Bir kadın girişimcinin şirketi milyar dolarlık değere doğru koşuyor

İSTANBUL Ticaret Odası’nın (İTO) kurduğu “Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı”na bağlı Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı, yılın son ayının ilk günlerinde durumu değerlendirdi:

- BTM’deki start-up sayısı 524. Bu yıl 14 milyon liralık satış gerçekleşti. Buradaki girişimcilerin şirketleri bu yıl 120 milyon liralık değere ulaştı.

BTM’nin kuruluşundan bu yana 3 yıl içinde ulaştığı noktayı verilerle gözden geçirdi:

• 20 bin girişimci başvurdu. 4 bin girişimciye destek verildi.

• 2 bin start-up’a ev sahipliği yaptık.

• 6 bin iş fikri ortaya çıktı.

• BTM’deki girişimcilerin satışlarının toplamı 60 milyon lirayı buldu.

• Yatırım değerleme büyüklükleri de 180 milyon lirayı aştı.

Direktör İbrahim Elbaşı davet etti, rahmetli İbrahim Çağlar’ın öncülüğünde kurulan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in yönetimdeki ekibiyle birlikte başarı çıtasını yukarı taşıdığı BTM’yi gezdim.

Elbaşı, İTO’nun 400 bini aşkın üyesinin tamamını potansiyel “melek yatırımcı” kabul ettiklerini belirtti:

- BTM’ye kurulduğu ilk yıldan itibaren büyük ilgi oldu. Bu, İTO’da uyuyan bir hedef kitle olduğunu ortaya koydu. BTM, 1 yılda Türkiye’nin en iyi girişimcilik merkezine dönüştü. Global endekslere girmeye başladı.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in önerisiyle yatırımcı adaylarına da eğitim vermeye başladıklarını bildirdi:

- Yatırımcı adaylarımız da aynı girişimciler gibi eğitim alıyor. Eğitim sonunda mezun oluyor. Aralarında birleşip fon oluşturarak buradaki start-up’lara yatırım yapanlar var.

İTO ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın BTM’ye fon desteği verdiğini vurguladı:

- Start-up ve girişimciler burada 6 ay boyunca ücretsiz olarak her türlü desteği alıyor. Gösterdikleri başarıya ve ihtiyaçlarına göre ikinci 6 aylık süreyi kazananlar da oluyor.

Start-up’ların BTM’ye girerken koydukları hedefe değindi:

- Çoğu buraya unicorn (değeri 1 milyar doları aşan girişim) olmak hedefiyle geliyor.

BTM’deki start-up’lara ABD’den, Avrupa ülkelerinden, Bahreyn’den yatırım geldiğini kaydetti:

- 2021 yılında ülkemizden iki unicorn çıkmasını bekliyorum. Bunlardan biri kadın girişimciye ait start-up’tan doğan şirket olacak.

Sözünü ettiği iki unicorn adayının start-up aşamasını geride bıraktığının altını çizdi:

- Benim 2021’de Türkiye’den çıkmasını beklediğim iki unicorn adayı 7-8 yıllık şirketler. Milyar doları aşmaları satışla da gündeme gelebilir, yapılan değerlemeyle de.

İTO’nun rahmetli Başkanı İbrahim Çağlar, 2016’da kurucu mütevelli heyeti üyeliği için davet ettiğinde vakfın ismine takılmış, şu soruyla ilk toplantıdan ayrılmıştım:

- Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı... Bu vakıf sadece araştırmalara odaklanıp kalır mı?

BTM’nin 3 yılda ortaya koyduğu performans, vakfın “Bilgiyi Ticarileştirme” aşısının tuttuğunu, daha da ötesi dikilen ağaçların “girişimci ormanı”na dönüşme yolunda olduğunu gösterdi.

İTO, BTM’de oluşan “girişimci ormanında milyar dolarlık meyveye ulaşabilir mi?

Kadın girişimciler ‘yükselen marka’ hareketi başlattı

İSTANBUL Ticaret Odası’na (İTO) bağlı Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı, Türkiye’deki girişimciler arasında kadınların oranının yüzde 16 olduğunu belirtti:

- Dünyada da kadın girişimci oranı yüzde 16 dolayında. BTM'de ise bu oran yüzde 18. Gelecek yıl BTM'deki kadın girişimci oranı yüzde 20'ye, 2022'de ise yüzde 30'a çıkacak.

İTO’nun Başkanlığını Hatice Güner Kal’ın yürüttüğü TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ve BTM ile başlattığı “Yükselen Markalar" projesine değindi:

- Proje kapsamında kendi ürünlerini üreterek satışa başlamış kadın girişimcilerin Türkiye'de markalaşmasının sağlanması, kültürel öğeleri taşıyan ürünlerin tasarlanması, sergilenmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

“Yükselen Markalar" projesinin yurt dışı hedefinin de olduğunu kaydetti:

- Yurt dışında bilinen global bir marka oluşturarak, katma değeri yüksek ürünlerin ihraç edilmesine destek olunması planlanıyor.

Projede 416 kadın girişimcinin yer aldığına işaret etti:

- Proje 23 gün boyunca görüntülü platform üzerinden yürütüldü. Kadın girişimciler günde 3 saat sektörlerin önde gelen isimlerinden eğitim aldı.

Projenin ikinci aşamasına vurgu yaptı:

- Kadın girişimciler, ikinci aşamada atölye çalışmalarına katılıyor.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayacak kadın girişimcilere açılacak kapıya dikkat çekti:

- Kadın girişimciler İstanbul Havalimanı'ndaki duty free mağazalarında ürünlerini sergileyebilecek. Yurtiçi ve yurt dışındaki firmalarda staj imkanı bulabilecek.

BTM’de hangi programlar var?

BİLGİYİ Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı, merkezdeki programları şöyle sıraladı:

• BTM KAMP: Girişimci olmak ve ekosistem içerisinde yer almak isteyen girişimci adaylarına yönelik program.

• ÖN KULUÇKA: Yenilikçi bir iş fikri olup bununla ilgili ürün veya ürün çıktılarına (yazılım, web sitesi gibi) sahip olan girişimcilere yönelik program. xKULUÇKA: Satış yapmış start-up’lara yönelik program.

• POST KULUÇKA: Yatırım almış, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan start-up’lara yönelik program.

BTM’de start-up’lara sunulan olanakları özetledi:

- 7 gün 24 saat özel ofis alanı, toplantı odaları, dinlenme alanları, eşleştirme programları, mentor desteği, eğitim programları, birebir danışmanlık desteği, workshoplar, yatırımcı buluşmaları.

Dinlenme alanlarını işaret etti:

- Pandemi sürecine kadar burası 7 gün 24 saat açıktı. Baktık gece-gündüz burada çalışmayı sürdüren girişimciler yorulduklarında yerlere kıvrılıp uyuyor, bunun üzerine uyku odaları oluşturduk. Pandemi nedeniyle şu anda uyku odaları kullanıma kapalı.