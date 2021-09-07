Eskiden bu, davul zurnayla ilan edilirdi. Hatta çakarlı gözler eşliğinde pavır pöint üzerinden naklen yayınlanırdı. Şimdi ise hem adındaki “yeni” gitti hem de eski “orta vadeli program” ismine geri dönüldü. Üstelik gece yarısı, Resmi Gazete’de yayınlanıverdi. Tıpkı Naci Ağbal’ın gönderilişi gibi…

Orta Vadeli Program; eski bakanın gerçekle bağdaşmayan abartılarından biraz arındırılmış, biraz da “program gerekiyordu, yayınladık işte” kabilinden ama ayakları gerçeğe ucundan da olsa dokunan bir program…

Ciddiye almalı mıyız? Elbette… Ancak ciddiyetini tartışarak… Enflasyon hedefi? TÜİK için geçerli hedefler koymuş ama piyasanın, çarşı pazarın anlayacağı dilden değil. Zira daha şimdiden aşılmış hedefler söz konusu… Döviz hedefi? Buna “hedef” yerine temenni desek daha doğru ifade olacaktır.

Büyümeye gelince; Türkiye’nin bazal metabolizması, %5 büyüme üzerine şekillenmiştir. Özetle insan bedeninin uyurken çalışan bazal metabolizması gibi… Öyle ya uyuyoruz diye kalp duracak, böbrek süzmeyecek, karaciğer enzimlemeyecek değil ya…

YIKILMADIM AYAKTAYIM

Yüzde 5 büyüme hedefi de buna benzer bir irade beyanı; “yıkılmadım ayaktayım” itirafı… Hani çift haneli rekor büyümeler, %22’ler? Elbette bir rüzgârdı geldi geçti oluverdi. Biz yine kendi gerçeklerimize dönelim ve özde değil de sözde reformlarla ancak bu kadarını başarabileceğimizi itiraf edelim.

Bir de kuşlar var hâkim bey… Her şeyin başı onlar… Onlar refahı koyuyorlar insanların kafasına… Baksanıza büyüdük büyüdük uçuyorlar… Ozan Ahmed Arif’ten ödünç aldığım mısralar üzerinden anlatayım dedim derdimi. Zaten rakamları yuvarlayıp bol sıfırla bezeyen OVP daha iyisini yapmıyor ki…

Peki, zenginleştik mi? Kişi başı milli gelir 8,597 $’dan bu sene 9,489 $’a çıkacağını söylüyor OVP… 2023’te ise 10 bin $’ın üzerine çıkıveriyor. Oysa 8 yıl önce 12,582 $ idi. Kısacası zenginlik, başka bahara kaldı. Kaldı ki bunlar da OVP’nin iddiası ve ben onun yalancısıyım.

İşsizlik; ne sen sor ne ben söyleyeyim; zaten TÜİK iş aramayanı işsiz saymıyor. Bir de şu iş arayanlar var ki onları bu kötü alışkanlıklarından vazgeçirebilirsek, sorunu kökünden çözmüş olacağız. OVP de öyle yapmış zaten, getirmiş çift hanenin dibine dayamış tahminini…

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-OVP nedir? Ekonomi için önem? Neyin göstergesi?

Orta Vadeli Program demek… Hükümet eskiden yıllık ekonomi programı yapardı. Sonra bunu 3 yılık yapmaya başladı. Ekonomi için önemli zira kamu ve özel sektör bu programa göre kendine hedef koyacak, iş yapacak, gelişecek. Ancak OVP ekonomik gerçeklere değil siyasi beklentilere göre yapılırsa çelişkiden başka işe yaramıyor, yaramadı, yaramayacak.

2-OVP’de neler olması beklenir ve neler yok? Daha önceki OVP’den farkı nedir?

Olması gereken, hükümetin ülke kaynakları ve ihtiyaçlarını bir program dâhilinde ekonominin büyüme, kalkınma, gelişme çizgisini yönetmek için neyi, nasıl ve ne zaman yapacağının kamuya bildirmesi… Ancak bizde gerçeklerden ziyade propaganda malzemesi iddialı hedefler koymak… Daha öncekinden tek farkı; adının YEP (Yeni Ekonomi Programı) olmaması…

BU OVP NEYE İŞARET EDİYOR?

Reform yok, yeniden yapılanma yok, kamunun tasarrufu söz konusu değil, enflasyona dair çözüm yok ama slogan çok, büyüme eski tempoya dönüyor, kurda Merkez’den umut kesilmiş gibi…

Bu OVP’de refah artışı yok, ihracatta lig atlamak yok, cari fazla verme iddiası yok, aya gidilecek ama nasılı yok, çevre, yeşil mutabakat, sanayideki canlılığın devamı için tedbir yok.

Peki, ne var? Eski programları alıp üzerine 1 yıl ilave ederek program savma var. Herkes bildiğini okusun, ortalıkta program filan yok… Sıfırları bol, yuvarlanmış rakamlarla dolu bir gece yarısı KHK’sı…