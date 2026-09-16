Bir kalkınma göstergesi: İyi oluş hali

Dünya Sağlık Örgütü’nün gençlerin iyi oluşuna ilişkin çalışmalarında oldukça net bir cümle var. “2030 Sürdü­rülebilir Kalkınma Gündemi, ergenlerin sağlık ve iyi oluşuna yatırım yapılmadan gerçekleştirilemez.” Bu yaklaşım önemli. Çünkü gençlerin nasıl hissettiğini, birey­sel bir “mutluluk” meselesi olmaktan çı­karıp sürdürülebilir kalkınma tartışma­sının içine yerleştiriyor.

Tam da bu nedenle OECD’nin geçtiğimiz günlerde yayımladığı PISA 2025 sonuçla­rındaki bir veri üzerinde durmaya değer. Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yaşam memnuniyeti 10 üzerinden 6,23. Türkiye, verisi bulunan 83 ülke ve ekonomi arasında 79’uncu sırada.

Bu bir eğitim başarısı veya başarısızlığı göstergesi değil. Gençlerin neden böyle his­settiğinin cevabını da tek başına vermiyor; ama yaşam memnuniyetini, aile ilişkilerin­den sağlığa, ekonomik koşullardan sosyal çevreye kadar çok sayıda değişkenin etkile­diğini gösteriyor.

79’unculuk ne söylüyor?

İlginç olan, aynı 15 yaş grubunun akade­mik göstergelerinde oldukça farklı bir tab­loyla karşılaşmamız. Türkiye bilimde 494 puanla 482 olan OECD ortalamasının, oku­mada ise 472 puanla 461 olan OECD ortala­masının üzerinde. 2022’ye göre bilim per­formansı 18, okuma performansı 16 puan artmış durumda.

Yani elimizde akademik olarak ulusla­rarası ortalamanın üzerine çıkabilen fakat yaşam memnuniyetinde listenin sonları­na yaklaşan aynı yaş grubu var. Bu iki veri arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak mümkün değil. Daha önemli olan, gençlerin durumunu değerlendirirken kul­landığımız göstergelerin ne kadarını gör­düğümüz.

Bilgi ve beceri ölçülebiliyor. Sınav perfor­mansı ölçülebiliyor. Eğitim süresi, diploma oranı, istihdam ve gelir ölçülebiliyor. Ancak aynı insanın yaşamıyla kurduğu ilişki bü­tün bu göstergelerin dışında bırakıldığın­da kalkınmanın insan tarafında önemli bir alan görünmez hale geliyor.

İyi oluş, eğitim ve istihdam ilişkisi

İyi oluşu yalnızca “mutluluk” kelimesiyle karşılamak bu nedenle yetersiz. Dünya Sağ­lık Örgütü gençlerin sağlık ve iyi oluş halini; eğitimde kalma, öğrenme kapasitesi, istihda­ma katılım ve üretkenlikle birlikte değerlen­diriyor. Yani iyi oluşun kalkınma açısından önemi, insanın kendisini nasıl hissettiğinden ibaret değil; eğitim ve çalışma hayatının için­de ne ölçüde kalabildiğiyle de ilgili.

Bu çerçeveyi Türkiye’ye taşıdığımızda bakmamız gereken yer de tam olarak burası. TÜİK’e göre 2025’te 18-24 yaş grubunun yüz­de 54,4’ü kendisini mutlu olarak tanımlıyor. Buna karşılık 15-24 yaş grubunda ne eğitim­de ne istihdamda olanların oranı yüzde 23,3; genç kadınlarda ise yüzde 30,9.

Bu rakamlar, PISA’daki 15 yaş grubuyla doğrudan karşılaştırılamaz; yaş aralıkla­rı ve ölçüm yöntemleri farklı. Ancak aynı gençlik tablosunun başka bir tarafını göste­riyorlar: İyi oluşu kalkınma göstergesi ola­rak ele alacaksak, yalnız yaşam memnuni­yetine değil, gençlerin eğitim ve istihdam sisteminin içinde kalıp kalamadığına da bakmak gerekiyor.

İyi oluş hali ve kalkınma bilançosu

Yaşam memnuniyetini, kalkınma politi­kalarının dışında bırakmamak son derece önemli. Eğitim düzeyini, sınav başarısını, istihdamı ve işsizliği düzenli olarak ölçer­ken; gençlerin iyi oluş halini kalkınma bi­lançosunun dışında bırakmak, insan ser­mayesinin yalnız görünen kısmını izlemek anlamına geliyor.

Çünkü kamu politikaları yalnız kurumları, hizmetleri ve ekonomik göstergeleri değil; in­sanların gündelik hayatını yaşadığı toplum­sal zemini de biçimlendiriyor. Sürdürülebilir kalkınma açısından iyi oluşun değeri de bura­da: Tek başına bir başarı ölçütü değil, eğitim­den istihdama kadar diğer göstergelerle bir­likte okunması gereken tamamlayıcı bir veri.

PISA 2025’teki 79’unculuk, bu nedenle yal­nızca bir yaşam memnuniyeti sıralaması de­ğil; gençlerin iyi oluş halinin de Türkiye’nin kalkınma hesabına dahil edilmesi gerektiğini hatırlatan bir gösterge.