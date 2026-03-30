Bir “emir” ile başlayan değişim
Sosyal medyada veya işyerinde sürekli duymaya, görmeye başladın; bu yapay zekâ ajanlarına artık birçok işi tek bir komutla yaptırabiliyoruz: analiz et, yaz, düzelt, özetle. Üstelik bu sistemler yorulmuyor, itiraz etmiyor, kırılmıyor. Bu da insana fark ettirmeden güçlü bir his veriyor: kontrol tamamen sende.
Ama tam bu noktada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ajanlarla kurduğumuz iletişim dili, zamanla insanlarla kurduğumuz iletişimi etkileyebilir.
Emir kipinin sessiz etkisi
YZ ajanlarına genelde şöyle konuşuruz: “Bunu yap”, “şunu hazırla”, “hemen gönder.” Bu normaldir. Çünkü karşımızda bir insan yok. Ve diğer bir etken de; ilk zamanlarda Sam Altman’ın ChatGPT kullanımında “nazik olursanız daha fazla enerji harcanır” söylemi akıllarda yer etti.
Ancak gün içinde aynı dili insanlara da kullanmaya başladığımızda, iletişim fark edilmeden değişir. “Rica” azalır, “teşekkür” azalır, ton sertleşmese bile mesafe artar.
Görünmez bir alışkanlık
Ajanlar 7/24 çalışan, hiçbir beklentisi olmayan sistemlerdir. Bu durum, insanda fark edilmeden bir alışkanlık oluşturabilir: emir ver, sonuç al. Ve hatta bu hoşuna gidecektir, işine gelecektir.
Zamanla bu alışkanlık insan ilişkilerine sızarsa, iletişim mekanikleşir. Karşı taraf kendini bir ekip arkadaşı gibi değil, bir görev uygulayıcı gibi hissetmeye başlayabilir.
Aynı şeyi iki farklı şekilde söylemek mümkündür: “Bunu bugün bitir.” ve “Bunu bugün bitirebilir miyiz?” Aradaki fark sadece birkaç kelime değil, aynı zamanda yaklaşım farkıdır. Biri kontrol eder, diğeri iş birliği kurar.
İki ayrı dünya
Ajanlarla iletişim “görev” odaklıdır. İnsanlarla iletişim ise hem “görev” hem “ilişki” odaklıdır.
Kendine şu soruyu sor: Gün içinde ajanlara nasıl konuşuyorsun ve bu dil insanlara da yansıyor olabilir mi?
Bir de tersini düşün: Seninle konuşan biri sürekli emir kipinde konuşsa, nasıl hissedersin?
Ajanları istediğin gibi kullanabilirsin. Emir vererek, hızlı ve net şekilde… Bu doğası gereği doğru.
Ama önemli olan şu: Ajanlara karşı geliştirdiğin dil, insanlara karşı alışkanlığına dönüşmesin.
Çünkü teknoloji araçtır. İlişki ise değerdir.
Ve o değeri koruyan şey çoğu zaman sadece bir kelimedir:
Lütfen.
