Bir kentin sanatla dönüşümü: Bilbao Guggenheim efekti

İspanya’nın Bask Bölgesi’nin “Kadersiz” kenti Bilbao’nun bölge yönetimi 1990’ların başlarında bu durumu kabullenmemeyi tercih etti. Üstelik bölge, bu dönemde ekonomik ve endüstriyel bir krizin ortasındaydı.

Her yönüyle çöküşteki bu liman kentini küllerinden yeniden doğurmaya kararlı kent yöneticileri, çok az toplumda görülebilecek vizyoner bir yaklaşımla Solomon R. Guggenheim vakfına başvurarak, Bilbao’ya bir Guggenheim Müzesi şubesi açmalarını teklif ettiler.

Allahtan vakfın direktörü Thomas Krens de aynı vizyonu taşıyan bir yöneticiydi. Projeyi dinledi. Bask Yönetimi, 100 milyon dolar olarak bütçelenen inşaat yatırımını, 20 milyon dolar Guggenheim Vakfı’na ödenecek isim hakkı bedelini ve yıllık bütçe giderlerini karşılayacaklarını taahhüt edince sıra mimar Frank Gehry’yi ikna etmeye geldi. Çünkü hepimiz biliyoruz ki böyle ikonik yapılar kendi isimleri ile beraber tasarımcı mimarlarının ismi ile de anılıyorlar. Frank Gehry titanyum kaplı, dalgalı ve benzersiz formlarıyla kentin kaderini değiştirecek yapıya imzasını attı.

Bir müze açıldı, şehir doldu taştı

Kentin Ekim 1997’de, Guggenheim Bilbao Müzesi’nin açılışıyla birlikte geçirdiği evrim, kentsel dönüşüm literatüründe adeta bir ders niteliğindedir. Bilbao, tarihi boyunca yıllık 300 bini geçmeyen ziyaretçi sayısına sahipken, ki bunların ekseriyeti iş ve akraba ziyaretleriydi, müzenin açılışının ilk yılında 1.8 milyonun üzerinde turist ağırladı. Üstelik bu sayının yüzde 60’ından fazlası kenti ilk kez ziyaret eden yabancılardı.

Bu devasa patlama, kentin tüm altyapısını, ekonomik dengelerini ve sosyal dokusunu domino etkisiyle dönüştürdü. Müzenin açıldığı günden itibaren kentin dinamizmine ayak uyduramayan ve öngörülemeyen sıkıntıları yaşayan kent esnafı artık çaresizlikten gülmeye başladı: Yeterince yatak yoktu, taksi yoktu, restoranlar, kafeler doldu, taştı. Tuvalet kâğıdı yetmedi, diş fırçası, diş macunu bulunamadı, eczaneler sıradan ilaçları yetiştiremedi.

Müze; köhnemiş tersaneler ve endüstriyel atık alanlarıyla dolu Nervión Nehri kıyısını modern bir cazibe merkezi haline getirdi. Sadece müze değil; Norman Foster imzalı metro sistemi, Santiago Calatrava’nın köprü ve havaalanı tasarımları ile tüm kent altyapısı yenilendi.

Uzun yıllar ağır sanayinin ve politik gerilimlerin yarattığı gri, yorgun ve umutsuz kimliğiyle anılan Bilbao halkı, bu küresel özgüven hamlesiyle kabuk değiştirdi. "Sanayi kenti" kimliğinden "Kültür ve turizm metropolü" kimliğine evrilen topluluk, kendi kentine olan aidiyet duygusunu çok kısa zamanda kazandı.

Sanattan mutfağa yayılan etki

Bilbao ve çevresindeki Bask bölgesi zaten dünya çapında bir mutfak kültürüne (Basque Cuisine) sahipti. Ancak bu kültür, ağırlıklı olarak yerel halka hitap ediyordu. Müze sonrasında açılan yüzlerce yeni restoran, kafe, tapas barları ve dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranlar kentin ekonomisini sırtlayan ana sektörlerden biri haline geldi. Artan turizm ve iş insanı trafiği mevcut havalimanı La Paloma’yı hızla yetersiz kıldı. Havalimanı yıllar içinde milyonlarca yolcuyu ağırlayarak sürekli genişleme projeleriyle güncellendi. Kentin iç ulaşımının tasarımı da mecburen yenilendi. Guggenheim sadece tek başına bir bina olarak kalmadı, tüm kenti kapsayan bir kentsel yenileme projesini tetikledi. Kentte çağdaş sanat merkezleri, Bask Müzesi yenilemeleri, oditoryumlar ve tasarım merkezleri açıldı. Bilbao, uluslararası sanat bienallerine ve festivallere ev sahipliği yapmaya başladı.

Özetle; Bilbao’nun Guggenheim'ı sadece sergi alanları olan bir müze olarak planlanmamış, kentin ruhunu, ekonomisini, mimarisini ve dünya üzerindeki algısını tamamen sıfırlayan bir "kaldıraç" olarak kurgulanmıştır.

Bilbao Kenti, 1997’de bir çağdaş sanat müzesine yaptıkları 120 milyon dolar yatırımın karşılığını, yıllık ortalama 2 milyon turistin kentte geçirdiği ortalama 2 gün hesabıyla 4 milyon geceleme, çarpı kişi başı günlük 200 Euro harcama hesabıyla her yıl 800 milyon dolardan, geçmiş 30 yılda toplam 24 milyar dolar gelir elde etti. (Yıllık 800 milyon dolar gelirden elde edilen KDV, tek başına bu yatırımı 1 yılda geri ödetti).

Peki bizim Bilbao'larımız?

Özümüze dönünce; Türkiye’mizde onlarca Bilbao gibi kentimiz var. Bu kentlerin de yöneticileri var. 120 milyon dolar yatırıma karşılık her yıl 100 milyonlarca dolar geliri bir çağdaş sanat müzesinden bekleyecek kültür altyapımız mı eksik acaba? Bu kadar kısa zamanda kendini geri ödeyecek yatırıma para bulunur; biraz vizyon lütfen.

Kentlerimize yapılacak İkonik Çağdaş Sanat Müzesi yatırımları; geçmişimizi sahiplenmenin, günümüzü aydınlatmanın, geleceğimizi yaratıcı nesillere emanet etmenin lokomotifi olacaktır.