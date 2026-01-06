Bir jeopolitik fay hattı kırıldı

Öncelikle 2026 yılının tüm okurlarımız için huzurlu ve bereketli geçmesini te­menni ediyoruz.

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde dünya ABD’nin Venezüella’ya yaptığı müdahale ile uyandı. Ülke başkanı yargılanmak üzere ABD’ye götürülürken Venezüella açısından önemli bir belirsizlik söz konusu.

Daha önceki yazılarımızda dünyada je­opolitik fay hatlarının olduğunu ve bu fay hatlarında kırılmalar yaşanmasının za­man meselesi olduğunu belirtmiştik. Bu fay hatlarından birisi de ABD ve Venezü­ella arasındaydı. Son gelişmeler bu fay hat­tının kırıldığını gösteriyor. Fakat bu kırıl­manın yaratacağı etkiler konusunda henüz net bir tahmin yok.

ABD tarafına bakarsanız ABD için fark­lı açılardan tehdit yaratan bir yönetime son verildi ve ABD çıkarları ile uyumlu bir yöne­tim ülkeyi yönetmeye devam edecek. Bu ara­da ABD Venezüella’nın doğal kaynaklarına erişim sağlayacak. Bu konuda en çok tartışı­lan kaynak petrol. Bilinen rezervler açısın­dan dünyanın en zengin ülkesi Venezüella. Bu ülkeyi Suudi Arabistan, İran ve Irak takip ediyor. Diğer taraftan Venezüella yüz ölçü­mü olarak Almanya’nın iki katı büyüklüğün­de. 912 bin kilometre kare ile Türkiye’den (785 bin kilometre kare) de daha fazla topra­ğa sahip. Nüfusunun 31 milyon civarında ol­duğu düşünülürse kişi başına düşen kaynak bolluğu açısından da zengin bir ülke.

Her ne kadar Venezüella’nın mevcut lide­ri kolaylıkla görevden uzaklaştırılsa da ül­kenin yönetimi açısından önümüzdeki dö­nemin zor bir dönem olacağı açık. ABD’nin daha önce bu tarz müdahaleleri sonrasında istikrarlı bir yönetime ulaşan ülke olmadı­ğını söyleyebiliriz. Bu nedenle önümüzdeki dönem Venezüella halkı için çalkantılı bir dönem olacağa benziyor.

Gelişmelerin piyasalara yansımaları

Venezüella her ne kadar en büyük petrol rezervine sahip olsa da günlük üretimi yak­laşık bir milyon varil. Günlük küresel petrol üretiminin 85 milyon varil olduğu düşünül­düğünde bu haberin petrol fiyatları üzerinde sınırlı etkisi olması beklenir. Petrol üreten diğer ülkelerin ortaya çıkabilecek açığı telafi edecek kapasiteleri bulunuyor.

Diğer taraftan Venezüella petrolünü özel­likleri gereği her rafineri kullanamıyor. Rafi­nasyonu zor ve pahalı bir petrolü var. Bu pet­rol türünü rafine edebilen rafineriler daha ziyade ABD’nin güneyinde ve Çin’de bulu­nuyor. Bu da petrol fiyatları üzerinde sınırlı etki yapmasının başka bir neden olabilir.

Risk algısı açısından kısa vadede önem­li bir etki yaratacağını da düşünmüyoruz. ABD batı yarımküredeki hegemonyasını artırmaya ve Çin’in yükselişini önlemeye çalışmaya devam edecektir. Bunları yapar­ken Çin ile doğrudan karşı karşıya gelme­diği sürece risk algının sınırlı olacağını de­ğerlendiriyoruz.

Fakat bahsettiğimiz jeopolitik fay hat­larından birisi de Tayvan ve Çin arasında. Çin’in Tayvan üzerinde iddia ettiği hakları nedeniyle bir gün ABD ile karşı karşıya ge­lecektir. Bu noktadan şimdilik uzak olduğu­muzu fakat ihtimalin gelecekte gerçekleşe­ceğini düşünüyoruz.

Bütün bunlar olurken…

ABD bir yandan jeopolitik hegemonyası­nı korumaya çalışırken Çin ekonomik he­gemonyasını artırmaya devam ediyor. Son veriler Çin’in yıllık dış ticaret fazlasının bir trilyon doları aştığını gösteriyor. 2024 yılın­da dünya imalat sanayi üretiminin %27’si­ni üreten Çin’in Mart ayında açıklanacak 15. Beş Yıllık Planda (2026-2030) bu ora­nı %40 olarak hedefleyeceği konuşuluyor. 2017 yılında küresel ticarette payı %13 se­viyesindeyken son dönemde %15’e yüksel­miş durumda. Çin para birimi yuanın euro karşısında bu yıl %8 değer kaybetmesi de Çin ekonomi yönetiminin elini ihracatı ar­tırmak açısından kolaylaştırıyor. Çin’in ag­resif ihracat politikası karşısında ABD’nin vergi politikaları da çok etkili olmadı. Çin nadir metaller ihracatını durdurma tehdidi ile hem ABD’yi hem de AB’yi önlem alma ko­nusunda engelleyebiliyor.

Çin tehdidi karşısında Türkiye olarak biz ne yapıyoruz? Küresel kutuplaşmanın art­tığı, jeopolitik risklerin yükseldiği bir dö­nemde yerel sanayimizi korumak, kollamak zorundayız. 2021 yılından beri sanayi üreti­minin sadece %6 civarında artması üzerinde derin düşünmemiz gereken bir konu.