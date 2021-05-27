Bir farklı fuar “ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı”

Ülkemizde yurt içinde ve yurt dışında fuarcılığın geliştirilmesi amacıyla 1995 yılında “KOSGEB Fuar Destekleri” yürürlüğe konulmuştu. Ülkemizde yurtiçi ve yurtdışı fuarcılık ve organizasyon hizmetlerini gelişmesinde emek veren başarılı projeler üreten ve uygulayan iş insanlarımızdan Bilgin Aygül’le geçtiğimiz gün önümüzdeki günlerde İstanbul’da 01-06 Haziran 2021 tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı’da gerçekleştirilecek “ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı” ila ilgili konuşma olanağını buldum.

Bilgin Aygül, Mülkiye mezunu girişimcilerimizden.

İş yaşamına T.C Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Merkezi’nin (İGEME )1981-1983 yıllarında çalışan Bilgin 1984 yılında kurduğu Atis Anadolu Dış Ticaret adlı şirketi ile girişimci olarak ihracat yapmaya başlar.

1993 yılında fuarcılık alanına yönelen Bilgin Aygül, 1993 yılında “Forum Fuarcılık AŞ’yi kurar. KOSGEB Başkanlığım dönemimde Bilgin beyi tanımış “Fuar destekleri”nin hazırlık sürecinde bu alanda faaliyet gösteren kişilerden bir olarak kendisinden de bilgi desteği almıştık.

1993-2013 yılları arasında yönettiği şirket, 40 ülkede bini aşkın sayıda düzenlediği fuarlar ve organizasyonların ülkemiz ekonomisine ve tanınırlığına ciddi katkılar sağladığı bilinmekte.

2013 yılında Forum Fuarcılık’ın hisselerini devrederek deneyimli kadrosuyla bu kez “Atis Fuarcılık” adıyla yeni yurtiçi ve yurtdışı fuarcılık ve organizasyon şirketini kurar.

Klasik ticari fuarcılık ve organizasyonun yanı sıra ülkemizde sanata ve sanatçıya değer verilmesini bu bağlamda pazar olanağının yaratılması amacıyla birçok sanat projeleri geliştirir.

“ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı”yla ilgili konuşma olanağını buldum.

Bilgin bey; “Ticari fuarların sıra Sanatın yaratıcı , geliştirici , paylaşımcı gücünün yeni bir ışık kaynağı olacağı inancıyla yola çıkan Atis Fuarcılık, ARTFORUM Ankara ve altı yıldır gerçekleştirilmekte olan ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarları ile edindikleri birikimi, özellikle komşu ve çevre ülkelerde uzun yıllardır yaptıkları çalışmaların sonuçlarını İstanbul’da da ARTCONTACT İstanbul Çağdaş sanat Fuarında sanat piyasalarının güçlenmesine, genç sanatçılara ve yeni projelere önem vermenin yanı sıra kamusal alanda sanat çalışmalarını ve uluslar arası işbirliklerini hedefleyen “ArtContact İstanbul, Sanat Fuarları” projesini planladık…

ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 01-06 Haziran 2021 tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı’da gerçekleştiriliyor.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nden söz eder misiniz soruma,

Çağdaş mimari yapısıyla, 8500 Yıllık tarihiyle, İstanbul’un en eski yerleşim yerinde, Yenikapı’da 2017 yılında inşa edilen Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nin en önemli misyonu, İstanbul’un marka değerine katkı sağlamaktır.

10.000 m2 sütunsuz, 16 metre tavan yüksekliğine ve sağlıklı iklimlendirmeye sahip kapalı alandır.

Ayrıca açık alanda bir o kadar sergileme alanına sahip” diyor.

Fuara dönersek Bilgin bey söyleşiye, fuar süresince 20’yi aşkın konferans, söyleşi, dinleti, workshop, performans ve 4 büyük konser gerçekleştirilecek.

31 Mayıs 2021 tarihinde 16:00-20:00 saatleri arasında ön izleme, açılış ve ödül töreni ile kapılarını açacak olan fuar, 01-04 Haziran tarihlerinde 10:00-20:00 saatlerinde ziyarete açık olacak, hafta sonu yasakları kalkar ise 06 Haziran’a kadar devam edecek.

COVID-19 tedbir ve önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan fuar ön izleme günü olan 31 Mayıs 2021 saat 18:00 ‘de BAU (Bahçeşehir Üniversitesi) Konservatuvarı’nın BAUJAZZ BAND konseri sonrası 19:00’da Sanatçı Onur Ödülü, Sanata Katkı Onur Ödülü ve Kurum Onur ödülü sahiplerine verilecektir.

Fuarda yerli ve yabancı 100 ‘ü aşkın galeri, müze, üniversite, kurum, proje ve inisiyatif yer alıyor.

Açık alanda Mehmet Aksoy gibi Türkiye’nin önde gelen heykeltıraşlarının büyük boyutta eserleri sergilenecek. Ayrıca Demir Heykel Çalıştayı ve Street Art çalışmaları yer alacak.

Hangi ülkeler katılıyor soruma ise; Rusya Rus Evi, AB Gallery Korea, Macsabalsilkroad, İsviçre Claudia Schmidt Gallery, Brezilya Silvio Piesco Art, Arte Des-Generado İspanya ve Azerbaycan Azart Gallery katılmaktadır.

Ülkemizden de çok sayıda sanat galerileri katılmakta.

Pandemi süresince gösterdikleri olağanüstü özverili çalışmalara fuarında küçük bir teşekkürü olarak Sağlık çalışanlarına eşleriyle birlikte fuara girişleri ücretsiz olmasına karar verdik...” diyor.

Değerli okurlar bilindiği gibi gelişmiş ülkelerde Sanatın toplum ile buluşmasını sağlayacak yeni fırsatların yaratılması ile sanatsal paylaşımlarda bir yöntem olarak sanat fuarlarına yoğun gösterilmektedir…

Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nın, pandemi sürecinde sanat ortamının ve piyasalarının gelişmesine katkı sağlayacağına ben de inanıyor, bu bağlamda desteklemek için sanatseverlerin ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nı gezmelerini öneririm.

Fuarla ve programlarla ilgili ayrıntılı bilgi www.artcontactistanbul.com’dan temin edilebilir.