Bir girişimcilik öyküsü “Duyu Çocuk”…

Kadıköy-Koşuyolu’ndan arkadaşım Dr. Tolga Evren’nin davetiyle pazar günü “Duyu Çocuk” ve “Skolyoz İstanbul”un Altunizade şubesi açılışına katıldım.

Açılışına katıldığım şirin mekanın kurucuları, İlayda Candan Aşkar ve Onur Aşkar çifti fizyoterapi eğitimi almışlar.

Meslektaşlar, tanışıp evlenmişler...

Bir başka ifade ile ailece genç girişimciler…

Profesyonelce çalışırken kendi işlerini kurmanın planlarını yapmışlar…

Onur bey ve İlayda hanım heyecanla girişimcilik öykülerini şu sözlerle anlatıyorlar;

2013 yılında Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum.

Çocuk Fizyoterapisi alanında eğitimlere katıldıktan sonra yüksek lisansımı mezun olduğum üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladım.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanını bitirerek yöneticilik alanında master yaptım.

2015 yılında eşim İlayda hanımla düşlediğimiz kendi işimize ilk aşamada önce “Duyu Çocuk Fizyoterapi, Eğitim ve Danışmanlık”ı kurarak başladık...

Olağanüstü çalışarak kendimizi tanıttık, edindiğimiz çevreninde teşvikleriyle ilk merkezimizi Altıntepe/ Maltepe’de açtık.

Bir süre sonra kadromuza alanlarında başarılı uzman arkadaşlarımızı katarak “Klinik Psikologlar, Çocuk ve Ergen Psikiyatrislerin, Ortopedistlerin, Çocuk doktorlarının, Psikolojik danışmanların, Özel Eğitim öğretmenleri, Beden Eğitimcileri ve Anaokulu öğretmenlerinin ” tavsiye ettiği kaliteyi, dürüstlük ve etik değerleri özümseyen güvenilir kurum niteliğine gelmeyi başardık.

Duyu Çocuk’ta çalışmalarımı sürdürürken aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim” diyor Onur hoca…

Bu kez İlayda Candan hanım gülümseyerek sıra bende diyerek söze giriyor.

“2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde lisans, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansımı tamamladım.

Uluslararası SCHROTH Skolyoz gibi omurga sağlığı alanında çeşitli eğitimlere katıldım.

Onur beyle yaşamımızı birleştirdikten sonra kendi işimizi kurmaya karar verdik” diyor.

Duyu Çocuk’u ve İstanbul Skolyoz’u birlikte gezerken kadrolarında yer alan Ergoterapisti ile

Dil ve Konuşma Terapistleri tanıtıyorlar.

Yapılan tedavileri anlatırken ilgimi çeken iki konuda kendilerinden bilgi rica ettim.

Biri Çocuk fizyoterapisi diğeri ise Çocuklarda Ergoterapi.

Verilen bilgiler şunlar;

“- Çocuk fizyoterapisi:

Çocuk fizyoterapisi ya da çocuk rehabilitasyonu kapsamında doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrasında ortaya çıkan, çocuğun fiziksel ve mental gelişimini kısıtlayan hastalıklar (örneğin: serebral palsi, spina bifida, inme, genetik bozukluklar, kas hastalıkları vb.) değerlendirilmektedir.

Kas-iskelet sistemi bozukluklarının yanı sıra görme, konuşma, yutma ve bilişsel fonksiyonlarda bozukluklar da eşlik edebilir.

Bilişsel fizyoterapi desteğinde de; çocuğun/kişinin öğrenme ve davranışsal problemlerinin kaynağında eğer fiziksel problemler ve gerilikler mevcut ise bu alandaki detaylı değerlendirme sonrası terapi programı oluşturulur.

- Çocuklarda ergoterapi;

Başta otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar olmak üzere farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan bilim alanı.

Zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde yaşanan problem nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşayan, davranışsal anlamda problem çektiği için uyum sağlamada zorluk yaşayan kişilere uygulanır.

Ergoterapi her yaş grubundaki kişiye uygulanabilir” cevabını verdiler.

“Skolyoz İstanbul” bölümüne geldiğimizde,

Bu alanın uzmanı İlayda Candan hanım bu konuda şu bilgileri verdi;

Skolyoz, omurganın değişikliğe uğraması ile meydana gelen eğriliktir.

Travma, kas hastalıkları ve doğumsal gelişim bozuklukları gibi çeşitli nedenlere bağlı olduğu belirtilse de skolyoz sorunlarının oldukça büyük bir kısmında neden bilinmez.

Skolyozda omurga eğriliği ilerleyebilir, aynı kalabilir veya düzelebilir.

Tedavisinde cerrahi dışındaki tedaviler konservatif yöntemlerdir.

Tedavide; bebeklik döneminde yapılan Vojta tedavisi, akupunktur ve schroth tedavileri gibi fizyoterapi yaklaşımları uygulanabilir.

Skolyoz tedavisi, 15 yaş ve üzerindeki hastalara da uygulanmakta” dedi.

Arkadaşım Dr. Tolga Evren ise Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı İstanbul Sağlık eski müdürü Duyu Çocuk’un genel koordinatörlük görevini üstlenmiş.

Dr. Tolga Evren’e geleceğe ilişkin projeniz nedir soruma da, “İki girişimci kardeşimizin yarattığı Duyu Çocuk ve Skolyoz İstanbul”u kadın ve erkek ergenlere yönelik hizmetlerimizi de zenginleştirerek, kurumsallaşmış marka değeri olan önce ulusal bir sonraki aşamada da uluslararası bir merkeze dönüştürmeyi hedeflemekteyiz” cevabını verdi.

Onur hoca ve eşi İlayda Candan hanımın “Duyu Çocuk ve Skolyoz İstanbul” girişimcilik öyküsünün gençlerimize örnek olmasını diliyorum.