"Bir hükümet kendi ülkesinde %90 maliyetle borçlanır mı?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin 27 Şubat 2019 tarihinde çıkardığı altın sertifikası ile yaptığı borçlanmanın maliyetinin 2 yıl sonra yüzde 90’a ulaştığını açıkladı. CHP Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, bir hükümetin kendi ülkesinde altın ve dövizle borçlanmak zorunda kalmasının ağır maliyeti olduğunu belirterek, “İktisat literatüründe buna ‘ilk günah’ deniyor. Bununla borçlandığınız andan itibaren günahı işlemiş oluyorsunuz. Çünkü bunun riski çok yüksek. Türkiye öyle bir duruma geldi ki kendi ülkesinde altınla, dövizle borçlanmak zorunda kaldı. 27 Şubat 2019 altın sertifikası çıkardılar, altının gramı 223 liraydı. Parası olanlar aldı. Altın sertifikasının ödenme tarihi 24 Şubat 2021. Altının gramı 414 liraya çıktı. Yüzde 85 artış var. Onun üzerine bir de yüzde 4 faiz var. Maliyet yüzde 90’a çıkıyor. Bu parayı kim ödüyor? Hepimiz. Esnaf, sanayici, hiç kimse yüzde 90 maliyetle borçlanmaz. Diğer ülkeler eksi ya da sıfır maliyetle borçlanırken Türkiye Cumhuriyeti yüzde 90 maliyetle borçlanıyor” dedi. Grup toplantısında kadın haklarına ve kadınların istihdam noktasında yaşadıkları sorunlara da değinen Kılıçdaroğlu, son bir yılda çoğunluğu kayıt dışı 571 bin kadının işinden olduğunu, 1 milyon 400 bin kadının ise İş- Kur’a başvurduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Samsun’da bir kadının eski eşinden gördüğü şiddete ilişkin olarak ise, “Samsun’da şiddete uğrayan kadının görüntülerini sonuna kadar izleyemedim. İnsanın vicdanı kabul etmiyor “ diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’a da rozetini taktı.

“KADINLAR İSTİHDAM DIŞINA İTİLDİ”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sadece kadınların katıldığı ve konuşmasını kadınların sorunlarına ayırdığı grup toplantısında İnsan Hakları Eylem Planı’nı eleştirerek, “AKP hükümeti siz önce mevcut anayasayı ve yasaları uygulayın. İstanbul Sözleşmesi, AİHM kararları uygulanmalıdır. Ondan sonra çıkıp bir eylem planından ve hukuk reformundan söz edebilirsiniz” dedi. Buldan, kadınların her zaman olduğundan çok daha fazla istihdam dışına ve güvencesiz alana itildiğini belirtti. Kadına yönelik şiddete dikkat çeken Buldan, pandemiyle birlikte kadına yönelik erkek şiddetinin arttığını, her gün en az bir kadının erkekler tarafından katledildiğini söyledi. Buldan, “İktidarın sahiplerinin attığı kınama tweetleri yaşanan şiddeti ve sorumluluklarının üzerini kapatmaya yetmez. İktidarın görevi kınama mesajı yayımlamak değil, cinayetleri önlemek ve faillerin en ağır şekilde cezalandırmasını sağlamaktır” diye konuştu.