Bir iş ilânı ve düşündürdükleri

Bir iş ilanı

Hiçbir işveren çalışanının iş başında içki içmesini istemez. Ama California’daki bir işveren bunu teşvik ediyor. 30 kasa şarap bedava. Üstelik iyi para da ödüyor. Nerde bu yoğurdun bolluğu diyebilirsiniz. Ama işveren bir şarap üreticisi ise bu mümkün. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir firma (Murphy-Goode) bütün şarap sevdalılarına şöyle bir çağrı yapmış: ” Sizin için rüya gibi bir iş. Öyle bir iş ki, sizi anında şarap stratoferine (stratophere) fırlatacak.

Nefes kesen Sonoma Şarap Beldesi’nde (Sonoma Wine Country) yaşamak ister miydiniz? Hem ayda 10 bin dolar alacak hem de bir yıl kira ödemeyeceksiniz. Kariyerinizde bir değişiklik arıyor ve tutkunuzun peşinden gitmek istiyor musunuz? Carbernet, Rosé. Ve Chardonnay sözcükleri ağzınızı sulandırıyor mu? İşinizin ilk 90 gününde Dave Ready Jr’in (patron) gölgesi olacak ve bağ bozumunun bütün cephelerini keşfedeceksiniz. Bundan sonra sizinle ve tutkunuzla birlikte çalışıp şarapçılık işindeki kariyer yolunuzu seçmenize yardımcı olacağız. Sınırınız, gökyüzüdür. Bu rüya iş için başvurmak istiyorsanız yapmanız gereken şey, kameranızı alıp çektiğiniz video ile bize niye bu iş için gerçekten iyi bir aday olduğunuzu göstermektir. (Yaratıcılık ve mizah duygusu bir artıdır.)”

Bu çekici çağrıdan sonra adaylarda aranacak özellikler de sıralanmış: Hayatı yudum yudum yaşayan. Temasta olduğu her bölümde olumlu izlenim bırakma arzusu olan. Birisi “Kırmızı mı, beyaz mı?” diye sorduğunda “Evet, lütfen” cevabını veren. Şarap şişesi açacağı olarak İsviçre Ordusu bıçağını (Swiss Army Knife) tercih eden. Bağdaki huzurun, stüdyodaki yogadan daha iyi olduğuna inanan. Adayların 23 kiloya (50 lb) kadar da yükleri kaldırıp indirecek güçte olmaları gerekiyor.

İnsan kaynakçısı gözü ile değerlendirme

Yukardaki iş ilânını insan kaynakçısı gözüyle değerlendirdiğimiz zaman ilginç noktalar göze çarpıyor. Sözcükler güzel seçilmiş. Eğer kişi şarapçılık sektörüne meraklı ise gerçekten çekici bir ilan. Adayların önüne kariyer konusunda ideal bir sayfa açılıyor. Kariyer yolculuğu şarabın ham maddesi üzümü elde etmekten, bağ bozumundan başlatılıyor. Sonra da kişinin tutkusuna, eğilimine bağlı olarak kariyerine yön verileceği ifade ediliyor.

Aranan niteliklerde ise öğrenim, deneyim ile ilgili kısıtlayıcı bir ifade yok. Sadece yasal içki içme yaşının (21) üstünde olması ve Amerika’da çalışma izninin olması aranıyor. “Nasılsan öyle gel; seçimi biz yapacağız” yaklaşımı tercih edilmiş. Ancak kişide aranan yaşam biçimi, yaşama bakış tarzı ile ilgili bazı ipuçları var. Örneğin, iyi insan ilişkilerine önem veriliyor; şarap sektöründe çalışacak birisinin şarap içmesi bekleniyor; şarap açacağını Swiss Army bıçağında, yanında taşıyan pragmatik birisi olması isteniyor; üzüm bağındaki huzuru stüdyodaki yogaya yeğleyen birisi. Ve bu yüzyılda çok aranan bir nitelik olan yaratıcılık ve mizah duygusu öne çıkmış.

Bir yorum

Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizlik oranı şubat ayında %6,2 idi ve düşme eğiliminde. Bu ilana Haziran sonuna kadar kaç kişi başvuracak şimdiden bilinmez. Ancak başvurular çok fazla olursa ön elemede yapay zekadan yararlanırlar. Bunu yapacak algoritmalar mevcut. Ama ülkemizdeki bir ilana başvuru sayısı işsizliğin geldiği noktayı anlatmak bakımından kaygı verici. Operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 işçi alımı yapacak olan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilanında talep patlaması yaşanmış. İlana şu ana kadar 45 bini üniversite mezunu toplam 52 bin kişi başvurmuş. Bunlar, işsizlik oranı genel nüfusta %13,4 ve genç nüfusta %25,3 iken oluyor. Üstelik bu rakamlar TÜİK’in yayımladığı resmi rakamlar. Gerçek işsizlik rakamlarının bunun üstünde olduğunu tahmin etmek zor değil.

Sonuç

Kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve mutlu olmaları için paraya ihtiyaçları vardır. Bunun için de çalışacakları, tutkularını gerçekleştirebilecekleri işlerinin olması gerekir. Ülkelerin geleceği ve mutluluğu buna bağlıdır. Gençleri umudunu kaybetmiş bir ülkenin geleceği parlak olmaz.