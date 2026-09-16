Bir kalkınma göstergesi: İyi oluş hali
Dünya Sağlık Örgütü’nün gençlerin iyi oluşuna ilişkin çalışmalarında oldukça net bir cümle var. “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, ergenlerin sağlık ve iyi oluşuna yatırım yapılmadan gerçekleştirilemez.” Bu yaklaşım önemli. Çünkü gençlerin nasıl hissettiğini, bireysel bir “mutluluk” meselesi olmaktan çıkarıp sürdürülebilir kalkınma tartışmasının içine yerleştiriyor.
Tam da bu nedenle OECD’nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı PISA 2025 sonuçlarındaki bir veri üzerinde durmaya değer. Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yaşam memnuniyeti 10 üzerinden 6,23. Türkiye, verisi bulunan 83 ülke ve ekonomi arasında 79’uncu sırada.
Bu bir eğitim başarısı veya başarısızlığı göstergesi değil. Gençlerin neden böyle hissettiğinin cevabını da tek başına vermiyor; ama yaşam memnuniyetini, aile ilişkilerinden sağlığa, ekonomik koşullardan sosyal çevreye kadar çok sayıda değişkenin etkilediğini gösteriyor.
79’unculuk ne söylüyor?
İlginç olan, aynı 15 yaş grubunun akademik göstergelerinde oldukça farklı bir tabloyla karşılaşmamız. Türkiye bilimde 494 puanla 482 olan OECD ortalamasının, okumada ise 472 puanla 461 olan OECD ortalamasının üzerinde. 2022’ye göre bilim performansı 18, okuma performansı 16 puan artmış durumda.
Yani elimizde akademik olarak uluslararası ortalamanın üzerine çıkabilen fakat yaşam memnuniyetinde listenin sonlarına yaklaşan aynı yaş grubu var. Bu iki veri arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak mümkün değil. Daha önemli olan, gençlerin durumunu değerlendirirken kullandığımız göstergelerin ne kadarını gördüğümüz.
Bilgi ve beceri ölçülebiliyor. Sınav performansı ölçülebiliyor. Eğitim süresi, diploma oranı, istihdam ve gelir ölçülebiliyor. Ancak aynı insanın yaşamıyla kurduğu ilişki bütün bu göstergelerin dışında bırakıldığında kalkınmanın insan tarafında önemli bir alan görünmez hale geliyor.
İyi oluş, eğitim ve istihdam ilişkisi
İyi oluşu yalnızca “mutluluk” kelimesiyle karşılamak bu nedenle yetersiz. Dünya Sağlık Örgütü gençlerin sağlık ve iyi oluş halini; eğitimde kalma, öğrenme kapasitesi, istihdama katılım ve üretkenlikle birlikte değerlendiriyor. Yani iyi oluşun kalkınma açısından önemi, insanın kendisini nasıl hissettiğinden ibaret değil; eğitim ve çalışma hayatının içinde ne ölçüde kalabildiğiyle de ilgili.
Bu çerçeveyi Türkiye’ye taşıdığımızda bakmamız gereken yer de tam olarak burası. TÜİK’e göre 2025’te 18-24 yaş grubunun yüzde 54,4’ü kendisini mutlu olarak tanımlıyor. Buna karşılık 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 23,3; genç kadınlarda ise yüzde 30,9.
Bu rakamlar, PISA’daki 15 yaş grubuyla doğrudan karşılaştırılamaz; yaş aralıkları ve ölçüm yöntemleri farklı. Ancak aynı gençlik tablosunun başka bir tarafını gösteriyorlar: İyi oluşu kalkınma göstergesi olarak ele alacaksak, yalnız yaşam memnuniyetine değil, gençlerin eğitim ve istihdam sisteminin içinde kalıp kalamadığına da bakmak gerekiyor.
İyi oluş hali ve kalkınma bilançosu
Yaşam memnuniyetini, kalkınma politikalarının dışında bırakmamak son derece önemli. Eğitim düzeyini, sınav başarısını, istihdamı ve işsizliği düzenli olarak ölçerken; gençlerin iyi oluş halini kalkınma bilançosunun dışında bırakmak, insan sermayesinin yalnız görünen kısmını izlemek anlamına geliyor.
Çünkü kamu politikaları yalnız kurumları, hizmetleri ve ekonomik göstergeleri değil; insanların gündelik hayatını yaşadığı toplumsal zemini de biçimlendiriyor. Sürdürülebilir kalkınma açısından iyi oluşun değeri de burada: Tek başına bir başarı ölçütü değil, eğitimden istihdama kadar diğer göstergelerle birlikte okunması gereken tamamlayıcı bir veri.
PISA 2025’teki 79’unculuk, bu nedenle yalnızca bir yaşam memnuniyeti sıralaması değil; gençlerin iyi oluş halinin de Türkiye’nin kalkınma hesabına dahil edilmesi gerektiğini hatırlatan bir gösterge.
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