cemil Parman’la ambalaj işletmesi kurar. 1960’ta halka açık Hür-İş şirketinin yönetiminde yer alır. Okul arkadaşı Aysel Çağıl, -onu hukuk profesörü Aysel Çelikel olarak tanıyoruz - ile evlenir. Toplu Konut şirketinin ortağı olur, 1973’te Doğa Kimya’yı kurar, Yakuplu’da Marin City projesini gerçekleştirir.

İSO Meclisi’nde Başkan Vekili olarak görev yaparken, ülke sanayisine ilişkin renkli çıkışlarıyla ses getirir, kamuoyunun yakın ilgisini yaşar. Çelikel, Bülent Ecevit’in Arayış dergisinde yer aldıktan sonra, 1985’te DSP’nin kuruluşunda 1 no’lu üye olur. Rahşan Ecevit genel başkan iken DSP‘nin genel başkan yardımcılığını yapar. Yaşam öyküsü “Benim Küçük İmparatorluğum” adıyla Berat Gürçıkan tarafından kitaplaştırıldı. 2020’de, 88 yaşında vefat eden Murtaza Çelikel, renkli ve çok yönlü yaşamında sıkı bir cumhuriyet bireyi olarak iz bıraktı....

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