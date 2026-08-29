Bir Excel tablosundan geleceğin işgücüne

Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un içinde dolaşan bir Excel tablosu teknoloji dünyasının gündemine girdi. Yaklaşık 600 çalışan, maaşlarını, aldıkları zamları, nakit bonuslarını ve hisse ödüllerini gönüllü ve anonim olarak aynı tabloya yazmıştı. Microsoft’un 223 bin çalışanının küçük bir bölümünü kapsıyor ve şirketin resmi ücret verileri değil. Bu nedenle genelleme yapmak doğru olmaz. Ancak bazı rakamlar, çalışma hayatında yaşanan daha büyük bir dönüşümü görmek açısından oldukça çarpıcı.

Microsoft’un Cloud + AI grubunda çalışanların bildirdiği yıllık baz ücretler 111 bin dolardan 450 bin dolara, hisse ödülleri ise 1,4 milyon dolara kadar çıkıyor. Aynı şirketin temmuz ayında binlerce çalışanıyla yollarını ayırmış olması tabloyu daha da düşündürücü hale getiriyor.

Microsoft bir taraftan yapay zekâ altyapısına milyarlarca dolar yatırırken diğer taraftan Meta, Google, OpenAI, Anthropic ve girişimlerle kritik AI ve bulut yetenekleri için rekabet ediyor.

İlk bakışta bu, teknoloji sektöründeki yüksek ücretlere ilişkin ilginç bir haber gibi görünebilir. Oysa bana kalırsa tablonun anlattığı asıl hikâye başka: Yapay zekâ çağında insan emeğinin fiyatı yeniden belirleniyor.

İşler değil, işlerin içindeki değer değişiyor

Yapay zekâ tartışmasını uzun süredir aynı soru etrafında yürütüyoruz: Yapay zekâ işlerimizi elimizden alacak mı?

Oysa artık soruyu biraz değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü yaşadığımız dönüşüm bazı mesleklerin bir gecede ortadan kalkıp yerlerine yenilerinin gelmesinden daha karmaşık. Meslekler varlığını sürdürürken o mesleklerin içindeki görevlerin, yetkinliklerin ve insanların yarattığı ekonomik değer değişiyor.

Bir yazılım geliştiricisi hâlâ yazılım geliştiricisi, bir finansçı hâlâ finansçı, bir iletişimci hâlâ iletişimci. Ancak aynı unvana ve benzer deneyime sahip iki insanın üretebildiği değer arasındaki fark giderek açılabiliyor. Çünkü artık mesele bir işi yapabilmekten çok, teknolojiyle birlikte o işi ne kadar farklı ve yüksek değer üretecek biçimde yapabildiğimiz.

Microsoft ve LinkedIn’in 2024 Work Trend Index verileri teknik AI yeteneğinin işe alımının sekiz yılda yüzde 323 arttığını gösteriyordu. Aynı araştırmada yöneticilerin yüzde 71’i AI becerilerine sahip daha az deneyimli bir adayı, bu becerilere sahip olmayan daha deneyimli bir adaya tercih edeceğini söylüyordu.

Stanford Digital Economy Lab’in milyonlarca ABD çalışanının bordro verilerini inceleyen ve Ağustos 2026’da güncellenen araştırması, ekonomi genelinde yapay zekâya bağlı yaygın bir iş kaybı yaşandığını göstermiyor. Ancak genç çalışanlarda dikkat çekici bir ayrışma var. Yapay zekâ kullanımının yoğun olduğu mesleklerde çalışan 22-25 yaş grubundaki istihdam, AI’a daha az maruz kalan mesleklerdeki aynı yaş grubuna kıyasla belirgin biçimde geride kalıyor. Araştırmacıların hesaplamasına göre bu fark yüzde 19’a ulaşıyor.

Bu veriyi “yapay zekâ gençlerin işlerini elinden alıyor” diye okumak doğru olmaz. Ancak çalışma hayatındaki ayrışmanın ilk işaretlerinden biri olarak görmek mümkün.

Bir tarafta bazı görevler otomasyona daha açık hale gelirken diğer tarafta belirli yetkinliklere sahip insanlar için şirketler arasındaki rekabet sertleşiyor.

Belki önümüzdeki dönemde çalışma hayatını açıklarken daha sık kullanacağımız kavramlardan biri stratejik kıtlık olacak. Bir insanın piyasa değerini sadece kaç yıllık deneyime sahip olduğu, hangi pozisyonda çalıştığı ya da hangi diplomayı taşıdığı belirlemeyecek. Sahip olduğu yetkinliğin ne kadar kolay bulunabildiği ve teknolojiyle birlikte ne kadar değer üretebildiği de belirleyecek.

Yapay zekâ bazı görevleri yapmanın maliyetini düşürürken; problemi doğru tanımlayabilen, doğru soruyu sorabilen, farklı alanlardaki bilgiyi bir araya getirebilen, AI çıktısını değerlendirebilen ve bunu yeni bir ürüne, sürece ya da iş modeline dönüştürebilen insanın değerini artırabilir.

Teknoloji insan emeğini tek yönde ucuzlatmıyor. Emeğin farklı türleri arasındaki değer farkını yeniden şekillendiriyor.

Kariyer güvenliğinin yeni tanımı

Bu değişim çalışanlar açısından temel bir soruyu beraberinde getiriyor:

Bugün sahip olduğum yetkinlik üç ya da beş yıl sonra ne kadar değerli olacak?

Bugüne kadar kariyeri büyük ölçüde doğrusal bir model üzerinden düşündük: İyi bir eğitim al, iyi bir kuruma gir, deneyim kazan, uzmanlaş ve yüksel. Bu model ortadan kalkmıyor. Ancak yapay zekâ çağında kariyer güvenliği bulunduğumuz pozisyondan çok, öğrenme ve dönüşme kapasitemizle ilişkili hale geliyor.

Yani çalışanların önüne bir yapay zekâ aracı koymak, kurumu yapay zekâ çağının şirketi haline getirmiyor. İşin nasıl yapıldığını, hangi yetkinliklerin geliştirildiğini ve insan ile teknolojinin nasıl birlikte çalışacağını yeniden düşünmek gerekiyor.

Aynı durum eğitim için de geçerli. İşgücü piyasası yetkinlikleri giderek daha hızlı yeniden fiyatlıyorsa, insanları hayatlarının ilk yirmi küsur yılında eğitip sonraki kırk yıl boyunca aynı bilgi setiyle çalışmalarını bekleyemeyiz.

Bu, diplomanın önemini kaybettiği anlamına gelmiyor. Güçlü bir üniversite eğitiminin kazandırdığı analitik düşünme, muhakeme ve disiplin bilgisi daha da kıymetli olabilir. Fakat diplomanın yanına hayat boyunca güncellenen bir yetkinlik portföyü koymamız gerekiyor.

Microsoft çalışanlarının birbirlerinin ücretlerini görmek için oluşturduğu o Excel tablosunun bize sordurduğu asıl soru belki de “Microsoft’ta kim ne kadar kazanıyor?” değil. Görünürdeki soru, “Benim ürettiğim değerin bugünkü fiyatı ne?”

Ama önümüzdeki yılların asıl sorusu çok daha önemli: “Yarın değerli kalabilmek için bugün ne öğrenmem gerekiyor?”

Çünkü yapay zekâ insanın değerini ortadan kaldırmıyor. Hangi insan yetkinliklerinin değerli olduğunu yeniden tanımlıyor.